anime – GIVEN: MOVIE – di Hikaru Yamaguchi, Noriko Hashimoto

SCHEDA

Titoli originali:

1) Given Movie 1 – ( 映画 ギヴン)

2) Given Movie 2: Hiiragi Mix – (映画 ギヴン 柊mix)

3) Given Movie 3: Umi e – (映画 ギヴン 海へ)

Titoli internazionali:

1) Given Movie 1

2) Given Movie 2: Hiiragi Mix

3) Given Movie 3: To the Sea

Genere: trilogia di film – drammatico, musica, scolastico, sentimentale, shounen-ai, slice of life

Target: yaoi

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata:

1) 60 minuti

2) 1 ora e 10 minuti

3) 1 ora e 20 minuti

Anno di uscita in Giappone: 2020 – 2024

Tratto: dal manga “Given“.

Director: Hikaru Yamaguchi, Noriko Hashimoto

Series composition: Yuniko Ayana

Character design: Mina Ōsawa

Music: Michiru

Director of Photography: Sena Nakagawa

Studios: Lerche

Titolo in Italia: Given: Movie

Anno di uscita in Italia: 2020 – 2025

Trasmissione Tv: no

Disponibilità in streaming: Crunchyroll, sub ita

Edizione home video italiana: non disponibile

Sigle:

Ending Theme:

“Bokura dake no Shudaika” by centimillimental

“Super Ultra I LOVE YOU” by Centimillimental

“Yuigon” by Centimillimental

Trailer (primo film):



TRAMA

I primi due film si svolgono in parallelo agli eventi della serie tv, approfondendo aspetti lasciati in ombra nell’anime. Il terzo capitolo, invece, rappresenta un vero e proprio seguito, offrendo la conclusione della storia di Given.

Given – Movie 1

Se nella serie ci si concentra principalmente sulle vicende di Mafuyu e Uenoyama, il movie sposta l’attenzione anche sul tormentato triangolo amoroso tra Ugetsu, Akihiko e Haruki.

Akihiko e Ugetsu, legati da un rapporto nato ai tempi del liceo, non stanno più insieme… eppure non riescono a staccarsi del tutto, intrappolati in un legame fatto di amore, sofferenza e incertezza.

Parallelamente, il rapporto tra Akihiko e Haruki, compagni nella band “Given”, è altrettanto complesso: ogni momento di vicinanza sembra bilanciato da uno di allontanamento, creando una dinamica carica di tensione, proprio mentre il loro gruppo musicale si sta facendo conoscere.

Given – Movie 2

Questo secondo capitolo dà ulteriore spazio alla prospettiva di Ugetsu e alla sua relazione con Akihiko. I sentimenti passati e presenti si intrecciano in un racconto di legami soffocanti, dipendenze emotive e scelte difficili. Al tempo stesso, Haruki affronta i propri sentimenti e il timore di soffrire, mentre la band cerca di mantenere un equilibrio fragile tra musica, amicizia e amore.

Given – Movie 3

Capitolo conclusivo della saga animata, riprende gli eventi dopo la serie tv e chiude le vicende principali. Il triangolo amoroso fra Akihiko, Ugetsu e Haruki giunge al suo punto di rottura: Akihiko deve scegliere se restare ancorato a un amore tossico e irrisolto o aprirsi a un futuro diverso. Haruki, diviso tra speranza e paura, si confronta con le proprie fragilità. Nel frattempo, il legame tra Mafuyu e Ritsuka cresce e si consolida, portando la band Given verso un nuovo equilibrio.

DOPPIATORI

Personaggio – Doppiatore

Satou Mafuyu – Yano Shougo

Uenoyama Ritsuka – Uchida Yuuma

Nakayama Haruki – Nakazawa Masatomo

Kaji Akihiko – Eguchi Takuya

Kashima Hiiragi – Imai Fumiya

Yagi Shizusumi – Ban Taito

Murata Ugetsu – Asanuma, Shintaro

OPERE RELATIVE

Manga

– Given

Anime

– Given – serie tv

