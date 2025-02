anime – IL PAPA’ IMPIEGATO REINCARNATO NELLA PERFIDA NOBILDONNA DEL VIDEOGIOCO – di Tetsuya Takeuchi

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Akuyaku Reijou Tensei Ojisan – (悪役令嬢転生おじさん)

Traduzione letterale: Il papà impiegato reincarnato nella perfida nobildonna del videogioco

Titolo internazionale: From Bureaucrat to Villainess: Dad’s Been Reincarnated! – Middle-Aged Man’s Noble Daughter Reincarnation, The Old Man Reincarnated as a Villainess

Genere: serie tv – commedia, fantasy, isekai

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 5 – in corso (previsti 12)

Anno di uscita in Giappone: Gennaio 2025

Rete tv giapponese: AT-X

Trasmissione: venerdì alle 00:26 (JST)

Tratto: Manga

Director: Tetsuya Takeuchi

Series Composition: Shingo Irie

Character design: Haruka Matsunae

Director of Photography: Kotomi Murayama

Music: Kaho Sawada, Misaki Tsuchida, Natsumi Tabuchi, Reiko Abe, Tsugumi Tanaka

Studios: Ajia-do

Titolo in Italia: Il papà impiegato reincarnato nella perfida nobildonna del videogioco

Anno di pubblicazione in Italia: Gennaio 2025

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Amazon Prime Video, nel canale Anime Generation

Censura: no

Edizione italiana: Yamato Video

Sigle:

Opening Theme

“Choose!!!” by Cidergirl

Ending Theme

“Matsuken Samba II” by Grace/Kenzaburou

Trailer



TRAMA

Kenzaburo – impiegato di 52 anni e amorevole padre – rimane vittima di un incidente e si risveglia nel videogioco a cui stava giocando la figlia, “Otome Magical Academy: Love & Beast”, nei panni della cattiva Grace.

L’uomo non ricorda bene tutta la trama, ma sa che la ragazza che interpreta dovrebbe essere nobile e altezzosa… ma lui è sempre stata una persona gentile e disciplinata, e sarà davvero difficile interpretare una malvagia e non cambiare la storia! Ma esisterà un modo per tornare indietro, alla sua vita reale, dalla moglie e figlia?

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Kazuhiko Inoue – Kenzaburo Tondabayashi

M.A.O – Grace Auvergne

