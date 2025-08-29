anime – HUNTER X HUNTER: GREED ISLAND FINAL – di Masato Sato, Toshikatsu Tokoro

Scheda a cura di Marichan.
SCHEDA
Titolo originale: Hunter X Hunter G I Final – (ハンターｘハンター: Greed Island Final)
Titolo internazionale: Hunter x Hunter: G I Final – Hunter x Hunter OVA 3 – Hunter X Hunter: Greed Island Final
Genere: oav – avventura, azione, combattimenti, fantasy
Target: shounen
Rating: consigliato ad un pubblico maturo
Numero episodi: 14 OAV (concluso) – ogni episodio dura 23 minuti
Anno di uscita in Giappone: 2004
Tratto: dal manga “Hunter X Hunter“ – seguito della serie tv “Hunter X Hunter (1999)” e “Hunter X Hunter Oav”, “Hunter X Hunter: Greed Island”
Director: Masato Sato, Toshikatsu Tokoro
Series composition: Nobuaki Kishima
Script: Nobuaki Kishima, Yoshiyuki Suga
Character design: Shinobu Tagashira, Takayuki Gotō
Music: Toshihiko Sahashi
Studios: Nippon Animation
Titolo italiano: Hunter X Hunter
Anno di uscita in Italia: 2007
Trasmissione Tv: Italia 1 – Italia 2 – Hiro
Trasmessi su Italia 1 subito dopo la serie tv (senza cambiare il titolo). Replicati poi su Italia 2 e Hiro. Versione censurata.
Disponibilità in streaming: attualmente non disponibile su piattaforme legali
Edizione home video italiana: Nel 2004 la Shin Vision iniziò a pubblicare l’anime in DVD, con doppio audio (versione tv censurata e versione integrale), ma si fermò all’episodio 34 (corrispondente al Dvd 9). La casa editrice, oggi chiusa, aveva annunciato l’intenzione di proseguire anche con questi Oav, senza però mai portare a termine il progetto.
Sigle:
SIGLE GIAPPONESI
Opening Theme:
“Believe in Tomorrow” by Sunflower’s Garden
Ending Theme:
“Moshimo Kono Sekai de Kimi to Boku ga Deaenakatta Nara” by Sunflower’s Garden
SIGLA ITALIANA
“Hunter X Hunter” di Silvio Pozzoli.
TRAMA
La seconda parte della saga di Greed Island riprende le vicende di Gon, Killua e Biscuit, ormai immersi nel gioco pericoloso ideato da Ging.
I ragazzi hanno affinato le loro tecniche Nen, ma la sfida diventa sempre più ardua quando fanno la conoscenza della squadra dei “Bombers”, un gruppo di giocatori spietati che mira a completare il gioco a ogni costo.
Tra battaglie sempre più intense, strategie ingegnose e la raccolta delle carte necessarie per proseguire, Gon e Killua devono mettere alla prova non solo la loro forza, ma anche l’ingegno e la capacità di fare squadra. Biscuit, con la sua esperienza, li guida verso una maturità sempre maggiore.
La vittoria nel gioco consentirebbe a Gon di avvicinarsi al suo più grande obiettivo: incontrare finalmente suo padre Ging.
IMMAGINI clicca per ingrandire
DOPPIATORI
Direttore del doppiaggio: Cristiana Lionello, Gianluca Tusco
Doppiaggio italiano: CVD – Cine Video Doppiatori
Doppiatori italiani
Gon – Alessio De Filippis
Killua – Leonardo Graziano
Kurapica – Davide Perino
LeoRio – Massimo De Ambrosis
Hisoka – Luca Bottale
Doppiatori giapponesi
Gon – Junko Takeuchi
Hisoka – Hiroki Takahashi
LeoRio – Hozumi Gōda
Killua – Kanako Mitsuhashi
Kurapica – Yuki Kaida
OPERE RELATIVE
Manga
– Hunter x Hunter – opera capostipite
1° saga animata
– Hunter X Hunter – serie tv
– Hunter X Hunter OAV – oav
– Hunter X Hunter: Greed Island – oav, prequel
2° saga animata
– Hunter × Hunter 2011 – serie tv
– Hunter × Hunter: Phantom Rouge – movie
– Hunter × Hunter: The Last Mission – movie
LINK inerenti alla serie
Materiale su “Hunter X Hunter” presente sul sito:
Altre opere di Toshikatsu Tokoro presenti sul sito:
- Soul Link serie tv, anime
RECENSIONI