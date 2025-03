anime – DEAD DEAD DEMONS DEDEDEDE DESTRUCTION – di Tomoyuki Kurokawa

3.5 2 Voti Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Han.

SCHEDA

Titolo originale: Dead Dead Demons Dededede Destruction

Titolo internazionale: Dead Dead Demons Dededede Destruction – DDDD

Genere: 2 film d’animazione – drammatico, fantascienza

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo (presenza di violenza)

Durata: 120 minuti (ciascuno)

Anno di uscita in Giappone: 2024

Tratto: dal manga “Dead Dead Demons Dededede Destruction” di Inio Asano.

Director: Tomoyuki Kurokawa

Series Composition: Reiko Yoshida

Script: Reiko Yoshida

Character design: Nobutake Ito

Music: Kana Inukai, Manami Kiyotake, Taro Umebayashi, Yuma Yamaguchi

Studios: Production +h.

Titolo in Italia: Dead Dead Demons Dededede Destruction

Anno di pubblicazione in Italia: 2024

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita – in Italia, come nel resto del mondo, i due movie sono stati divisi in episodi come una serie tv, anche se con l’aggiunta di alcune scene disegnate appositamente

Episodi: 17 (concluso) + episodio 0

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Sigle

Opening Theme:

“Shinsekai Yori” by ano ✕ Lilas Ikuta

Ending Theme:

1: “ZeZeZeZettai Seiiki” by ano feat. Lilas Ikuta (eps 1-8)

2: “Seishun Ohka” by Lilas Ikuta feat. ano (eps 9-18)

Trailer



TRAMA

Kadode e Ouran sono due normali studentesse del liceo, all’ultimo anno delle superiori. Hanno a che fare con le stesse cose degli altri ragazzi della loro età: dubbi sul futuro, genitori autoritari, noia esistenziale, e cotte dei loro amici. Tuttavia, c’è una grande differenza: ogni volta che alzano lo sguardo, vedono una gigantesca astronave volare sopra la loro testa.

Sono tre anni che un enorme Ufo galleggia nel cielo di Tokyo, ma se ne sta lì fermo, senza apparentemente fare nulla. In passato, gli Usa avevano provato a bombardarlo, ma era finita davvero male. E così la vita della città poi era continuata normalmente… Fino a quando però?

P.S. L'”Episodio 0″ sebbene sia messo come primo, andrebbe visto dopo il 16, dato che la sua trama continua poi nella puntata 17.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

ano – Ouran Nakagawa

Lilas Ikuta – Kadode Koyama

Miyu Irino – Keita Ōba

Atsumi Tanezaki – Kiho Kurihara

Azumi Waki – Futaba Takemoto

Junichi Suwabe – Hiroshi Nakagawa

Kenjirō Tsuda – Nobuo Koyama

Kōki Uchiyama – Kenichi Kohiruimaki

Miyuri Shimabukuro – Ai Demoto

Ryōko Shiraishi – Makoto Tainuma

Saeko Ooki – Rin Hirama

Taito Ban – Naoki Watarase

LINK relativi all’opera

Altre opere di Tomoyuki Kurokawa presenti sul sito:

RECENSIONI