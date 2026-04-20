anime – GHOST CONCERT: MISSING SONGS – di Masato Jinbo

Scheda a cura di Han.
SCHEDA
Titolo originale: Ghost Concert: Missing Songs – (ゴーストコンサート: missing Songs)
Titolo internazionale: Ghost Concert: Missing Songs
Genere: serie tv – azione, fantascienza, musica
Rating: consigliato ad un pubblico maturo
Numero episodi: 3 – in corso (previsti 12)
Anno di uscita in Giappone: Aprile 2026
Rete tv giapponese: TOKYO MX
Trasmissione: lunedì alle 00:30 (JST)
Tratto: opera multimediale
Director: Masato Jinbo
Series composition: Masato Jinbo
Script: Masato Jinbo
Character design: Masaaki Uikawa
Music: Daisuke Horikawa, Elements Garden, Junpei Fujita, Seima Kondō
Studios: ENGI
Titolo in Italia: Ghost Concert: Missing Songs
Anno di uscita in Italia: Aprile 2026
Trasmissione Tv: no
Disponibilità Tv in streaming: Crunchyroll, sub ita
Edizione italiana: Crunchyroll Italia
Edizione home video italiana: no
Sigle:
Opening Theme:
“Goukon REQUIEMER” by Seria Aiba
Ending Theme:
“Ibara no Michi” by Odysseus
Trailer:
TRAMA
È il 2045 e cantare è diventato un crimine. Al suo posto, un sistema di intelligenza artificiale chiamato MiucS compone musica “sicura”, eliminando ogni forma di espressione umana e spontanea.
Seria Aiba, una studentessa delle superiori capace di vedere gli spiriti, vive adattandosi a queste regole in un mondo ormai privo di vera voce. Ma tutto cambia quando, un giorno, sente qualcosa che non dovrebbe esistere: una canzone cantata da un essere umano.
Seguendo quella melodia proibita, Seria scopre la sua origine: un fantasma. Un incontro impossibile che la pone di fronte a una scelta cruciale: continuare a vivere nel silenzio imposto dalla società o rischiare tutto per riportare la musica nel mondo.
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DOPPIATORI
Minori Fujidera – Seria Aiba
Rina Hidaka – Cleopatra
Emiri Suyama – MiucS
Kentarō Kumagai – Soji Okita
LINK inerenti alla serie
Altre opere di Masato Jinbo presenti sul sito:
- Restaurant to Another World serie tv, anime
RECENSIONI