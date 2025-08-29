anime – HUNTER X HUNTER: THE LAST MISSION – di Keiichiro Kawaguchi

Scheda a cura di Marichan.

SCHEDA

Titolo originale: Hunter x Hunter The Last Mission – Gekijouban Hunter x Hunter – (劇場版 HUNTERxHUNTER THE LAST MISSION)
Titolo internazionale: Hunter x Hunter Movie 2: The Last Mission
Genere: film d’animazione – avventura, azione, combattimenti, fantasy
Target: shounen
Rating: consigliato ad un pubblico maturo
Durata: 1 hr. 36 min.
Anno di uscita in Giappone: 2013
Tratto: dal manga “Hunter x Hunter” – relativo alla serie tv “Hunter × Hunter 2011

Director: Keiichiro Kawaguchi
Series Composition: Atsushi Maekawa, Tsutomu Kamishiro
Script: Atsushi Maekawa, Fumiyo Sakai, Mitsutaka Hirota, Shoji Yonemura, Tsutomu Kamishiro, Yasushi Hirano
Character design: Indori Bokujo, Takahiro Yoshimatsu
Music: Yoshihisa Hirano
Studios: Madhouse

Titolo in Italia: Hunter x Hunter: The Last Mission
Anno di pubblicazione in Italia: 2021
Trasmissione tv: no
Trasmissione tv online: Amazon Prime Video (doppiato in italiano), Netflix (doppiato in italiano)
Censura: no
Edizione italiana: edito in Dvd e Bluray dalla casa editrice Dynit

Sigle:

TRAMA

“The Last Mission” ha una trama originale, non presente nel manga.
Il secondo film di Hunter x Hunter ci porta a scoprire il lato oscuro degli Hunter, riportando alla luce un passato sepolto che minaccia l’intera Associazione.
Molti anni fa, il presidente Netero guidò una feroce guerra contro un gruppo di Hunter che avevano intrapreso la via dell’Oscurità, una forma di Nen proibita e distruttiva. Questi Hunter, considerati traditori, furono sconfitti… ma non completamente.
Oggi, durante un torneo a Heaven’s Arena a cui partecipano Gon e Killua, riemergono i sopravvissuti di quell’antica battaglia, guidati da un uomo chiamato Jed, deciso a vendicarsi e a distruggere l’Associazione Hunter utilizzando proprio quel potere oscuro.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Edizione italiana realizzata da: CD Cinedubbing
Direzione del doppiaggio: Luca Giacomozzi
Adattamento dialoghi: Alessandro Pastorello, Marco Altini
Traduzione: Davide Campari, Claudia di Meo
Assistente al doppiaggio: Benedetta Bottai
Fonico di doppiaggio: Antonino Politanò
Fonico di mix: Romano Pietrangeli

DOPPIAGGIO ITALIANO
Gon: Alessio Puccio
Kurapika: Roberta de Roberto
Leorio: Emiliano Reggente
Killua: Danny Francucci
Hisoka: Gabriele Vender
Netero: Paolo Buglioni
Jed: Davide Albano

OPERE RELATIVE

Manga
Hunter x Hunter – opera capostipite

1° saga animata
Hunter X Hunter – serie tv
Hunter X Hunter OAV – oav
Hunter X Hunter: Greed Island – oav
Hunter X Hunter: Greed Island Final – oav

2° saga animata
Hunter × Hunter 2011 – serie tv
Hunter × Hunter: Phantom Rouge – movie

LINK inerenti alla serie

Materiale su “Hunter X Hunter” presente sul sito:

Altre opere di Keiichiro Kawaguchi presenti sul sito:

RECENSIONI

