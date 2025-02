anime – HONEY LEMON SODA – di Hiroshi Nishikiori

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Honey Lemon Soda – (ハニーレモンソーダ)

Titolo internazionale: Honey Lemon Soda

Genere: serie tv – scolastico, sentimentale

Target: shoujo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 6 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Gennaio 2025

Rete tv giapponese: Fuji Tv

Trasmissione: giovedì alle 00:55 (JST)

Tratto: Manga

Director: Hiroshi Nishikiori

Series Composition: Akiko Waba

Script: Akiko Waba

Character design: Aimi Tanaka

Music: Akira Kosemura

Studios: J.C.Staff

Titolo in Italia: Honey Lemon Soda

Anno di pubblicazione in Italia: Gennaio 2025

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Sigle:

Opening Theme:

“Magic Hour” by &TEAM

Ending Theme:

“Wonderful World” by &TEAM

Trailer



TRAMA

Per la timida quindicenne Uka Ishimori le medie erano state un incubo dato che era vittima di bullismo, ma ora che è alle superiori spera di avere una vita scolastica migliore. Le cose sembrano andare bene quando incontra il popolare Miura Kai, che le ricorda una bibita dolce frizzante. I due si ritrovano vicini di banco e, nonostante i caratteri all’opposto, cominciano a fare amicizia.

DOPPIATORI

Kana Ichinose – Uka Ishimori

Shōgo Yano – Kai Miura

Miyari Nemoto – Ayumi Endō

Rie Takah-hi – Serina Kanno

Shunichi Toki – Tomoya Takamine

Taku Yashiro – Satoru Seto

OPERE RELATIVE

Manga

– Honey Lemon Soda

Live action

– Honey Lemon Soda

