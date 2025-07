anime – HOTEL INHUMANS – di Tetsuro Amino

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Han.

SCHEDA

Titolo originale: Hotel Inhumans – (ホテル・インヒューマンズ)

Titolo internazionale: Hotel Inhumans

Genere: serie tv – azione, drammatico, mistero

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 2 – in corso (previsti 13)

Anno di uscita in Giappone: Luglio 2025

Rete tv giapponese: TV Tokyo

Trasmissione: domenica alle 23:45 (JST)

Tratto: manga “Hotel Inhumans”

Director: Tetsuro Amino

Series Composition: Shoji Yonemura

Character Design: Shingo Fujisaki

Art Director: Yoshimi Umino

Music: Koharu

Studios: Bridge

Titolo in Italia: Hotel Inhumans

Anno di pubblicazione in Italia: Luglio 20258

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Sigle:

Opening Theme:

“Mister Moonlight” by imase

Ending Theme:

“Merry Go Round” by NOA

Trailer



TRAMA

Benvenuti all’Hotel Inhumans, il rifugio di lusso più pericoloso del mondo, dove ogni ospite ha le mani sporche di sangue. Gestito con efficienza e sangue freddo da Sara e Ikuro, due enigmatici concierge, l’albergo accoglie solo una clientela esclusiva: assassini professionisti.

Dietro l’eleganza delle suite e dei ristoranti di alta classe, l’hotel offre ogni servizio immaginabile… purché letale. Dagli intrattenimenti più raffinati agli strumenti più sofisticati per compiere missioni segrete, nulla è lasciato al caso. Qui non esistono regole morali: solo regole d’affari.

DOPPIATORI

Hinano Shirahama – Sara Haizaki

Yūsuke Kobayashi – Ikuro Hoshi

