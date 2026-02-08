anime – FRIEREN: OLTRE LA FINE DEL VIAGGIO 2 – di Tomoya Kitagawa

Scheda a cura di Marichan.
SCHEDA
Titolo originale: Sousou no Frieren 2 – (葬送のフリーレン 2)
Titolo internazionale: Frieren: Beyond Journey’s End 2 – Frieren at the Funeral 2
Genere: serie tv – avventura, fantasy, slice of life
Target: shounen
Rating: consigliato ad un pubblico maturo
Numero episodi: 5 – in corso (previsti 10)
Anno di uscita in Giappone: Gennaio 2026
Rete tv giapponese: AT-X
Trasmissione: venerdì alle 23:00 (JST)
Tratto: dal manga “Frieren, oltre la fine del viaggio” di Kanehito Yamada, Tsukasa Abe.
Director: Tomoya Kitagawa
Series Composition: Tomohiro Suzuki
Character design: Reiko Nagasawa
Music: Evan Call
Studios: Madhouse
Titolo in Italia: Frieren – Oltre la Fine del Viaggio – seconda stagione
Anno di pubblicazione in Italia: Gennaio 2026
Trasmissione tv: no
Trasmissione tv online: Crunchyroll, anche doppiato in italiano
Censura: no
Edizione italiana: edito in home video dalla Anime Factory, in Box Dvd o Bluray
Sigle:
Opening
“lulu.” by Mrs. GREEN APPLE
Ending
“The Story of Us” by milet
Trailer
TRAMA
La seconda stagione riprende esattamente da dove si era conclusa la prima, seguendo il viaggio della maga elfa Frieren insieme alla sua allieva Fern e al guerriero Stark, mentre si dirigono verso le gelide terre del Nord.
Tra nuove prove e pericoli — grotte che annullano la magia, mostri letali e il ritorno di personaggi incontrati all’esame per Mago di Prima Classe — il cammino si intreccia ancora una volta con i ricordi del passato. I flashback dedicati all’eroe Himmel continuano a emergere, ricordando quanto il tempo e i legami umani abbiano segnato profondamente Frieren.
Un proseguimento che alterna avventura e memoria, esplorando il peso delle emozioni che restano anche dopo la fine del viaggio.
IMMAGINI clicca per ingrandire
DOPPIATORI
Edizione italiana
Direzione del doppiaggio: Elisabetta Bianchi
Dialoghi: Chantal Amadei
Doppiatori italiani
Martina Felli – Frieren
Agnese Marteddu – Fern
Tito Marteddu – Stark
Dario Oppido – Eisen
Manuel Meli – Himmel
Massimo De Ambrosis – Heiter
Doppiatori giapponesi
Atsumi Tanezaki – Frieren
Chiaki Kobayashi – Stark
Hiroki Tōchi – Heiter
Kana Ichinose – Fern
Nobuhiko Okamoto – Himmel
Yōji Ueda – Eisen
OPERE RELATIVE
Manga
– Frieren, oltre la fine del viaggio
Anime
– Frieren, oltre la fine del viaggio – serie tv, prequel
RECENSIONI