anime – HUNTER X HUNTER: GREED ISLAND FINAL – di Masato Sato, Toshikatsu Tokoro

Scheda a cura di Marichan.

SCHEDA

Titolo originale: Hunter X Hunter G I Final – (ハンターｘハンター: Greed Island Final)

Titolo internazionale: Hunter x Hunter: G I Final – Hunter x Hunter OVA 3 – Hunter X Hunter: Greed Island Final

Genere: oav – avventura, azione, combattimenti, fantasy

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 14 OAV (concluso) – ogni episodio dura 23 minuti

Anno di uscita in Giappone: 2004

Tratto: dal manga “Hunter X Hunter“ – seguito della serie tv “Hunter X Hunter (1999)” e “Hunter X Hunter Oav”, “Hunter X Hunter: Greed Island”

Director: Masato Sato, Toshikatsu Tokoro

Series composition: Nobuaki Kishima

Script: Nobuaki Kishima, Yoshiyuki Suga

Character design: Shinobu Tagashira, Takayuki Gotō

Music: Toshihiko Sahashi

Studios: Nippon Animation

Titolo italiano: Hunter X Hunter

Anno di uscita in Italia: 2007

Trasmissione Tv: Italia 1 – Italia 2 – Hiro

Trasmessi su Italia 1 subito dopo la serie tv (senza cambiare il titolo). Replicati poi su Italia 2 e Hiro. Versione censurata.

Disponibilità in streaming: attualmente non disponibile su piattaforme legali

Edizione home video italiana: Nel 2004 la Shin Vision iniziò a pubblicare l’anime in DVD, con doppio audio (versione tv censurata e versione integrale), ma si fermò all’episodio 34 (corrispondente al Dvd 9). La casa editrice, oggi chiusa, aveva annunciato l’intenzione di proseguire anche con questi Oav, senza però mai portare a termine il progetto.

Sigle:

SIGLE GIAPPONESI

Opening Theme:

“Believe in Tomorrow” by Sunflower’s Garden

Ending Theme:

“Moshimo Kono Sekai de Kimi to Boku ga Deaenakatta Nara” by Sunflower’s Garden

SIGLA ITALIANA

“Hunter X Hunter” di Silvio Pozzoli.

TRAMA

La seconda parte della saga di Greed Island riprende le vicende di Gon, Killua e Biscuit, ormai immersi nel gioco pericoloso ideato da Ging.

I ragazzi hanno affinato le loro tecniche Nen, ma la sfida diventa sempre più ardua quando fanno la conoscenza della squadra dei “Bombers”, un gruppo di giocatori spietati che mira a completare il gioco a ogni costo.

Tra battaglie sempre più intense, strategie ingegnose e la raccolta delle carte necessarie per proseguire, Gon e Killua devono mettere alla prova non solo la loro forza, ma anche l’ingegno e la capacità di fare squadra. Biscuit, con la sua esperienza, li guida verso una maturità sempre maggiore.

La vittoria nel gioco consentirebbe a Gon di avvicinarsi al suo più grande obiettivo: incontrare finalmente suo padre Ging.

DOPPIATORI

Direttore del doppiaggio: Cristiana Lionello, Gianluca Tusco

Doppiaggio italiano: CVD – Cine Video Doppiatori

Doppiatori italiani

Gon – Alessio De Filippis

Killua – Leonardo Graziano

Kurapica – Davide Perino

LeoRio – Massimo De Ambrosis

Hisoka – Luca Bottale

Doppiatori giapponesi

Gon – Junko Takeuchi

Hisoka – Hiroki Takahashi

LeoRio – Hozumi Gōda

Killua – Kanako Mitsuhashi

Kurapica – Yuki Kaida

OPERE RELATIVE

Manga

– Hunter x Hunter – opera capostipite

1° saga animata

– Hunter X Hunter – serie tv

– Hunter X Hunter OAV – oav

– Hunter X Hunter: Greed Island – oav, prequel

2° saga animata

– Hunter × Hunter 2011 – serie tv

– Hunter × Hunter: Phantom Rouge – movie

– Hunter × Hunter: The Last Mission – movie

