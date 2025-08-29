anime – HUNTER X HUNTER: GREED ISLAND – di Yukihiro Matsushita

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan.

SCHEDA

Titolo originale: Hunter x Hunter: Greed Island- (ハンターｘハンター: Greed Island)

Titolo internazionale: Hunter x Hunter: Greed Island – Hunter X Hunter OVA 2

Genere: oav – avventura, azione, combattimenti, fantasy

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 8 OAV (concluso) – ogni episodio dura 23 minuti

Anno di uscita in Giappone: 2003

Tratto: dal manga “Hunter X Hunter“ – seguito della serie tv “Hunter X Hunter (1999)” e “Hunter X Hunter Oav”.

Director: Yukihiro Matsushita

Series composition: Nobuaki Kishima

Script: Nobuaki Kishima, Yoshiyuki Suga

Character design: Shinobu Tagashira, Takayuki Gotō

Music: Toshihiko Sahashi

Studios: Nippon Animation

Titolo italiano: Hunter x Hunter: Greed Island

Anno di uscita in Italia: 2007

Trasmissione Tv: Italia 1 – Italia 2 – Hiro

Trasmessi su Italia 1 subito dopo la serie tv (senza cambiare il titolo). Replicati poi su Italia 2 e Hiro. Versione censurata.

Disponibilità in streaming: attualmente non disponibile su piattaforme legali

Edizione home video italiana: Nel 2004 la Shin Vision iniziò a pubblicare l’anime in DVD, con doppio audio (versione tv censurata e versione integrale), ma si fermò all’episodio 34 (corrispondente al Dvd 9). La casa editrice, oggi chiusa, aveva annunciato l’intenzione di proseguire anche con questi Oav, senza però mai portare a termine il progetto.

Sigle:

SIGLE GIAPPONESI

Opening Theme:

“Pray” by Wish

Ending Theme:

“Popcorn” by Mikuni Shimokawa

SIGLA ITALIANA

“Hunter X Hunter” di Silvio Pozzoli.

TRAMA

Dopo le avventure a York Shin City, Gon e Killua sono sulle tracce di “Greed Island”, un misterioso videogioco creato da Ging Freecss, il padre di Gon. Il gioco, però, non è un semplice passatempo: i giocatori vengono risucchiati al suo interno, e le missioni da completare sono reali e pericolose.

I due iniziano così un viaggio in un mondo colmo di magie, pericoli e carte speciali, che rappresentano il cuore del gameplay. Durante il cammino incontrano nuovi alleati e avversari, come la talentuosa Biscuit Krueger, che diventerà la loro insegnante e li guiderà nel perfezionamento delle tecniche Nen.

La ricerca delle carte rare, gli scontri con avversari sempre più forti, e le prove di abilità e astuzia metteranno alla prova la crescita e la determinazione dei due ragazzi. Ma soprattutto, Greed Island potrebbe essere il tassello chiave per Gon per avvicinarsi finalmente a suo padre Ging.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Direttore del doppiaggio: Cristiana Lionello, Gianluca Tusco

Doppiaggio italiano: CVD – Cine Video Doppiatori

Doppiatori italiani

Gon – Alessio De Filippis

Killua – Leonardo Graziano

Kurapica – Davide Perino

LeoRio – Massimo De Ambrosis

Hisoka – Luca Bottale

Doppiatori giapponesi

Gon – Junko Takeuchi

Hisoka – Hiroki Takahashi

LeoRio – Hozumi Gōda

Killua – Kanako Mitsuhashi

Kurapica – Yuki Kaida

OPERE RELATIVE

Manga

– Hunter x Hunter – opera capostipite

1° saga animata

– Hunter X Hunter – serie tv

– Hunter X Hunter OAV – oav, prequel

– Hunter X Hunter: Greed Island Final – oav, sequel

2° saga animata

– Hunter × Hunter 2011 – serie tv

– Hunter × Hunter: Phantom Rouge – movie

– Hunter × Hunter: The Last Mission – movie

