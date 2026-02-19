anime – DEAD ACCOUNT – di Keiya Saito

Scheda a cura di Han.
SCHEDA
Titolo originale: Dead Account – (デッドアカウント)
Titolo internazionale: Dead Account
Genere: serie tv – azione, soprannaturale
Target: shounen
Rating: consigliato ad un pubblico maturo
Numero episodi: 6 – in corso
Anno di uscita in Giappone: Gennaio 2026
Rete tv giapponese: sabato alle 23:30 (JST)
Trasmissione: Tv Asahi
Tratto: Manga “Dead Account“.
Director: Keiya Saito
Series composition: Mitsutaka Hirota
Character design: Saho Yamane, Seika Fujii
Music: Keiji Inai
Studios: SynergySP
Titolo in Italia: Dead Account
Anno di uscita in Italia: Gennaio 2026
Trasmissione Tv: no
Disponibilità Tv in streaming: Crunchyroll, sub ita
Edizione italiana: Crunchyroll Italia
Edizione home video italiana: no
Sigle
Opening Theme:
“Dead End” by Haru Igarashi
Ending Theme:
“Raise wa Dōse” by Miyu Kaneko
Trailer:
TRAMA
Che fine fanno i nostri account social dopo la morte?
Soji Enishiro, quindicenne noto online come Aoringo, è uno streamer controverso: video violenti, provocazioni estreme e molti soldi guadagnati, tutti destinati alle cure della sorella minore Akari, gravemente malata.
La sua vita crolla quando viene aggredito dal medium Kukuru Kasubata, che tenta di rubargli il telefono posseduto da uno spirito maligno. Nel tentativo di difendersi Soji risveglia per la prima volta poteri soprannaturali, che lo porteranno all’Accademia Miden, un istituto che addestra esorcisti specializzati in spiriti legati ai social network. Qua Soji scopre di possedere un potere oscuro di natura Oni, tanto temuto quanto prezioso.
IMMAGINI clicca per ingrandire
DOPPIATORI
Doppiatore – Personaggio
Fairouz Ai – Kiyomi Urusugawa
Kōki Uchiyama – Kukuru Kasubata
Natsuki Hanae – Renri Hasumi
Nobuhiko Okamoto – Sōji Enishiro
Ryōta Suzuki – Naruhiko Emoto
Takuya Satō – Yoimaru Azaki
RECENSIONI