anime – DEMON SLAYER: IL CASTELLO DELL’INFINITO – di Hikaru Kondo, Haruo Sotozaki

SCHEDA

Titolo originale: Kimetsu no Yaiba Movie: Mugen Jou-hen – (劇場版 鬼滅の刃 無限城編)

Titolo internazionale: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Movie: Infinity Castle

Genere: 3 film d’animazione – azione, avventura, drammatico, soprannaturale, storico

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata: 2 hr. 35 min. per film

Anno di uscita in Giappone:

primo film: Luglio 2025

secondo film: annunciato per il 2027

terzo film: annunciato per il 2029

Tratto: trilogia di film che fanno da finale alla saga animata di “Demon Slayer”, tratta dall’omino manga.

Director: Hikaru Kondo, Haruo Sotozaki

Series composition: Hikaru Kondo

Script: Hikaru Kondo

Character design: Akira Matsushima

Music: Go Shiina, Yuki Kajiura

Studios: ufotable

Titolo in Italia: Demon Slayer – Il Castello dell’Infinito

Anno di uscita in Italia:

primo film: uscito nei cinema italiani a Settembre 2025 (arrivando anche primo al box office!)

secondo film: annunciato per il 2027

terzo film: annunciato per il 2029

Trasmissione Tv: no

Disponibilità in streaming: attualmente non disponibile su piattaforme legali

Edizione italiana: Crunchyroll Italia e Eagle Pictures

Edizione home video italiana: attualmente non disponibile

Sigle:

Trailer:



TRAMA

Il viaggio di Tanjiro Kamado è stato lungo e doloroso: un ragazzo che, dopo aver visto la sua famiglia sterminata e la sorella Nezuko trasformata in demone, ha deciso di unirsi alla Demon Slayer Corps per vendicare i suoi cari e trovare un modo di ridare umanità alla sorella. Insieme agli inseparabili compagni Zenitsu Agatsuma e Inosuke Hashibira, Tanjiro ha affrontato missioni sempre più pericolose, affiancato anche dagli Hashira, i guerrieri più forti dell’organizzazione.

Dopo lo Hashira Training, Muzan Kibutsuji – il progenitore di tutti i demoni – fa la sua mossa attaccando direttamente la Ubuyashiki Mansion. Con la vita del capo della Demon Slayer Corps in bilico, Tanjiro e i guerrieri accorrono per lo scontro… ma l’intervento di Muzan li trascina in una dimensione oscura e terrificante: il Castello dell’Infinito, la fortezza dei demoni.

Qui si consumerà la battaglia finale, con gli Hashira e i Demon Slayer contrapposti ai demoni più potenti al servizio di Muzan!

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

DOPPIAGGIO ITALIANO

Tanjiro Kamado – Renato Novara

Nezuko Kamado – Laura Cherubelli

Inosuke Hashibira – Matteo De Mojana

Zenitsu Agatsuma – Mosè Singh

Kanao Tsuyuri – Sabrina Bonfitto

Genya Shinazugawa – Omar Maestroni

Giyu Tomioka – Ezio Vivolo

Tengen Uzui – Maurizio Merluzzo

Muichiro Tokito – Dario Sansalone

Sakonji Urokodaki – Mario Zucca

Shinjuro Rengoku – Luca Ghignone

Tamayo – Debora Magnaghi

Matsuemon Tennoji – Alessandro Pili

Yamamoto – Gianandrea Muia’

Yokoyama – Alessandro Basta

OPERE RELATIVE

Manga

– Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – opera capostipite

Anime

In ordine cronologico di visione

– Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – serie tv – opera di animazione capostipite

– Demon Slayer the Movie: il Treno Mugen – film d’animazione

– Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Mugen Train Arc (Demon Slayer 2 part 1) – serie tv

– Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Entertainment District Arc (Demon Slayer 2 part 2) – serie tv

– Demon Slayer: Verso Il Villaggio Dei Forgiatori Di Katana – film d’animazione

– Demon Slayer: Il Villaggio dei Forgiatori di Katana (Demon Slayer 3) – serie tv

– Demon Slayer: Verso L’Allenamento Dei Pilastri – film d’animazione

– Demon Slayer: L’Allenamento Dei Pilastri (Demon Slayer 4) – serie tv – prequel

