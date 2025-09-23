anime – IL LUNGO VIAGGIO DI PORFI – di Tomomi Mochizuki

3 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Porphy no Nagai Tabi – (ポルフィの長い旅)

Titolo internazionale: The Orphans of Simitra – Porfy’s Long Journey

Genere: serie tv – drammatico, avventura

Rating: consigliato a tutti

Numero episodi: 52 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 2008

Tratto: dal romanzo per ragazzi ““Les Orphelins de Simitra”, pubblicato nel 1955 dallo scrittore francese Paul-Jacques Bonzon (e al momento inedito in Italia).

Director: Tomomi Mochizuki

Series composition: Kei Kunii

Character design: Shigeo Akahori

Music: Moka

Studios: Nippon Animation

Titolo in Italia: Il lungo viaggio di Porfi

Anno di uscita in Italia: 2010

Trasmissione Tv: Hiro, Italia Uno

Censura nell’edizione televisiva: sì, sono stati pesantemente censurati gli episodi ambientati in Sicilia a causa della presenza di una famiglia mafiosa, inoltre è stato cancellato un intero episodio (il 28)

Disponibilità in streaming: attualmente non disponibile su piattaforme legali

Edizione italiana: Mediaset

Edizione home video italiana: non disponibile

Sigle:

SIGLE GIAPPONESI

Sigla iniziale giapponese

“Porfy no Nagai Tabi” di Ikuko

Sigla finale giapponese

“Kimi e to Tsuzuku Michi” di Da Capo

SIGLA ITALIANA

“Il lungo viaggio di Porfi” di Cristina D’Avena

TRAMA

La serie fa parte del progetto World Masterpiece Theater (Sekai Meisaku Gekijo).

Ambientata nella Grecia degli anni ’50, la storia segue Porfirio “Porfi” Patagos, un ragazzo di quasi 13 anni che vive con i genitori e la sorella minore Mina nel tranquillo villaggio di Simitra. La vita del giovane, appassionato di automobili e desideroso di seguire le orme del padre meccanico, viene sconvolta da un terremoto devastante che distrugge la città: i genitori muoiono e i fratelli rimangono soli.

Mina cade in uno stato di depressione, e un giorno scompare misteriosamente. Porfi scopre che la sorella è partita per l’Italia in nave, con una donna sconosciuta. Da qui inizia il suo lunghissimo viaggio attraverso l’Europa — tra Grecia, Italia e Francia — con sé solo una fotografia e il ricordo del sogno di Mina di diventare cantante.

Il cammino, durato cinque mesi, è un percorso non solo geografico ma anche interiore: Porfi affronta la solitudine, la povertà, l’inganno e la generosità di chi incontra, imparando a crescere, a non arrendersi e a mantenere viva la speranza di riabbracciare la sorella.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Dubbing Director: Federico Danti

Doppiatori italiani

Porfirio Patagos – Massimo Di Benedetto

Mina Patagos – Debora Magnaghi

Christophor Patagos – Marco Balzarotti

Anek Patagos – Lorella De Luca

Zaimis – Renato Novara

