anime – I WAS REINCARNATED AS THE 7TH PRINCE – di Jin Tamamura

SCHEDA

Titolo originale: Tensei shitara Dainana Ouji Datta node, Kimama ni Majutsu wo Kiwamemasu – (転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます)

Titolo internazionale: I Was Reincarnated as the 7th Prince so I Can Take My Time Perfecting My Magical Ability

Genere: serie tv – avventura, fantasy

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 4 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Aprile 2024 – in corso

Rete tv giapponese: TV Tokyo

Trasmissione: martedì alle 00:00 (JST)

Tratto: Light novel

Director: Jin Tamamura

Series Composition: Naoki Tozuka

Script: Naoki Tozuka

Character design: Shigeru Nishigori

Music: R.O.N

Studios: Tsumugi Akita Animation Lab

Titolo in Italia: I Was Reincarnated as the 7th Prince so I Can Take My Time Perfecting My Magical Ability

Anno di pubblicazione in Italia: Aprile 2024

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Sigle

Opening Theme:

“Kyunrious” by Kaede Higuchi

Ending Theme:

“Happy no Himitsu” by Akane Kumada

Trailer



TRAMA

Morto da plebeo con poco potere magico, rinasce come settimo principe.

A Lloyd interessa una cosa sola: imparare nuove magie.

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Makoto Koichi – Lloyd

Fairouz Ai – Grim

Akane Kumada – Alieze

Akira Sekine – Tao

Eriko Matsui – Shiro

Lynn – Sylpha

Rie Takahashi – Ren

Shun Horie – Albert

Yūya Hirose – Dian

RECENSIONI