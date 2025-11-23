anime – HELL TEACHER: NUBE MAESTRO INFERNALE – di Yasuyuki Oishi

3.5 2 Voti Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan.

SCHEDA

Titolo originale: Jigoku Sensei Nube (2025) – (地獄先生ぬ～べ～)

Titolo internazionale: Hell Teacher: Jigoku Sensei Nube

Genere: serie tv – commedia, horror, soprannaturale, scolastico

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo + 16 anni

Numero episodi: 13 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: Luglio 2025

Rete tv giapponese: TV Asahi

Trasmissione: mercoledì alle 23:45 (JST)

Tratto: manga

Director: Yasuyuki Oishi

Series composition: Yasuyuki Oishi

Script: Ai Yoshimura, Hirokazu Hisayuki, Minoru Ohara, Yasuyuki Oishi

Character design: YU Yoshiyama

Music: Evan Call

Studios: Kai

Titolo in Italia: Hell Teacher: Nube Maestro Infernale

Anno di uscita in Italia: Novembre 2025

Trasmissione Tv: no

Disponibilità Tv in streaming: Amazon Prime Video, anche doppiato in italiano, sul canale Anime Generation

Edizione italiana: Yamato Video

Edizione home video italiana: Yamato Video

Sigle:

Opening

“P0WER -Akuryo Taisan-” by -SKS- ZIGZAG (eps 2-13)

Ending

“Sunflower” by Chilli Beans

TRAMA

A Doumori, cittadina segnata da un pericoloso squilibrio di energie spirituali, il confine tra il nostro mondo e quello degli spiriti è più fragile che mai. Proprio qui arriva Meisuke “Nube” Nueno, il nuovo maestro della scuola elementare: un insegnante gentile e un po’ impacciato, ma anche un potente esorcista, determinato a proteggere i suoi alunni dagli yokai che minacciano di trascinare la città nel caos.

Il primo caso che travolge la sua classe riguarda Hiroshi Tateno, un ragazzo trasferito che manifesta improvvisi e violenti scatti d’ira. Nube scopre che il giovane è posseduto da uno spirito maligno e, grazie al potere demoniaco sigillato nella sua misteriosa mano sinistra, riesce a liberarlo. Ma la battaglia è tutt’altro che finita…

Affiancato dalla brillante e determinata studentessa Kyouko Inaba, Nube si addentra sempre più nel mondo dell’occulto, pronto a sfidare entità terrificanti pur di difendere i suoi amati allievi.

IMMAGINI

DOPPIATORI

Edizione italiana

Traduzione: Leonardo Prendin

Doppiaggio italiano: Bumblebee Studios

Dialoghi italiani: Annalisa Platania, Stefano Lucchelli, Andrea Rotolo

Direzione del doppiaggio: Loris Bondesan

Doppiatori italiani

Meisuke “Nube” Nueno: Patrizio Prata

Kyoko Inaba: Giulia Bersani

Hiroshi Tateno: Annalisa Longo

Miki Hosokawa: Veronica Cuscusa

Katsuya Kimura: Andrea Rotolo

Makoto Kurita: Annalisa Platania

Ritsuko Takahashi: Ilaria Silvestri

OPERE RELATIVE

Manga

– Jigoku sensei Nube – opera capostipite

– Jigoku Sensei Nube Neo

– Jigoku Sensei Nube S

Anime

– Jigoku Sensei Nube (2025) Part 2 – serie tv, sequel (annunciato)

– Jigoku Sensei Nube (1996) – serie tv

– Jigoku Sensei Nube OAV – oav

– Jigoku Sensei Nube Movie – film d’animazione