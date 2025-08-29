anime – HUNTER X HUNTER: THE LAST MISSION – di Keiichiro Kawaguchi

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Hunter x Hunter The Last Mission – Gekijouban Hunter x Hunter – (劇場版 HUNTERxHUNTER THE LAST MISSION)

Titolo internazionale: Hunter x Hunter Movie 2: The Last Mission

Genere: film d’animazione – avventura, azione, combattimenti, fantasy

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata: 1 hr. 36 min.

Anno di uscita in Giappone: 2013

Tratto: dal manga “Hunter x Hunter” – relativo alla serie tv “Hunter × Hunter 2011”

Director: Keiichiro Kawaguchi

Series Composition: Atsushi Maekawa, Tsutomu Kamishiro

Script: Atsushi Maekawa, Fumiyo Sakai, Mitsutaka Hirota, Shoji Yonemura, Tsutomu Kamishiro, Yasushi Hirano

Character design: Indori Bokujo, Takahiro Yoshimatsu

Music: Yoshihisa Hirano

Studios: Madhouse

Titolo in Italia: Hunter x Hunter: The Last Mission

Anno di pubblicazione in Italia: 2021

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Amazon Prime Video (doppiato in italiano), Netflix (doppiato in italiano)

Censura: no

Edizione italiana: edito in Dvd e Bluray dalla casa editrice Dynit

TRAMA

“The Last Mission” ha una trama originale, non presente nel manga.

Il secondo film di Hunter x Hunter ci porta a scoprire il lato oscuro degli Hunter, riportando alla luce un passato sepolto che minaccia l’intera Associazione.

Molti anni fa, il presidente Netero guidò una feroce guerra contro un gruppo di Hunter che avevano intrapreso la via dell’Oscurità, una forma di Nen proibita e distruttiva. Questi Hunter, considerati traditori, furono sconfitti… ma non completamente.

Oggi, durante un torneo a Heaven’s Arena a cui partecipano Gon e Killua, riemergono i sopravvissuti di quell’antica battaglia, guidati da un uomo chiamato Jed, deciso a vendicarsi e a distruggere l’Associazione Hunter utilizzando proprio quel potere oscuro.

DOPPIATORI

Edizione italiana realizzata da: CD Cinedubbing

Direzione del doppiaggio: Luca Giacomozzi

Adattamento dialoghi: Alessandro Pastorello, Marco Altini

Traduzione: Davide Campari, Claudia di Meo

Assistente al doppiaggio: Benedetta Bottai

Fonico di doppiaggio: Antonino Politanò

Fonico di mix: Romano Pietrangeli

DOPPIAGGIO ITALIANO

Gon: Alessio Puccio

Kurapika: Roberta de Roberto

Leorio: Emiliano Reggente

Killua: Danny Francucci

Hisoka: Gabriele Vender

Netero: Paolo Buglioni

Jed: Davide Albano

OPERE RELATIVE

Manga

– Hunter x Hunter – opera capostipite

1° saga animata

– Hunter X Hunter – serie tv

– Hunter X Hunter OAV – oav

– Hunter X Hunter: Greed Island – oav

– Hunter X Hunter: Greed Island Final – oav

2° saga animata

– Hunter × Hunter 2011 – serie tv

– Hunter × Hunter: Phantom Rouge – movie

