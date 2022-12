anime – HERO MASK – di Hiroyasu Aoki

3.5 2 Voti Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Byron.

SCHEDA

Titolo originale: Hero Mask – (ヒーローマスク)

Titolo internazionale: Hero Mask

Genere: serie tv – azione, fantascienza, giallo, mistero

Rating: adatto ad un pubblico adulto

Numero episodi: 15 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: Dicembre 2018

Rete tv giapponese: Netflix

Tratto: storia originale

Director: Hiroyasu Aoki

Series Composition: Hiroyasu Aoki

Script: Akira Kindaichi (eps 17, 19. 21) Hiroyasu Aoki (eps 1-6, 18, 24) Tsuzuko Mikuni (13 episodes)

Character design: Takahisa Katagiri

Music: Hisaki Kato

Studios: Pierrot

Titolo in Italia: Hero Mask

Anno di pubblicazione in Italia: 2019

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Netflix, doppiata in italiano

Censura: no

Edizione italiana: Netflix Italia (solo streaming)

Trailer



Clip – doppiata in italiano



TRAMA

Londra è scossa da una serie di morti misteriose, tra cui quella di Monica Campbell, affiliata alla SSC, uno speciale dipartimento della polizia britannica che si occupa di garantire l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.

Toccherà al detective James Blood, insieme alla sua squadra, indagare sulla sua morte; a partire dal ritorno di uomini misteriosi equipaggiati da maschere dagli incredibili poteri.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Direzione del Doppiaggio: Fabio Gregorio

Doppiatori italiani

Mattia Bressan – James Blood

Alessandro Germano – Harry Creighton

Andrea De Nisco – Steven Martland

Angela Ricciardi – Sarah Sinclair

Gianni Quillico – Geoffrey Connor

Roberto Accornero – Lennox Gallagher

Simona Biasetti – Anna Winehouse

Stefano Pozzi – Edmond Chandler

Elda Olivieri – Monica Campbell

Ruggero Andreozzi – Grimm

OPERE RELATIVE

Anime

– Hero Mask 2 – serie tv, sequel

