anime – EMILY DELLA LUNA NUOVA – di Harume Kosaka

Scheda a cura di Marichan.

SCHEDA

Titolo originale: Kaze no Shoujo Emily – (風の少女エミリー)

Titolo internazionale: Emily of the New Moon

Genere: serie tv – drammatico, storico, scrittura

Rating: adatto a tutti

Numero episodi: 26 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 2007

Rete tv giapponese: NHK

Tratto: dalla serie di libri “Emily di New Moon” di Lucy Maud Montgomery.

Director: Harume Kosaka

Series Composition: Michiru Shimada

Character design: Kanae Komatsu, Keizō Shimizu

Music: Akira Miyagawa

Studios: TMS Entertainment

Titolo in Italia: Emily della Luna Nuova

Anno di pubblicazione in Italia: 2011

Trasmissione tv: trasmessa sulla rete Hiro e poi su Italia Uno

Trasmissione tv online: no

Censura: no

Edizione italiana: non disponibile in home video

Sigle:

Sigle giapponesi

Opening:

“Kaze no Shōjo” by Horie Mitsuko

Ending:

“Kaze no Soramimi” by EPO

Sigla italiana

Sigla di apertura e chiusura:

“Emily della Luna Nuova” di Cristina D’Avena e Alessia Volpicelli

TRAMA

Isola del Principe Edoardo in Canada, inizio Novecento. Dopo la morte dei genitori, la piccola Emily Starr viene adottata dalle zie Elisabeth e Laura, che vivono con il cugino Jimmy in una tenuta chiamata “New Moon”. Le zie le vogliono bene, ma sono rigide e concrete, e faticano a capire la più grande passione di Emily: la scrittura. La bambina, infatti, non riesce a smettere di scrivere; è proprio un bisogno che ha ogni giorno e sogna di diventare un’autrice di romanzi.

Il cartone animato prende in esame la vita di Emily e dei suoi amici dall’infanzia fino all’età adulta.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Direzione del doppiaggio: Graziano Galoforo

Dialoghi: Cristina Robustelli, Marco Casciola

Doppiatori italiani

Francesca Bielli – Emily Starr

Benedetta Ponticelli – Ilse Burnley

Federico Zanandrea – Perry Miller

Renato Novara – Teddy Kent

Claudio Moneta – Jimmy Murray

Cristina Giolitti – Zia Elisabeth Murray

Marcella Silvestri – Sig.ra Wind / Voce narrante

Sonia Mazza – Laura Murray

