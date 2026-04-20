anime – GHOST CONCERT: MISSING SONGS – di Masato Jinbo

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Scheda a cura di Han.

SCHEDA

Titolo originale: Ghost Concert: Missing Songs – (ゴーストコンサート: missing Songs)

Titolo internazionale: Ghost Concert: Missing Songs

Genere: serie tv – azione, fantascienza, musica

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 3 – in corso (previsti 12)

Anno di uscita in Giappone: Aprile 2026

Rete tv giapponese: TOKYO MX

Trasmissione: lunedì alle 00:30 (JST)

Tratto: opera multimediale

Director: Masato Jinbo

Series composition: Masato Jinbo

Script: Masato Jinbo

Character design: Masaaki Uikawa

Music: Daisuke Horikawa, Elements Garden, Junpei Fujita, Seima Kondō

Studios: ENGI

Titolo in Italia: Ghost Concert: Missing Songs

Anno di uscita in Italia: Aprile 2026

Trasmissione Tv: no

Disponibilità Tv in streaming: Crunchyroll, sub ita

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Edizione home video italiana: no

Sigle:

Opening Theme:

“Goukon REQUIEMER” by Seria Aiba

Ending Theme:

“Ibara no Michi” by Odysseus

Trailer:



TRAMA

È il 2045 e cantare è diventato un crimine. Al suo posto, un sistema di intelligenza artificiale chiamato MiucS compone musica “sicura”, eliminando ogni forma di espressione umana e spontanea.

Seria Aiba, una studentessa delle superiori capace di vedere gli spiriti, vive adattandosi a queste regole in un mondo ormai privo di vera voce. Ma tutto cambia quando, un giorno, sente qualcosa che non dovrebbe esistere: una canzone cantata da un essere umano.

Seguendo quella melodia proibita, Seria scopre la sua origine: un fantasma. Un incontro impossibile che la pone di fronte a una scelta cruciale: continuare a vivere nel silenzio imposto dalla società o rischiare tutto per riportare la musica nel mondo.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Minori Fujidera – Seria Aiba

Rina Hidaka – Cleopatra

Emiri Suyama – MiucS

Kentarō Kumagai – Soji Okita

LINK inerenti alla serie

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Restaurant to Another World serie tv, anime