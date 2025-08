anime – HUNTER X HUNTER (1999) – di Kazuhiro Furuhashi

4 2 Voti Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Hunter X Hunter – (ハンター×ハンター)

Titolo internazionale: Hunter X Hunter 1999 (dato che anni dopo verrà creato un remake della serie tv, che ricomincia la storia da capo, al titolo viene spesso aggiunto l’anno di produzione per distinguerlo)

Genere: serie tv – avventura, azione, combattimenti, fantasy

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 62 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 1999 – 2001

Rete tv giapponese: Fuji TV

Trasmissione: sabato alle 18:00 (JST)

Tratto: dal manga “Hunter X Hunter“.

Director: Kazuhiro Furuhashi

Script: Masashi Sogo (14 episodes) Nobuaki Kishima (20 episodes) Ryota Yamaguchi (12 episodes) Yoshiyuki Suga (16 episodes)

Character design: Takayuki Gotō

Mechanical design: Yasuhiro Moriki

Music: Toshihiko Sahashi

Studios: Nippon Animation

Titolo italiano: Hunter X Hunter

Anno di uscita in Italia: 2007

Trasmissione Tv: Italia 1 – Italia 2 – Hiro

La serie fu trasmessa per la prima volta in Italia nel 2007 sul canale Italia 1, inizialmente in versione integrale. Tuttavia, dopo le proteste di alcune associazioni di genitori per i contenuti ritenuti troppo violenti, la messa in onda venne sospesa e poi ripresa con pesanti censure. Ma, nonostante i numerosi tagli, “Hunter X Hunter” fu sempre al centro di polemiche. Tanto che fu oggetto di cambi di orario e pause improvvise, ma almeno la serie fu comunque proposta fino alla fine. Inoltre furono trasmessi anche gli Oav (ambientati dopo il finale della serie tv). Replicata poi su Italia 2 e Hiro.

Disponibilità in streaming: attualmente non disponibile su piattaforme legali

Edizione home video italiana: Nel 2004 la Shin Vision iniziò a pubblicare l’anime in DVD, con doppio audio (versione tv censurata e versione integrale), ma si fermò all’episodio 34 (corrispondente al Dvd 9). La casa editrice, oggi chiusa, aveva annunciato l’intenzione di proseguire anche con gli Oav, senza però mai portare a termine il progetto.

Sigle:

SIGLE GIAPPONESI

Opening

1: “Ohayō” by Keno (eps 1-48)

2: “Taiyō wa Yoru mo Kagayaku” by Wino (eps 49-62)

Ending

1: “Kaze no Uta” (風のうた; “Song of the Wind”) by Minako Honda (eps 1-31)

2: “E-Jan – Do You Feel Like I Feel” by Masato Nagai (eps 32-50)

3: “Hotaru” by Masato Nagai (eps 51-62)

SIGLA ITALIANA

“Hunter X Hunter” di Silvio Pozzoli.

TRAMA

Gli “Hunter” sono individui d’élite con una licenza speciale che permette loro di viaggiare ovunque, scoprire tesori nascosti, catturare criminali o affrontare missioni pericolose al limite dell’impossibile. Diventarlo, però, non è facile.

Gon Freecss, un ragazzino vivace cresciuto su un’isola sperduta, scopre che suo padre, che credeva morto, è in realtà un famosissimo Hunter. Spinto dal desiderio di incontrarlo ma anche di viaggiare, Gon decide di seguire le sue orme e affrontare il difficilissimo Esame per Hunter.

Durante la sua avventura incontra tre personaggi destinati a diventare fondamentali nel suo cammino: Killua, un ragazzo della famigerata famiglia di assassini Zoldyck; Leorio, aspirante medico con il sogno di guadagnare per curare i poveri; e Kurapika, ultimo sopravvissuto del clan Kurta, deciso a vendicare i suoi compagni sterminati per i loro occhi scarlatti.

DOPPIATORI

Direttore del doppiaggio: Cristiana Lionello, Gianluca Tusco

Doppiaggio italiano: CVD – Cine Video Doppiatori

Doppiatori italiani

Gon – Alessio De Filippis

Killua – Leonardo Graziano

Kurapica – Davide Perino

LeoRio – Massimo De Ambrosis

Hisoka – Luca Bottale

Doppiatori giapponesi

Gon – Junko Takeuchi

Hisoka – Hiroki Takahashi

LeoRio – Hozumi Gōda

Killua – Kanako Mitsuhashi

Kurapica – Yuki Kaida

OPERE RELATIVE

Manga

– Hunter x Hunter – opera capostipite

1° saga animata

– Hunter X Hunter OAV – oav – sequel

– Hunter X Hunter: Greed Island – oav

– Hunter X Hunter: G I Final – oav

2° saga animata

– Hunter × Hunter 2011 – serie tv

– Hunter × Hunter: Phantom Rouge – movie

– Hunter × Hunter: The Last Mission – movie

LINK inerenti alla serie

