anime – GNOSIA – di Kazuya Ichikawa

Titolo originale: Gnosia – (グノーシア)
Titolo internazionale: Gnosia
Genere: serie tv – drammatico, mistero, fantascienza, thriller
Rating: consigliato ad un pubblico maturo
Numero episodi: 2 – in corso
Anno di uscita in Giappone: Ottobre 2025
Rete tv giapponese: Tokyo MX
Trasmissione: domenica alle 00:00 (JST)
Tratto: dal videogames “Gnosia”.

Director: Kazuya Ichikawa
Series composition: Jukki Hanada
Script: Jukki Hanada
Character design: Arisa Matsuura
Music: Hideyuki Fukasawa
Studios: Domerica

Titolo in Italia: Gnosia
Anno di uscita in Italia: Ottobre 2025
Trasmissione Tv: no
Disponibilità Tv in streaming: Crunchyroll, sub ita
Edizione italiana: Crunchyroll Italia
Edizione home video italiana: non disponibile

Opening:
“Bake no Kawa” by MAISONdes feat. Kobo Kanaeru, Kasane Teto, Giga & Teddyloid
“Loo% Who%” by Ling Tosite Sigure

TRAMA

Gli Gnosia sono entità misteriose e letali che si infiltrano tra gli esseri umani assumendone le sembianze, per poi annientare ogni forma di vita nel nome del loro dio, Gnos.
A bordo di un’astronave alla deriva nello spazio, il capitano Yuri si risveglia dal sonno criogenico e scopre che tra l’equipaggio si nasconde uno di questi mostri. Da quel momento ha inizio una spietata partita di sopravvivenza, dove diffidenza, inganni e sospetti si moltiplicano. Chi è umano… e chi è Gnosia?
Un thriller psicologico e sci-fi che unisce mistero, paranoia e loop temporali, ispirato all’omonimo videogioco.

DOPPIATORI

Akari Kitō – SQ
Asami Seto – Jina
Chika Anzai – Yuri
Hiroki Nanami – Racio
Ikumi Hasegawa – Setsu

