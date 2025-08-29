anime – HUNTER X HUNTER: GREED ISLAND – di Yukihiro Matsushita

SCHEDA

Titolo originale: Hunter x Hunter: Greed Island- (ハンターｘハンター: Greed Island)
Titolo internazionale: Hunter x Hunter: Greed Island – Hunter X Hunter OVA 2
Genere: oav – avventura, azione, combattimenti, fantasy
Target: shounen
Rating: consigliato ad un pubblico maturo
Numero episodi: 8 OAV (concluso) – ogni episodio dura 23 minuti
Anno di uscita in Giappone: 2003
Tratto: dal manga “Hunter X Hunter“ – seguito della serie tv “Hunter X Hunter (1999)” e “Hunter X Hunter Oav”.

Director: Yukihiro Matsushita
Series composition: Nobuaki Kishima
Script: Nobuaki Kishima, Yoshiyuki Suga
Character design: Shinobu Tagashira, Takayuki Gotō
Music: Toshihiko Sahashi
Studios: Nippon Animation

Titolo italiano: Hunter x Hunter: Greed Island
Anno di uscita in Italia: 2007
Trasmissione Tv: Italia 1 – Italia 2 – Hiro
Trasmessi su Italia 1 subito dopo la serie tv (senza cambiare il titolo). Replicati poi su Italia 2 e Hiro. Versione censurata.
Disponibilità in streaming: attualmente non disponibile su piattaforme legali
Edizione home video italiana: Nel 2004 la Shin Vision iniziò a pubblicare l’anime in DVD, con doppio audio (versione tv censurata e versione integrale), ma si fermò all’episodio 34 (corrispondente al Dvd 9). La casa editrice, oggi chiusa, aveva annunciato l’intenzione di proseguire anche con questi Oav, senza però mai portare a termine il progetto.

Sigle:
SIGLE GIAPPONESI
Opening Theme:
“Pray” by Wish
Ending Theme:
“Popcorn” by Mikuni Shimokawa
SIGLA ITALIANA
“Hunter X Hunter” di Silvio Pozzoli.

TRAMA

Dopo le avventure a York Shin City, Gon e Killua sono sulle tracce di “Greed Island”, un misterioso videogioco creato da Ging Freecss, il padre di Gon. Il gioco, però, non è un semplice passatempo: i giocatori vengono risucchiati al suo interno, e le missioni da completare sono reali e pericolose.
I due iniziano così un viaggio in un mondo colmo di magie, pericoli e carte speciali, che rappresentano il cuore del gameplay. Durante il cammino incontrano nuovi alleati e avversari, come la talentuosa Biscuit Krueger, che diventerà la loro insegnante e li guiderà nel perfezionamento delle tecniche Nen.
La ricerca delle carte rare, gli scontri con avversari sempre più forti, e le prove di abilità e astuzia metteranno alla prova la crescita e la determinazione dei due ragazzi. Ma soprattutto, Greed Island potrebbe essere il tassello chiave per Gon per avvicinarsi finalmente a suo padre Ging.

DOPPIATORI

Direttore del doppiaggio: Cristiana Lionello, Gianluca Tusco
Doppiaggio italiano: CVD – Cine Video Doppiatori
Doppiatori italiani
Gon – Alessio De Filippis
Killua – Leonardo Graziano
Kurapica – Davide Perino
LeoRio – Massimo De Ambrosis
Hisoka – Luca Bottale

Doppiatori giapponesi
Gon – Junko Takeuchi
Hisoka – Hiroki Takahashi
LeoRio – Hozumi Gōda
Killua – Kanako Mitsuhashi
Kurapica – Yuki Kaida

OPERE RELATIVE

Manga
Hunter x Hunter – opera capostipite

1° saga animata
Hunter X Hunter – serie tv
Hunter X Hunter OAV – oav, prequel
Hunter X Hunter: Greed Island Final – oav, sequel

2° saga animata
Hunter × Hunter 2011 – serie tv
Hunter × Hunter: Phantom Rouge – movie
Hunter × Hunter: The Last Mission – movie

RECENSIONI

