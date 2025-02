anime – EVEN GIVEN THE WORTHLESS “APPRAISER” CLASS – di Kenta Onishi

3 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Fuguushoku “Kanteishi” ga Jitsu wa Saikyou Datta – (不遇職【鑑定士】が実は最強だった)

Titolo internazionale: Even Given the Worthless “Appraiser” Class, I’m Actually the Strongest – The Unfavorable Job “Appraiser” Is Actually the Strongest

Genere: serie tv – avventura, azione, fantasy

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 4 – in corso (previsti 12)

Anno di uscita in Giappone: Gennaio 2015

Rete tv giapponese: Tokyo MX

Trasmissione: venerdì alle 23:30 (JST)

Tratto: Light novel

Director: Kenta Onishi

Series Composition: Touko Machida

Character design: Sayuri Sakimoto

Music: Karin Nakano, Satoshi Hōno

Studios: Okuruto Noboru

Titolo in Italia: Even Given the Worthless “Appraiser” Class, I’m Actually the Strongest

Anno di pubblicazione in Italia: Gennaio 2025

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Sigle

Opening Theme:

“Crescendo” by Asterism

Ending Theme:

“Rock wa Shinanai” by 22/7

TRAMA

Ein appartiene alla categoria più bassa di lavoratori, quella dei “perito”. Sperando di poter fare qualche soldo in più, si unisce ad un gruppo di avventurieri. Ma, in un momento di pericolo, lo abbandonano per usarlo come esca contro i mostri. Ein ad un bivio fra il morire mangiato dai mostri o il suicidio, sceglie la seconda opzione, lanciandosi da un dirupo.

Per sua fortuna viene salvato dallo spirito dell’albero della vita. Incapace di ritornare in superficie con le sue sole forze Ein si sottoporrà ad un allenamento intensivo grazie all’aiuto della protettrice dell’albero della vita. Forse l abilità “valutazione” è più utile di quanto si pensi anche in combattimento.

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Hikaru Tohno – Yūri

Kikunosuke Toya – Ein

Aimi – Akahane

Daisuke Namikawa – Zoid

Kana Hanazawa – Echidna

Kana Ichinose – Alice

Minami Tsuda – Kurohime

Sayumi Suzushiro – Ursula

Takeo Ōtsuka – Jasper

Yū Serizawa – Pina

