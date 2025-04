anime – IL ROCK E’ IL DILETTO DI UNA LADY – di Shinya Watada

4 2 Voti Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Han.

SCHEDA

Titolo originale: Rock wa Lady no Tashinami deshite – (ロックは淑女の嗜みでして)

Titolo internazionale:

Genere: serie tv – commedia, scolastico, musica

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 5 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Aprile 2025

Rete tv giapponese: TBS

Trasmissione: giovedì alle 23:56 (JST)

Tratto: Manga

Director: Shinya Watada

Series Composition: Shogo Yasukawa

Cgi Director: Haruka Sakaguchi

Character design: Risa Miyadani

Director of Photography: Mika Watanabe

Music: Hiromi Kikuta

Studios: Bandai Namco Pictures

Titolo in Italia: Il rock è il diletto di una lady

Anno di pubblicazione in Italia: Aprile 2025

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Prime Video, sub ita, sul canale Anime Generation

Censura: no

Edizione italiana: Yamato Video

Sigle:

Opening

“Ready to Rock” by BAND-MAID

Ending

“Yume janai nara nanna no sa” by Little Glee Monster

Trailer



TRAMA

Dopo che la madre si risposa con il rampollo di una ricca famiglia, Lilisa deve dire addio alle sue vecchie passioni e al rock per diventare una vera “lady”. Viene iscritta alla prestigiosa Oushin Girls’ Academy, dove si imparano le buone maniere e l’unica musica ammessa è quella classica. Un giorno si scontra con una delle studentesse più popolari della scuola, Kurogane, che perde un plettro. Quando la raggiunge per restituirglielo scopre che, segretamente, la ragazza è una batterista rock, scatenata e ben poco elegante, e come lei finge durante le lezioni. Kurogane identifica subito Lilisa come batterista e la invita a suonare assieme.

DOPPIATORI

Doppiatori giapponesi

Akira Sekine – Lilisa Suzunomiya

Ayaka Fukuhara – Tina Isemi

Miyuri Shimabukuro – Otoha Kurogane

Natsumi Fujiwara – Tamaki Shiraya

OPERE RELATIVE

Manga

– Rock wa Lady no Tashinami deshite

RECENSIONI