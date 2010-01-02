anime – GIVEN: MOVIE – di Hikaru Yamaguchi, Noriko Hashimoto

Scheda a cura di Sophitia.
SCHEDA
Titoli originali:
1) Given Movie 1 – ( 映画 ギヴン)
2) Given Movie 2: Hiiragi Mix – (映画 ギヴン 柊mix)
3) Given Movie 3: Umi e – (映画 ギヴン 海へ)
Titoli internazionali:
1) Given Movie 1
2) Given Movie 2: Hiiragi Mix
3) Given Movie 3: To the Sea
Genere: trilogia di film – drammatico, musica, scolastico, sentimentale, shounen-ai, slice of life
Target: yaoi
Rating: consigliato ad un pubblico maturo
Durata:
1) 60 minuti
2) 1 ora e 10 minuti
3) 1 ora e 20 minuti
Anno di uscita in Giappone: 2020 – 2024
Tratto: dal manga “Given“.
Director: Hikaru Yamaguchi, Noriko Hashimoto
Series composition: Yuniko Ayana
Character design: Mina Ōsawa
Music: Michiru
Director of Photography: Sena Nakagawa
Studios: Lerche
Titolo in Italia: Given: Movie
Anno di uscita in Italia: 2020 – 2025
Trasmissione Tv: no
Disponibilità in streaming: Crunchyroll, sub ita
Edizione home video italiana: non disponibile
Sigle:
Ending Theme:
“Bokura dake no Shudaika” by centimillimental
“Super Ultra I LOVE YOU” by Centimillimental
“Yuigon” by Centimillimental
Trailer (primo film):
TRAMA
I primi due film si svolgono in parallelo agli eventi della serie tv, approfondendo aspetti lasciati in ombra nell’anime. Il terzo capitolo, invece, rappresenta un vero e proprio seguito, offrendo la conclusione della storia di Given.
Given – Movie 1
Se nella serie ci si concentra principalmente sulle vicende di Mafuyu e Uenoyama, il movie sposta l’attenzione anche sul tormentato triangolo amoroso tra Ugetsu, Akihiko e Haruki.
Akihiko e Ugetsu, legati da un rapporto nato ai tempi del liceo, non stanno più insieme… eppure non riescono a staccarsi del tutto, intrappolati in un legame fatto di amore, sofferenza e incertezza.
Parallelamente, il rapporto tra Akihiko e Haruki, compagni nella band “Given”, è altrettanto complesso: ogni momento di vicinanza sembra bilanciato da uno di allontanamento, creando una dinamica carica di tensione, proprio mentre il loro gruppo musicale si sta facendo conoscere.
Given – Movie 2
Questo secondo capitolo dà ulteriore spazio alla prospettiva di Ugetsu e alla sua relazione con Akihiko. I sentimenti passati e presenti si intrecciano in un racconto di legami soffocanti, dipendenze emotive e scelte difficili. Al tempo stesso, Haruki affronta i propri sentimenti e il timore di soffrire, mentre la band cerca di mantenere un equilibrio fragile tra musica, amicizia e amore.
Given – Movie 3
Capitolo conclusivo della saga animata, riprende gli eventi dopo la serie tv e chiude le vicende principali. Il triangolo amoroso fra Akihiko, Ugetsu e Haruki giunge al suo punto di rottura: Akihiko deve scegliere se restare ancorato a un amore tossico e irrisolto o aprirsi a un futuro diverso. Haruki, diviso tra speranza e paura, si confronta con le proprie fragilità. Nel frattempo, il legame tra Mafuyu e Ritsuka cresce e si consolida, portando la band Given verso un nuovo equilibrio.
DOPPIATORI
Personaggio – Doppiatore
Satou Mafuyu – Yano Shougo
Uenoyama Ritsuka – Uchida Yuuma
Nakayama Haruki – Nakazawa Masatomo
Kaji Akihiko – Eguchi Takuya
Kashima Hiiragi – Imai Fumiya
Yagi Shizusumi – Ban Taito
Murata Ugetsu – Asanuma, Shintaro
OPERE RELATIVE
Manga
– Given
Anime
– Given – serie tv
