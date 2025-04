anime – GHOST IN THE SHELL: STAND ALONE COMPLEX, SOLID STATE SOCIETY – di Kenji Kamiyama

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Koukaku Kidoutai: Stand Alone Complex – Solid State Society – (攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX Solid State Society)

Titolo internazionale: Ghost in the Shell: Stand Alone Complex – Solid State Society – Ghost In The Shell: SAC Solid State Society

Genere: film d’animazione – azione, fantascienza, mistero, cyberpunk, poliziesco

Rating: adatto ad un pubblico adulto

Durata: 1 hr. 48 min.

Anno di uscita in Giappone: 2006

Tratto: ispirato al manga “Ghost in the Shell” di Masamune Shirow anche se il movie ha una storia nuova, ed è il finale delle due serie tv “Ghost in the Shell – Stand Alone Complex”.

Director: Kenji Kamiyama

Script: Kenji Kamiyama, Shōtarō Suga, Yoshiki Sakurai

Character design: Takayuki Gotō, Tetsuya Nishio

Mechanical design: Kenji Teraoka, Shinobu Tsuneki

Music: Yōko Kanno

Studios: Production I.G

Titolo in Italia: Ghost in the Shell: Stand Alone Complex – Solid State Society

Anno di pubblicazione in Italia: 2014

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: no

Censura: no

Edizione italiana: edito in home video (dvd e bluray) dalla Dynit e poi Eagle Pictures

Sigle:

Opening

“Player” by Origa with Heartsdales

Ending

“Date of rebirth” by Origa

TRAMA

Anno 2034. Sono due anni che il maggiore Motoko Kusanagi ha lasciato la polizia, e i suoi ex compagni della Sezione 9 Pubblica Sicurezza sono nel frattempo impegnati con un caso molto difficile. Dietro a una serie di suicidi sembra esserci un hacker in grado di entrare nei cervelli elettronici delle persone, costringendole a fare quello che vuole lui. Ma gli indizi sono sempre scarsi e l’hacker sembra essere sempre un passo avanti a loro… ma anche Motoko sta indagando per conto suo sulla questione. Chi c’è dietro?

DOPPIATORI

Direzione del doppiaggio: Claudio Beccari

Doppiaggio: ADC Group

Doppiatori italiani

Stefania Patruno – Motoko Kusanagi

Claudio Ridolfo – Togusa

Mario Zucca – Batou

Antonio Paiola – Daisuke Aramaki

Roberto Accornero – Marionnettista

Dario Oppido – Borma

Luigi Rosa – Paz

Massimiliano Lotti – Ishikawa

Serena Clerici – Tachikoma

OPERE RELATIVE

Manga

– Ghost in the Shell – opera capostipite

– Ghost in the Shell 2: Man-Machine Interface

– Ghost in the Shell 1.5: Human-Error Processor

– Ghost in the Shell: Arise ~Sleepless Eye~

– Ghost in the Shell: The Human Algorithm

prima saga anime

– Ghost in the Shell – film d’animazione – anime capostipite

– Ghost in the Shell 2: Innocence – film d’animazione

saga anime Stand Alone Complex

– Ghost in the Shell: Stand Alone Complex – serie tv – prequel

– Ghost in the Shell: Stand Alone Complex – 2nd GIG – serie tv – prequel

– Ghost in the Shell: Stand Alone Complex 2045 – serie tv

– Ghost in the Shell: Stand Alone Complex 2045 Season 2 – serie tv

saga anime Arise

– Ghost in the Shell Arise – serie di 4 oav

– Ghost in the Shell Arise: Alternative Architecture – serie tv che riprender i 4 oav, aggiungendo però anche del materiale inedito

– Ghost in the Shell: The Rising – film d’animazione

Live action

– Ghost in the Shell – live action americano

