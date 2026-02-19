anime – DEAD ACCOUNT – di Keiya Saito

3.5 2 Voti Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Han.

SCHEDA

Titolo originale: Dead Account – (デッドアカウント)

Titolo internazionale: Dead Account

Genere: serie tv – azione, soprannaturale

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 6 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Gennaio 2026

Rete tv giapponese: sabato alle 23:30 (JST)

Trasmissione: Tv Asahi

Tratto: Manga “Dead Account“.

Director: Keiya Saito

Series composition: Mitsutaka Hirota

Character design: Saho Yamane, Seika Fujii

Music: Keiji Inai

Studios: SynergySP

Titolo in Italia: Dead Account

Anno di uscita in Italia: Gennaio 2026

Trasmissione Tv: no

Disponibilità Tv in streaming: Crunchyroll, sub ita

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Edizione home video italiana: no

Sigle

Opening Theme:

“Dead End” by Haru Igarashi

Ending Theme:

“Raise wa Dōse” by Miyu Kaneko

Trailer:



TRAMA

Che fine fanno i nostri account social dopo la morte?

Soji Enishiro, quindicenne noto online come Aoringo, è uno streamer controverso: video violenti, provocazioni estreme e molti soldi guadagnati, tutti destinati alle cure della sorella minore Akari, gravemente malata.

La sua vita crolla quando viene aggredito dal medium Kukuru Kasubata, che tenta di rubargli il telefono posseduto da uno spirito maligno. Nel tentativo di difendersi Soji risveglia per la prima volta poteri soprannaturali, che lo porteranno all’Accademia Miden, un istituto che addestra esorcisti specializzati in spiriti legati ai social network. Qua Soji scopre di possedere un potere oscuro di natura Oni, tanto temuto quanto prezioso.

IMMAGINI

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Fairouz Ai – Kiyomi Urusugawa

Kōki Uchiyama – Kukuru Kasubata

Natsuki Hanae – Renri Hasumi

Nobuhiko Okamoto – Sōji Enishiro

Ryōta Suzuki – Naruhiko Emoto

Takuya Satō – Yoimaru Azaki