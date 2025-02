anime – I LEFT MY A-RANK PARTY to Help My Former Students Reach the Dungeon Depths! – di Katsumi Ono

3 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: A-Rank Party wo Ridatsu shita Ore wa, Moto Oshiego-tachi to Meikyuu Shinbu wo Mezasu. – (Aランクパーティを離脱した俺は、元教え子たちと迷宮深部を目指す)

Titolo internazionale: I Left My A-Rank Party to Help My Former Students Reach the Dungeon Depths!

Genere: serie tv – avventura, azione, fantasy

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 4 – in corso (previsti 24)

Anno di uscita in Giappone: Gennaio 2015

Rete tv giapponese: Tokyo MX

Trasmissione: venerdì alle 23:30 (JST)

Tratto: Light novel

Director: Katsumi Ono

Series Composition, Script: Kazuyuki Fudeyasu

Character design: Masakazu Yamazaki

Music: Go Sakabe

Studios: Bandai Namco Pictures

Titolo in Italia: I Left My A-Rank Party to Help My Former Students Reach the Dungeon Depths!

Anno di pubblicazione in Italia: Gennaio 2025

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Sigle

Opening Theme

“Enter” by L.E.I.

Ending Theme

“Treasure Chest” by Yuki Tanaka

Trailer



TRAMA

Yuke, mago rosso e alchimista rank B, lascia il party di rank-A dopo l’ennesima missione dove viene trattato male. Decide di cercare un nuovo impiego e, mentre è nella Gilda degli avventurieri, incontra delle ex-studenti che ha istruito pochi mesi prima.

Così nasce il nuovo party Clover.

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Hana Inami – Marina

Hiromu Mineta – Yuke

Natsumi Kawaida – Silk

Nene Hieda – Rain

