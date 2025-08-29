anime – HUNTER X HUNTER: PHANTOM ROUGE – di Yuzo Sato

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Hunter x Hunter: Phantom Rouge – Gekijouban Hunter x Hunter: Hiiro no Genei – (劇場版 HUNTER×HUNTER 緋色の幻影)

Titolo internazionale: Hunter x Hunter Movie 1: Phantom Rouge

Genere: film d’animazione – avventura, azione, combattimenti, fantasy

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata: 1 hr. 36 min.

Anno di uscita in Giappone: 2013

Tratto: dal manga “Hunter x Hunter” – seguito della serie tv “Hunter X Hunter 2011”

Director: Yuzo Sato

Series Composition: Atsushi Maekawa, Tsutomu Kamishiro

Script: Atsushi Maekawa, Fumiyo Sakai, Mitsutaka Hirota, Shoji Yonemura, Tsutomu Kamishiro, Yasushi Hirano

Character design: Indori Bokujo, Takahiro Yoshimatsu

Music: Yoshihisa Hirano

Studios: Madhouse

Titolo in Italia: Hunter x Hunter: Phantom Rouge

Anno di pubblicazione in Italia: 2021

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Amazon Prime Video (doppiato in italiano), Netflix (doppiato in italiano)

Censura: no

Edizione italiana: edito in Dvd e Bluray dalla casa editrice Dynit

Sigle:

Ending Theme:

“REASON” by YUZU

TRAMA

Questo film, ambientato dopo gli eventi di Greed Island, porta Gon, Killua, Kurapika e Leorio ad affrontare una nuova minaccia legata alla Brigata Fantasma.

Un misterioso ragazzo di nome Omokage, presentato come il numero 4 originario della Brigata, ritorna in scena deciso a vendicarsi dei suoi ex compagni. La sua attenzione si concentra in particolare su Kurapika, arrivando a sottargli qualcosa di importante.

Determinato a recuperare ciò che gli è stato rubato, Kurapika si unisce agli altri amici per affrontare la nuova minaccia. Non sarà facile: grazie al suo Nen, Omokage è capace di manipolare pupazzi creati dalle anime delle persone, rie metterà in in grave pericolo i nostri protagonisti.

DOPPIATORI

Edizione italiana realizzata da: CD Cinedubbing

Direzione del doppiaggio: Luca Giacomozzi

Adattamento dialoghi: Alessandro Pastorello, Marco Altini

Traduzione: Davide Campari, Claudia di Meo

Assistente al doppiaggio: Benedetta Bottai

Fonico di doppiaggio: Antonino Politanò

Fonico di mix: Romano Pietrangeli

DOPPIAGGIO ITALIANO

Gon: Alessio Puccio

Kurapika: Roberta de Roberto

Leorio: Emiliano Reggente

Killua: Danny Francucci

Hisoka: Gabriele Vender

Netero: Paolo Buglioni

Omokage: Marco Benvenuto

OPERE RELATIVE

Manga

– Hunter x Hunter – opera capostipite

1° saga animata

– Hunter X Hunter – serie tv

– Hunter X Hunter OAV – oav

– Hunter X Hunter: Greed Island – oav

– Hunter X Hunter: Greed Island Final – oav

2° saga animata

– Hunter × Hunter 2011 – serie tv

– Hunter × Hunter: The Last Mission – movie

