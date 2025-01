anime – DIGIMON TAMERS: BOUKENSHA-TAICHI NO TATAKAI – di Tetsuo Imazawa

3 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Byron.

SCHEDA

Titolo originale: Digimon Tamers: Boukensha-tachi no Tatakai – (デジモンテイマーズ 冒険者たちの戦い)

Titolo internazionale: Digimon Tamers: The Adventurers’ Battle – Digimon Tamers: The War of Adventurers

Genere: film d’animazione – azione, avventura, fantascienza

Rating: adatto a tutti

Durata: 50 minuti

Anno di uscita in Giappone: Luglio 2001

Tratto: storia inedita

5° film animato del franchise Digimon, e relativo alla serie televisiva “Digimon Tamers”.

Director: Tetsuo Imazawa

Series Composition, Script: Yasuko Kobayashi

Character design: Katsuyoshi Nakatsuru, Tadayoshi Yamamuro

Music: Takanori Arisawa

Studios: Toei Animation

In Italia: inedito

Sigle

Opening Theme:

“The Biggest Dreamer” by Kouji Wada

Ending Theme:

“Moving On” by Maeda Ai

TRAMA

Un Digimon malvagio di nome Mephistomon sfrutta la nuova popolarità dei cosiddetti “V-pet” per un piano altrettanto maligno. I Digimon Tamer sono separati per godersi le vacanze, ma un modo per combattere lo troveranno sempre…

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Personaggio – Doppiatore

Takato Matsuda – Makoto Tsumura

Henry Wong – Mayumi Yamaguchi

Rika Makino – Fumiko Orikasa

Guilmon – Masako Nozawa

Terriermon – Aoi Tada

Renamon – Yuka Imai

OPERE RELATIVE

Anime, serie tv

1 – Digimon Adventure – opera capostipite

2 – Digimon Adventure 02

3 – Digimon Tamers

4 – Digimon Frontier

5 – Digimon Savers

6 – Digimon Fusion Battles

7 – Digimon Universe: App Monsters

8 – Digimon Adventure (2020) – reboot della 1 serie tv

9 – Digimon Ghost Game

Anime, film d’animazione

1- Digimon Adventure Movie

2- Digimon Adventure: Bokura no War Game!

3- Digimon Adventure 02: Digimon Hurricane Jouriku!!

– Digimon il film – movie creato in Usa con sequenze tratte dai prime tre film giapponesi

6- Digimon Tamers: Boso Digimon Tokkyu

7- Digimon Frontier: Kodai Digimon Fukkatsu!!

8- Digital Monster X-Evolution

9- Digimon Savers The Movie

10- Digimon Savers 3D – Digital World kiki ippatsu!

11- Digimon Adventure 3D: Digimon Grandprix!

12- Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna

13- Digimon Adventure 02: The Beginning

– Digimon Adventure tri. – serie di 6 movie

Manga

– Digimon Adventure (suddiviso in varie saghe)

Videogames

– Digimon Story: Cyber Sleuth

LINK relativi all’opera

Materiale su “Digimon” presente sul sito:

Altre opere di Tetsuo Imazawa presenti sul sito:

RECENSIONI