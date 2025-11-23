anime – HELL TEACHER: NUBE MAESTRO INFERNALE – di Yasuyuki Oishi

Scheda a cura di Marichan.
SCHEDA
Titolo originale: Jigoku Sensei Nube (2025) – (地獄先生ぬ～べ～)
Titolo internazionale: Hell Teacher: Jigoku Sensei Nube
Genere: serie tv – commedia, horror, soprannaturale, scolastico
Target: shounen
Rating: consigliato ad un pubblico maturo + 16 anni
Numero episodi: 13 (concluso)
Anno di uscita in Giappone: Luglio 2025
Rete tv giapponese: TV Asahi
Trasmissione: mercoledì alle 23:45 (JST)
Tratto: manga
Director: Yasuyuki Oishi
Series composition: Yasuyuki Oishi
Script: Ai Yoshimura, Hirokazu Hisayuki, Minoru Ohara, Yasuyuki Oishi
Character design: YU Yoshiyama
Music: Evan Call
Studios: Kai
Titolo in Italia: Hell Teacher: Nube Maestro Infernale
Anno di uscita in Italia: Novembre 2025
Trasmissione Tv: no
Disponibilità Tv in streaming: Amazon Prime Video, anche doppiato in italiano, sul canale Anime Generation
Edizione italiana: Yamato Video
Edizione home video italiana: Yamato Video
Sigle:
Opening
“P0WER -Akuryo Taisan-” by -SKS- ZIGZAG (eps 2-13)
Ending
“Sunflower” by Chilli Beans
Trailer:
TRAMA
A Doumori, cittadina segnata da un pericoloso squilibrio di energie spirituali, il confine tra il nostro mondo e quello degli spiriti è più fragile che mai. Proprio qui arriva Meisuke “Nube” Nueno, il nuovo maestro della scuola elementare: un insegnante gentile e un po’ impacciato, ma anche un potente esorcista, determinato a proteggere i suoi alunni dagli yokai che minacciano di trascinare la città nel caos.
Il primo caso che travolge la sua classe riguarda Hiroshi Tateno, un ragazzo trasferito che manifesta improvvisi e violenti scatti d’ira. Nube scopre che il giovane è posseduto da uno spirito maligno e, grazie al potere demoniaco sigillato nella sua misteriosa mano sinistra, riesce a liberarlo. Ma la battaglia è tutt’altro che finita…
Affiancato dalla brillante e determinata studentessa Kyouko Inaba, Nube si addentra sempre più nel mondo dell’occulto, pronto a sfidare entità terrificanti pur di difendere i suoi amati allievi.
DOPPIATORI
Edizione italiana
Traduzione: Leonardo Prendin
Doppiaggio italiano: Bumblebee Studios
Dialoghi italiani: Annalisa Platania, Stefano Lucchelli, Andrea Rotolo
Direzione del doppiaggio: Loris Bondesan
Doppiatori italiani
Meisuke “Nube” Nueno: Patrizio Prata
Kyoko Inaba: Giulia Bersani
Hiroshi Tateno: Annalisa Longo
Miki Hosokawa: Veronica Cuscusa
Katsuya Kimura: Andrea Rotolo
Makoto Kurita: Annalisa Platania
Ritsuko Takahashi: Ilaria Silvestri
OPERE RELATIVE
Manga
– Jigoku sensei Nube – opera capostipite
– Jigoku Sensei Nube Neo
– Jigoku Sensei Nube S
Anime
– Jigoku Sensei Nube (2025) Part 2 – serie tv, sequel (annunciato)
– Jigoku Sensei Nube (1996) – serie tv
– Jigoku Sensei Nube OAV – oav
– Jigoku Sensei Nube Movie – film d’animazione
