anime – GACHIAKUTA – di Fumihiko Suganuma

SCHEDA

Titolo originale: Gachiakuta – (ガチアクタ)

Titolo internazionale: Gachiakuta

Genere: serie tv – azione, soprannaturale

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 2 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Luglio 2025

Rete tv giapponese: Tokyo Broadcasting System

Trasmissione: domenica alle 23:30 (JST)

Tratto: Manga “Gachiakuta”

Director: Fumihiko Suganuma

Series Composition: Hiroshi Seko

Script: Hiroshi Seko

Character design: Satoshi Ishino

3D Director: Takuma Miyake

Director of Photography: Masataka Ikegami

Music: Taku Iwasaki

Studios: Bones

Titolo in Italia: Gachiakuta

Anno di pubblicazione in Italia: Luglio 2025

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, anche doppiato in italiano

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Sigle

Opening Theme:

“HUGs” by Paledusk

Ending Theme:

“Tomoshibi” by DUSTCELL

Trailer italiano



TRAMA

In una grande città la società è divisa tra ricchi che vivono nel lusso più sfrenato, e gente comune che vive in baraccopoli vicino all’Abisso, una grande fossa dove viene gettato tutto ciò che è considerato spazzatura, comprese le persone.

Rudo, un giovane appartenente alla classe più emarginata, viene accusato ingiustamente di omicidio e gettato proprio nell’abisso; finendo così un luogo infernale popolato da criminali e creature mostruose, dove dovrà imparare in fretta a sopravvivere. Ma Rudo scoprirà anche di possedere un dono inaspettato, che lo aiuterà nella sua vendetta.

DOPPIATORI

Direzione del doppiaggio: Patrizio Prata

Dialoghi: Anna Papace, Elena Rovati, Stefano Lucchelli

Studio di doppiaggio: Molok studios

Doppiatori italiani

Rudo: Lorenzo Briganti

Enjin: Dimitri Winter

Riyo: Yumiri Hanamori;

Regto: Claudio Moneta

Doppiatori giapponesi

Rudo: Aoi Ichikawa

Enjin: Katsuyuki Konishi

Zanka: Yoshitsugu Matsuoka

Riyo: Yumiri Hanamori

Regto: Toshiyuki Morikawa

Jabber: Yūki Shin

OPERE RELATIVE

Manga

– Gachiakuta

