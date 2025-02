anime – I MAY BE A GUILD RECEPTIONIST but I’ll Solo Any Boss to Clock Out on Time – di Tsuyoshi Nagasawa

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Guild no Uketsukejou desu ga, Zangyou wa Iya nanode Boss wo Solo Toubatsu Shiyou to Omoimasu – (ギルドの受付嬢ですが、残業は嫌なのでボスをソロ討伐しようと思います)

Titolo internazionale: I May Be a Guild Receptionist, but I’ll Solo Any Boss to Clock Out on Time

Genere: serie tv – avventura, azione, commedia, fantasy

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 4 – in corso (previsti 12)

Anno di uscita in Giappone: Gennaio 2015

Rete tv giapponese: AT-X

Trasmissione: sabato alle 00:00 (JST)

Tratto: Light novel

Director: Tsuyoshi Nagasawa

Series Composition: Misuzu Chiba

Character design: Shinichi Machida, Yoshihiro Nagata

Music: Tsubasa Ito

Studios: CloverWorks

Titolo in Italia: I May Be a Guild Receptionist, but I’ll Solo Any Boss to Clock Out on Time

Anno di pubblicazione in Italia: Gennaio 2025

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Sigle

Opening Theme:

“Perfect Day” by 310

Ending Theme:

“Ashita no Watashi ni Sachi Are” by Akari Nanawo

Trailer



TRAMA

Alina è una receptionist della Gilda degli Avventurieri. Ha un’ottima paga, lavoro a tempo indeterminato, ferie… ma quando un boss dei dungeon non viene battuto in tempi brevi, deve fare gli straordinari. Alina vuole solo staccare dal lavoro e prendersi cura di sé. Pur di difendere questo stile di vita, è disposta a mascherarsi e andare nei Dungeon a sconfiggere i boss più ostici da sola! Ma nessuno lo deve scoprire…

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Rie Takahashi – Alina Clover

Aoi Koga – Lululee Ashford

Kentarō Kumagai – Jade Scrade

Rikuya Yasuda – Lowe Losblender

Yū Serizawa – Laila

