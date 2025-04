anime – DRAGON BALL DAIMA – di Yoshitaka Yashima, Aya Komaki

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Beppe Black Red.

SCHEDA

Titolo originale: Dragon Ball Daima – (ドラゴンボール ダイマ)

Titolo internazionale: Dragon Ball Daima

Genere: serie tv – azione, avventura, fantasy

Target: shounen

Rating: adatto a tutti

Numero episodi: 20 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: Dicembre 2024

Rete tv giapponese: Fuji Television Network

Trasmissione: venerdì alle 23:40 (JST)

Tratto: dal manga “Dragon Ball” di Akira Toriyama (anche se la trama è totalmente inedita, e non riprende quella del fumetto)

Director: Yoshitaka Yashima, Aya Komaki

Series Composition: Yuko Kakihara

Script: Yuko Kakihara

Character design: Tadayoshi Yamamuro

Music: Kosuke Yamashita

Studios: Toei Animation

Titolo in Italia: Dragon Ball Daima

Anno di pubblicazione in Italia: Dicembre 2024

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Sigle:

Opening

“Jaka Jaan (ジャカ☆ジャ~ン)” by Zedd con C&K

Ending

“NAKAMA” by Zedd ft. AI

Trailer



TRAMA

La serie si inserisce verso la fine della serie tv “Dragon Ball Z“, dopo la sconfitta di Majin Bu e il Torneo Tenkaichi in cui compare Ub (perciò tra il 517 ed il 518 capitolo del manga, e tra il 288 e il 289 episodio della serie tv Z).

E’ passato un anno dallo scontro fra Goku e Majin Bu nel mondo dei kaioshin, quest’ultimo osservato dal Re del mondo demoniaco Gomah che, spaventato dalla potenza dei saiyan e soprattutto incuriosito dalle sfere terrestri, decide accompagnato da Degesu dal vecchio namecciano del mondo demoniaco Neva, di usare le sfere terrestri trasformando in bambini Goku e compagni e rapendo Dende, portandolo nel mondo demoniaco.

Poco tempo dopo presso il santuario di Kami si presenta il misterioso Glorio, del terzo mondo demoniaco e mandato da Re kadan a cercare chi ha sconfitto Majin Buu , per sconfiggere Re Gomah e i suoi uomini trovandosi sorpreso nel vedere i nostri eroi bambini.

Goku però accetta di aiutarlo anche per salvare Dende e accompagnato nel mondo demoniaco inizierà un viaggio al salvataggio incontrando anche la giovane Panzy, una demone del mondo demoniaco interessata a vedere sconfitto Gomah.

Riusciranno i nostri amici a Salvare Dende e tornare normali?

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Personaggio – Doppiatore

Son Goku – Nozawa Masako

Kaioshin – Kobayashi Yumiko

Glorio – Uchiyama Kouki

Panzy – Fairouz Ai

Vegeta – Mino Yudai

Son Gohan – Nozawa Masako

Piccolo – Yamaguchi Tomohiro

Trunks – Yonaga Tsubasa

Bulma – Nakahara Mai

OPERE RELATIVE

Manga

– Dragon Ball opera capostipite

– Dragon Ball Super

– Ginga Patrol Jaco – spinoff

– Dragon Ball Side Story: Vita da Yamcha – spinoff

– Dragon Ball: Yo! Son Goku and His Friends Return!! spinoff

– Dragon Ball: Episode of Bardock spinoff

Manga – mini serie “Super Dragon Ball Heroes” – spinoff

1- Super Dragon Ball Heroes: Missione Nell’Oscuro Mondo Demoniaco

2- Super Dragon Ball Heroes: Universe Mission!!

3- Super Dragon Ball Heroes: Big Bang Mission!!!

Serie tv, Anime

1- Dragon Ball

2- Dragon Ball Z

3- Dragon Ball GT

– Dragon Ball Kai remake Dragon Ball Z

– Dragon Ball Kai 2 remake Dragon Ball Z

– Dragon Ball Super

Film, Anime

1- La leggenda delle sette sfere

2- La bella addormentata nel castello dei misteri

3- Il torneo di Miifan

4- La vendetta divina

5- Il più forte del mondo

6- La grande battaglia per il destino del mondo

7- La sfida dei guerrieri invincibili

8- Il destino dei Saiyan

9- L’invasione di Neo Namek

10- I tre Super Saiyan

11- Il Super Saiyan della leggenda

12- La minaccia del demone malvagio

13- Sfida alla leggenda

14- L’irriducibile bio-combattente

15- Il diabolico guerriero degli inferi

16- L’eroe del pianeta Conuts

17- Il cammino dell’eroe

18- La Battaglia degli Dei

19- La resurrezione di F

20- Dragon Ball Super: Broly

21- Dragon Ball Super: Super Hero

Oav/Special, Anime

– Le origini del mito

– La Storia di Trunks

– L’ultima battaglia

– Dragon Ball: Yo! Son Goku and His Friends Return!!

– Super Dragon Ball Heroes

Light Novel

– Dragon Ball Super Broly

Live Action

– Dragon Ball: Il Film film

– Dragon Ball Evolution film

Videogames

– Dragon Ball Final Bout

– Dragon Ball Z: The Legend

– Dragon Ball Z: Ultimate Battle 22

– Dragon Ball Z Dokkan Battle

– Dragon Ball Xenoverse

– Dragon Ball Xenoverse 2

LINK inerenti all’opera

Materiale su “Dragon Ball” presente sul sito:

RECENSIONI