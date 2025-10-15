anime – GNOSIA – di Kazuya Ichikawa

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Han.

SCHEDA

Titolo originale: Gnosia – (グノーシア)

Titolo internazionale: Gnosia

Genere: serie tv – drammatico, mistero, fantascienza, thriller

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 2 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Ottobre 2025

Rete tv giapponese: Tokyo MX

Trasmissione: domenica alle 00:00 (JST)

Tratto: dal videogames “Gnosia”.

Director: Kazuya Ichikawa

Series composition: Jukki Hanada

Script: Jukki Hanada

Character design: Arisa Matsuura

Music: Hideyuki Fukasawa

Studios: Domerica

Titolo in Italia: Gnosia

Anno di uscita in Italia: Ottobre 2025

Trasmissione Tv: no

Disponibilità Tv in streaming: Crunchyroll, sub ita

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Edizione home video italiana: non disponibile

Sigle

Opening:

“Bake no Kawa” by MAISONdes feat. Kobo Kanaeru, Kasane Teto, Giga & Teddyloid

Ending:

“Loo% Who%” by Ling Tosite Sigure

Trailer:



TRAMA

Gli Gnosia sono entità misteriose e letali che si infiltrano tra gli esseri umani assumendone le sembianze, per poi annientare ogni forma di vita nel nome del loro dio, Gnos.

A bordo di un’astronave alla deriva nello spazio, il capitano Yuri si risveglia dal sonno criogenico e scopre che tra l’equipaggio si nasconde uno di questi mostri. Da quel momento ha inizio una spietata partita di sopravvivenza, dove diffidenza, inganni e sospetti si moltiplicano. Chi è umano… e chi è Gnosia?

Un thriller psicologico e sci-fi che unisce mistero, paranoia e loop temporali, ispirato all’omonimo videogioco.

DOPPIATORI

Akari Kitō – SQ

Asami Seto – Jina

Chika Anzai – Yuri

Hiroki Nanami – Racio

Ikumi Hasegawa – Setsu

