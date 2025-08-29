anime – HUNTER X HUNTER: PHANTOM ROUGE – di Yuzo Sato

Scheda a cura di Marichan.
SCHEDA
Titolo originale: Hunter x Hunter: Phantom Rouge – Gekijouban Hunter x Hunter: Hiiro no Genei – (劇場版 HUNTER×HUNTER 緋色の幻影)
Titolo internazionale: Hunter x Hunter Movie 1: Phantom Rouge
Genere: film d’animazione – avventura, azione, combattimenti, fantasy
Target: shounen
Rating: consigliato ad un pubblico maturo
Durata: 1 hr. 36 min.
Anno di uscita in Giappone: 2013
Tratto: dal manga “Hunter x Hunter” – seguito della serie tv “Hunter X Hunter 2011”
Director: Yuzo Sato
Series Composition: Atsushi Maekawa, Tsutomu Kamishiro
Script: Atsushi Maekawa, Fumiyo Sakai, Mitsutaka Hirota, Shoji Yonemura, Tsutomu Kamishiro, Yasushi Hirano
Character design: Indori Bokujo, Takahiro Yoshimatsu
Music: Yoshihisa Hirano
Studios: Madhouse
Titolo in Italia: Hunter x Hunter: Phantom Rouge
Anno di pubblicazione in Italia: 2021
Trasmissione tv: no
Trasmissione tv online: Amazon Prime Video (doppiato in italiano), Netflix (doppiato in italiano)
Censura: no
Edizione italiana: edito in Dvd e Bluray dalla casa editrice Dynit
Sigle:
Ending Theme:
“REASON” by YUZU
TRAMA
Questo film, ambientato dopo gli eventi di Greed Island, porta Gon, Killua, Kurapika e Leorio ad affrontare una nuova minaccia legata alla Brigata Fantasma.
Un misterioso ragazzo di nome Omokage, presentato come il numero 4 originario della Brigata, ritorna in scena deciso a vendicarsi dei suoi ex compagni. La sua attenzione si concentra in particolare su Kurapika, arrivando a sottargli qualcosa di importante.
Determinato a recuperare ciò che gli è stato rubato, Kurapika si unisce agli altri amici per affrontare la nuova minaccia. Non sarà facile: grazie al suo Nen, Omokage è capace di manipolare pupazzi creati dalle anime delle persone, rie metterà in in grave pericolo i nostri protagonisti.
DOPPIATORI
Edizione italiana realizzata da: CD Cinedubbing
Direzione del doppiaggio: Luca Giacomozzi
Adattamento dialoghi: Alessandro Pastorello, Marco Altini
Traduzione: Davide Campari, Claudia di Meo
Assistente al doppiaggio: Benedetta Bottai
Fonico di doppiaggio: Antonino Politanò
Fonico di mix: Romano Pietrangeli
DOPPIAGGIO ITALIANO
Gon: Alessio Puccio
Kurapika: Roberta de Roberto
Leorio: Emiliano Reggente
Killua: Danny Francucci
Hisoka: Gabriele Vender
Netero: Paolo Buglioni
Omokage: Marco Benvenuto
OPERE RELATIVE
Manga
– Hunter x Hunter – opera capostipite
1° saga animata
– Hunter X Hunter – serie tv
– Hunter X Hunter OAV – oav
– Hunter X Hunter: Greed Island – oav
– Hunter X Hunter: Greed Island Final – oav
2° saga animata
– Hunter × Hunter 2011 – serie tv
– Hunter × Hunter: The Last Mission – movie
