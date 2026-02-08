anime – FRIEREN: OLTRE LA FINE DEL VIAGGIO 2 – di Tomoya Kitagawa

4.5 2 Voti Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan.

SCHEDA

Titolo originale: Sousou no Frieren 2 – (葬送のフリーレン 2)

Titolo internazionale: Frieren: Beyond Journey’s End 2 – Frieren at the Funeral 2

Genere: serie tv – avventura, fantasy, slice of life

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 5 – in corso (previsti 10)

Anno di uscita in Giappone: Gennaio 2026

Rete tv giapponese: AT-X

Trasmissione: venerdì alle 23:00 (JST)

Tratto: dal manga “Frieren, oltre la fine del viaggio” di Kanehito Yamada, Tsukasa Abe.

Director: Tomoya Kitagawa

Series Composition: Tomohiro Suzuki

Character design: Reiko Nagasawa

Music: Evan Call

Studios: Madhouse

Titolo in Italia: Frieren – Oltre la Fine del Viaggio – seconda stagione

Anno di pubblicazione in Italia: Gennaio 2026

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, anche doppiato in italiano

Censura: no

Edizione italiana: edito in home video dalla Anime Factory, in Box Dvd o Bluray

Sigle:

Opening

“lulu.” by Mrs. GREEN APPLE

Ending

“The Story of Us” by milet

Trailer



TRAMA

La seconda stagione riprende esattamente da dove si era conclusa la prima, seguendo il viaggio della maga elfa Frieren insieme alla sua allieva Fern e al guerriero Stark, mentre si dirigono verso le gelide terre del Nord.

Tra nuove prove e pericoli — grotte che annullano la magia, mostri letali e il ritorno di personaggi incontrati all’esame per Mago di Prima Classe — il cammino si intreccia ancora una volta con i ricordi del passato. I flashback dedicati all’eroe Himmel continuano a emergere, ricordando quanto il tempo e i legami umani abbiano segnato profondamente Frieren.

Un proseguimento che alterna avventura e memoria, esplorando il peso delle emozioni che restano anche dopo la fine del viaggio.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Edizione italiana

Direzione del doppiaggio: Elisabetta Bianchi

Dialoghi: Chantal Amadei

Doppiatori italiani

Martina Felli – Frieren

Agnese Marteddu – Fern

Tito Marteddu – Stark

Dario Oppido – Eisen

Manuel Meli – Himmel

Massimo De Ambrosis – Heiter

Doppiatori giapponesi

Atsumi Tanezaki – Frieren

Chiaki Kobayashi – Stark

Hiroki Tōchi – Heiter

Kana Ichinose – Fern

Nobuhiko Okamoto – Himmel

Yōji Ueda – Eisen

OPERE RELATIVE

Manga

– Frieren, oltre la fine del viaggio

Anime

– Frieren, oltre la fine del viaggio – serie tv, prequel