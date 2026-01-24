anime – IL PRISMA DELL’AMORE – di Kazuto Nakazawa

Scheda a cura di Marichan.
SCHEDA
Titolo originale: Prism Rondo – (プリズム輪舞曲〈ロンド〉)
Titolo internazionale: Love Through a Prism
Genere: serie tv – drammatico, storico, sentimentale, arte
Rating: consigliato ad un pubblico maturo
Numero episodi: 20 (concluso)
Anno di uscita in Giappone: Gennaio 2026
Rete tv giapponese: Netflix
Tratto: storia originale
Director: Kazuto Nakazawa
Series composition, Script: Saki Fujii, Yōko Kamio
Character design: Yasuko Takahashi
Music: Naoki “naotyu-” Chiba
Studios: Wit Studio
Titolo in Italia: Il prisma dell’amore
Anno di uscita in Italia: Gennaio 2026
Trasmissione Tv: no
Disponibilità Tv in streaming: Netflix, anche doppiato in italiano
Edizione italiana: Netflix Italia
Edizione home video italiana: non disponibile
Sigle:
Opening Theme:
“star flower” by Chilli Beans
Trailer:
TRAMA
All’inizio del Novecento, Lili Ichijouin lascia il Giappone per arrivare a Londra e frequentare la prestigiosa Saint Thomas Art Academy. Il suo sogno è diventare una pittrice, ma sulle sue spalle grava una forte pressione: i genitori si aspettano che diventi la migliore della classe entro sei mesi, altrimenti dovrà fare ritorno a casa.
Determinata a emergere, Lili entra subito in competizione con Kit Church, uno studente dal talento straordinario. A differenza sua, Kit non è interessato a primeggiare: disegna per passione, con un atteggiamento distaccato che nasconde però le aspettative di una famiglia nobile altrettanto esigente.
I due sembrano avere poco in comune al di là dell’amore per l’arte, eppure il loro rapporto cresce e si evolve, ma non senza difficoltà.
DOPPIATORI
Direzione del doppiaggio: Valerio Sacco
Assistenti al doppiaggio: Lucia Rinaldi, Sara Sorrentino
Lili Ichijouin – Martina Tamburello
Church Kit – Diego Gallo
Anthony Peter – Daniel Spizzico
Brant Charles – Ambrogio Colombo
Brown Dorothy – Sara Labidi
