anime – IL SIGNORE DEGLI ANELLI: LA GUERRA DEI ROHIM – di Kenji Kamiyama

SCHEDA

Titolo originale: The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim – (ロード・オブ・ザ・リング/ローハンの戦い ブルーレイ)

Titolo internazionale: The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim

Genere: film d’animazione – avventura, azione, drammatico, fantasy

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata: 150 minuti

Anno di uscita in Giappone: Dicembre 2024

Paese: Nuova Zelanda, Giappone, Stati Uniti

Tratto: la trama del film è inedita; ma si colloca come prequel/spin-off della trilogia cinematografica de “Il Signore degli Anelli” diretta da Peter Jackson, a sua volta basata sull’opera letteraria “Il Signore degli Anelli” di J. R. R. Tolkien.

Director: Kenji Kamiyama

Series Composition: Jeffrey Addiss, Will Matthews, Philippa Boyens, Phoebe Gittins, Arty Papageorgiou

Character design: Miyako Takasu

Music: Stefano Gallagher

Studios: Sola Digital Arts

Titolo in Italia: Il Signore degli Anelli – La guerra dei Rohirrim

Anno di pubblicazione in Italia: Gennaio 2025

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: uscito in contemporanea sia al cinema; sia in streaming su Amazon Prime Video, Youtube, Apple Tv (a pagamento)

Censura: no

Edizione italiana: Warner Bros. – edito anche in Dvd, Bluray e 4K da Amazon

Trailer



TRAMA

Ambientato 200 anni prima della “Guerra dell’anello,” il film racconta la storia del re di Rohan, Helm Mandimartello (da cui prende il nome il famoso “Fosso di Helm”) e soprattutto della figlia, Hera. La storia viene narrata da Éowyn.

Helm ha promesso la mano della figlia Hera a un nobile di Gondor, ma Freca, un signore dunlandiano, vorrebbe sposarla con il figlio Wulf. Al rifiuto del re, si mettono in moto una serie di eventi che porteranno a una terribile guerra.

DOPPIATORI

Edoardo Siravo – Helm Mandimartello

Sofia Porta – Hera

Fabrizio De Flaviis – Haleth

Francesco Fabbri – Fréaláf Hildeson

Giacomo Bartoccioli – Wulf

Ilaria Stagni – Éowyn

Riccardo Suarez – Hama

Roberta Pellini – Olwyn

Alessandro Rossi – Saruman

Andrea Lavagnino – Generale Targg

Graziella Polesinanti – Old Pennicruik

Luca Dal Fabbro – Lord Thorne

Massimo Triggiani – Lord Frygt

Nicolò Bertonelli – Lief

