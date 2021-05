anime – EDEN – di Yasuhiro Irie

0 0 Voti Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Eden – (エデン)

Titolo internazionale: Eden

Genere: serie tv per lo streaming, in CGI – fantascienza, slice of life

Rating: adatto a tutti

Numero episodi: 4 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: Maggio 2021

Rete tv giapponese: Netflix

Tratto: storia originale

Director: Yasuhiro Irie

Series Composition: Kimiko Ueno

Character design: Christophe Ferreira, Toshihiro Kawamoto

Music: Kevin Penkin

Studios: Qubic Pictures, CGCG Studio

Titolo in Italia: Eden

Anno di pubblicazione in Italia: Maggio 2021

Trasmissione tv online: Netflix

Edizione italiana: Netflix Italia (solo streaming)

Sigle

(non presenti)

Trailer



TRAMA

La città Eden 3 è abitata da soli robot, e gli esseri umani sono un ricordo lontano, anzi viene insegnato che sono una leggenda e non sono mai esistiti veramente.

Fuori dal centro della città, due droni agricoltori trovano una bambina umana. Decidono di nasconderla e occuparsi di lei, ma ciò mette in discussione tutta la loro esistenza… Ma dove saranno i genitori della piccola e le altre persone?

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatori giapponesi

Kentaro Ito – E92

Kōichi Yamadera – Zero

Kyoko Hikami – A37

Marika Kōno – Sara

Tarusuke Shingaki – S566

Yūki Kuwahara – Zurich

Yuko Kaida – Geneve

LINK relativi all’opera

Altre opere di Yasuhiro Irie presenti sul sito:

RECENSIONI