anime – HUNTER X HUNTER OAV – di Satoshi Saga

SCHEDA

Titolo originale: Hunter x Hunter Oav – (ハンターｘハンター OVA)

Titolo internazionale: Hunter x Hunter Oav

Genere: oav – avventura, azione, combattimenti, fantasy

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 8 OAV (concluso) – ogni episodio dura 23 minuti

Anno di uscita in Giappone: 2002

Tratto: dal manga “Hunter X Hunter“ – seguito della serie tv “Hunter X Hunter (1999)”.

Director: Satoshi Saga

Series composition: Nobuaki Kishima

Script: Nobuaki Kishima, Yoshiyuki Suga

Character design: Shinobu Tagashira, Takayuki Gotō

Music: Toshihiko Sahashi

Studios: Nippon Animation

Titolo italiano: Hunter X Hunter

Anno di uscita in Italia: 2007

Trasmissione Tv: Italia 1 – Italia 2 – Hiro

Trasmessi su Italia 1 subito dopo la serie tv (senza cambiare il titolo). Replicati poi su Italia 2 e Hiro. Versione censurata.

Disponibilità in streaming: attualmente non disponibile su piattaforme legali

Edizione home video italiana: Nel 2004 la Shin Vision iniziò a pubblicare l’anime in DVD, con doppio audio (versione tv censurata e versione integrale), ma si fermò all’episodio 34 (corrispondente al Dvd 9). La casa editrice, oggi chiusa, aveva annunciato l’intenzione di proseguire anche con questi Oav, senza però mai portare a termine il progetto.

Sigle:

SIGLE GIAPPONESI

Opening Theme:

“Pale Ale” by Kurosawa Ken’ichi

Ending Theme:

“Carry on” by Kurosawa Ken’ichi

SIGLA ITALIANA

“Hunter X Hunter” di Silvio Pozzoli.

TRAMA

Dopo il successo della prima serie animata, la storia di Hunter x Hunter prosegue con una serie di OAV che approfondiscono alcuni archi narrativi del manga rimasti fuori dall’anime televisivo del 1999.

Gli episodi riprendono da dove si eravamo fermati: Gon, Killua, Kurapika e Leorio continuano il loro viaggio, affrontando nuove sfide e avventure. Il fulcro di queste storie è soprattutto Kurapika, deciso a vendicare il massacro del suo clan, gli Kurta, sterminati dalla Brigata Fantasma per impossessarsi dei loro occhi scarlatti.

Le OAV mantengono il tono cupo e drammatico della parte finale della serie tv, con atmosfere mature e scontri psicologici oltre che fisici, fino a condurre lo spettatore verso l’arco di Greed Island.

DOPPIATORI

Direttore del doppiaggio: Cristiana Lionello, Gianluca Tusco

Doppiaggio italiano: CVD – Cine Video Doppiatori

Doppiatori italiani

Gon – Alessio De Filippis

Killua – Leonardo Graziano

Kurapica – Davide Perino

LeoRio – Massimo De Ambrosis

Hisoka – Luca Bottale

Doppiatori giapponesi

Gon – Junko Takeuchi

Hisoka – Hiroki Takahashi

LeoRio – Hozumi Gōda

Killua – Kanako Mitsuhashi

Kurapica – Yuki Kaida

OPERE RELATIVE

Manga

– Hunter x Hunter – opera capostipite

1° saga animata

– Hunter X Hunter – serie tv, prequel

– Hunter X Hunter: Greed Island – oav, sequel

– Hunter X Hunter: Greed Island Final – oav

2° saga animata

– Hunter × Hunter 2011 – serie tv

– Hunter × Hunter: Phantom Rouge – movie

– Hunter × Hunter: The Last Mission – movie

