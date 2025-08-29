anime – HUNTER X HUNTER OAV – di Satoshi Saga

Scheda a cura di Marichan.
SCHEDA
Titolo originale: Hunter x Hunter Oav – (ハンターｘハンター OVA)
Titolo internazionale: Hunter x Hunter Oav
Genere: oav – avventura, azione, combattimenti, fantasy
Target: shounen
Rating: consigliato ad un pubblico maturo
Numero episodi: 8 OAV (concluso) – ogni episodio dura 23 minuti
Anno di uscita in Giappone: 2002
Tratto: dal manga “Hunter X Hunter“ – seguito della serie tv “Hunter X Hunter (1999)”.
Director: Satoshi Saga
Series composition: Nobuaki Kishima
Script: Nobuaki Kishima, Yoshiyuki Suga
Character design: Shinobu Tagashira, Takayuki Gotō
Music: Toshihiko Sahashi
Studios: Nippon Animation
Titolo italiano: Hunter X Hunter
Anno di uscita in Italia: 2007
Trasmissione Tv: Italia 1 – Italia 2 – Hiro
Trasmessi su Italia 1 subito dopo la serie tv (senza cambiare il titolo). Replicati poi su Italia 2 e Hiro. Versione censurata.
Disponibilità in streaming: attualmente non disponibile su piattaforme legali
Edizione home video italiana: Nel 2004 la Shin Vision iniziò a pubblicare l’anime in DVD, con doppio audio (versione tv censurata e versione integrale), ma si fermò all’episodio 34 (corrispondente al Dvd 9). La casa editrice, oggi chiusa, aveva annunciato l’intenzione di proseguire anche con questi Oav, senza però mai portare a termine il progetto.
Sigle:
SIGLE GIAPPONESI
Opening Theme:
“Pale Ale” by Kurosawa Ken’ichi
Ending Theme:
“Carry on” by Kurosawa Ken’ichi
SIGLA ITALIANA
“Hunter X Hunter” di Silvio Pozzoli.
TRAMA
Dopo il successo della prima serie animata, la storia di Hunter x Hunter prosegue con una serie di OAV che approfondiscono alcuni archi narrativi del manga rimasti fuori dall’anime televisivo del 1999.
Gli episodi riprendono da dove si eravamo fermati: Gon, Killua, Kurapika e Leorio continuano il loro viaggio, affrontando nuove sfide e avventure. Il fulcro di queste storie è soprattutto Kurapika, deciso a vendicare il massacro del suo clan, gli Kurta, sterminati dalla Brigata Fantasma per impossessarsi dei loro occhi scarlatti.
Le OAV mantengono il tono cupo e drammatico della parte finale della serie tv, con atmosfere mature e scontri psicologici oltre che fisici, fino a condurre lo spettatore verso l’arco di Greed Island.
DOPPIATORI
Direttore del doppiaggio: Cristiana Lionello, Gianluca Tusco
Doppiaggio italiano: CVD – Cine Video Doppiatori
Doppiatori italiani
Gon – Alessio De Filippis
Killua – Leonardo Graziano
Kurapica – Davide Perino
LeoRio – Massimo De Ambrosis
Hisoka – Luca Bottale
Doppiatori giapponesi
Gon – Junko Takeuchi
Hisoka – Hiroki Takahashi
LeoRio – Hozumi Gōda
Killua – Kanako Mitsuhashi
Kurapica – Yuki Kaida
OPERE RELATIVE
Manga
– Hunter x Hunter – opera capostipite
1° saga animata
– Hunter X Hunter – serie tv, prequel
– Hunter X Hunter: Greed Island – oav, sequel
– Hunter X Hunter: Greed Island Final – oav
2° saga animata
– Hunter × Hunter 2011 – serie tv
– Hunter × Hunter: Phantom Rouge – movie
– Hunter × Hunter: The Last Mission – movie
