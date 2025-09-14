anime – DEMON SLAYER: IL CASTELLO DELL’INFINITO – di Hikaru Kondo, Haruo Sotozaki

Scheda a cura di Marichan.
SCHEDA
Titolo originale: Kimetsu no Yaiba Movie: Mugen Jou-hen – (劇場版 鬼滅の刃 無限城編)
Titolo internazionale: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Movie: Infinity Castle
Genere: 3 film d’animazione – azione, avventura, drammatico, soprannaturale, storico
Target: shounen
Rating: consigliato ad un pubblico maturo
Durata: 2 hr. 35 min. per film
Anno di uscita in Giappone:
primo film: Luglio 2025
secondo film: annunciato per il 2027
terzo film: annunciato per il 2029
Tratto: trilogia di film che fanno da finale alla saga animata di “Demon Slayer”, tratta dall’omino manga.
Director: Hikaru Kondo, Haruo Sotozaki
Series composition: Hikaru Kondo
Script: Hikaru Kondo
Character design: Akira Matsushima
Music: Go Shiina, Yuki Kajiura
Studios: ufotable
Titolo in Italia: Demon Slayer – Il Castello dell’Infinito
Anno di uscita in Italia:
primo film: uscito nei cinema italiani a Settembre 2025 (arrivando anche primo al box office!)
secondo film: annunciato per il 2027
terzo film: annunciato per il 2029
Trasmissione Tv: no
Disponibilità in streaming: attualmente non disponibile su piattaforme legali
Edizione italiana: Crunchyroll Italia e Eagle Pictures
Edizione home video italiana: attualmente non disponibile
TRAMA
Il viaggio di Tanjiro Kamado è stato lungo e doloroso: un ragazzo che, dopo aver visto la sua famiglia sterminata e la sorella Nezuko trasformata in demone, ha deciso di unirsi alla Demon Slayer Corps per vendicare i suoi cari e trovare un modo di ridare umanità alla sorella. Insieme agli inseparabili compagni Zenitsu Agatsuma e Inosuke Hashibira, Tanjiro ha affrontato missioni sempre più pericolose, affiancato anche dagli Hashira, i guerrieri più forti dell’organizzazione.
Dopo lo Hashira Training, Muzan Kibutsuji – il progenitore di tutti i demoni – fa la sua mossa attaccando direttamente la Ubuyashiki Mansion. Con la vita del capo della Demon Slayer Corps in bilico, Tanjiro e i guerrieri accorrono per lo scontro… ma l’intervento di Muzan li trascina in una dimensione oscura e terrificante: il Castello dell’Infinito, la fortezza dei demoni.
Qui si consumerà la battaglia finale, con gli Hashira e i Demon Slayer contrapposti ai demoni più potenti al servizio di Muzan!
IMMAGINI clicca per ingrandire
DOPPIATORI
DOPPIAGGIO ITALIANO
Tanjiro Kamado – Renato Novara
Nezuko Kamado – Laura Cherubelli
Inosuke Hashibira – Matteo De Mojana
Zenitsu Agatsuma – Mosè Singh
Kanao Tsuyuri – Sabrina Bonfitto
Genya Shinazugawa – Omar Maestroni
Giyu Tomioka – Ezio Vivolo
Tengen Uzui – Maurizio Merluzzo
Muichiro Tokito – Dario Sansalone
Sakonji Urokodaki – Mario Zucca
Shinjuro Rengoku – Luca Ghignone
Tamayo – Debora Magnaghi
Matsuemon Tennoji – Alessandro Pili
Yamamoto – Gianandrea Muia’
Yokoyama – Alessandro Basta
OPERE RELATIVE
Manga
– Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – opera capostipite
Anime
In ordine cronologico di visione
– Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – serie tv – opera di animazione capostipite
– Demon Slayer the Movie: il Treno Mugen – film d’animazione
– Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Mugen Train Arc (Demon Slayer 2 part 1) – serie tv
– Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Entertainment District Arc (Demon Slayer 2 part 2) – serie tv
– Demon Slayer: Verso Il Villaggio Dei Forgiatori Di Katana – film d’animazione
– Demon Slayer: Il Villaggio dei Forgiatori di Katana (Demon Slayer 3) – serie tv
– Demon Slayer: Verso L’Allenamento Dei Pilastri – film d’animazione
– Demon Slayer: L’Allenamento Dei Pilastri (Demon Slayer 4) – serie tv – prequel
RECENSIONI