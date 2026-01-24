anime – IL PRISMA DELL’AMORE – di Kazuto Nakazawa

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Prism Rondo – (プリズム輪舞曲〈ロンド〉)

Titolo internazionale: Love Through a Prism

Genere: serie tv – drammatico, storico, sentimentale, arte

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 20 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: Gennaio 2026

Rete tv giapponese: Netflix

Tratto: storia originale

Director: Kazuto Nakazawa

Series composition, Script: Saki Fujii, Yōko Kamio

Character design: Yasuko Takahashi

Music: Naoki “naotyu-” Chiba

Studios: Wit Studio

Titolo in Italia: Il prisma dell’amore

Anno di uscita in Italia: Gennaio 2026

Trasmissione Tv: no

Disponibilità Tv in streaming: Netflix, anche doppiato in italiano

Edizione italiana: Netflix Italia

Edizione home video italiana: non disponibile

Sigle:

Opening Theme:

“star flower” by Chilli Beans

Trailer:



TRAMA

All’inizio del Novecento, Lili Ichijouin lascia il Giappone per arrivare a Londra e frequentare la prestigiosa Saint Thomas Art Academy. Il suo sogno è diventare una pittrice, ma sulle sue spalle grava una forte pressione: i genitori si aspettano che diventi la migliore della classe entro sei mesi, altrimenti dovrà fare ritorno a casa.

Determinata a emergere, Lili entra subito in competizione con Kit Church, uno studente dal talento straordinario. A differenza sua, Kit non è interessato a primeggiare: disegna per passione, con un atteggiamento distaccato che nasconde però le aspettative di una famiglia nobile altrettanto esigente.

I due sembrano avere poco in comune al di là dell’amore per l’arte, eppure il loro rapporto cresce e si evolve, ma non senza difficoltà.

DOPPIATORI

Direzione del doppiaggio: Valerio Sacco

Assistenti al doppiaggio: Lucia Rinaldi, Sara Sorrentino

Lili Ichijouin – Martina Tamburello

Church Kit – Diego Gallo

Anthony Peter – Daniel Spizzico

Brant Charles – Ambrogio Colombo

Brown Dorothy – Sara Labidi

