anime – IL VENTO DELL’AMNESIA (Kaze no Na wa Amnesia) – di Kazuo Yamazaki

Titolo originale: Kaze no Na wa Amnesia – (風の名はアムネジア)

Titolo internazionale: A Wind Named Amnesia

Genere: film d’animazione – avventura, drammatico, fantascienza, post-apocalittico

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata: 1 ora e 20 minuti

Anno di uscita in Giappone: Dicembre 1990

Tratto: dal romanzo di Hideyuki Kikuchi

Director: Kazuo Yamazaki

Series Composition: Kazuo Yamazaki, Kenji Kurata, Yoshiaki Kawajiri

Character design: Satoru Nakamura

Mechanical design: Morifumi Naka

Music: Kazz Toyama, Toshinobu Takimoto

Studios: Madhouse

Titolo in Italia: Il vento dell’Amnesia

Anno di pubblicazione in Italia: 1997

Censura: no

Edizione italiana: Granata Press, solo in VHS

Sigle:

Ending

“True Love” by Akemi and Takashi Tsushimi

Sigla finale italiana

“Negli occhi e nelle mani” di Rossana Casale e Mario Amici

TRAMA

In degli anni ’90 alternativi, la Terra è sviluppata tecnologicamente, con macchine che sostituiscono i lavori umani. Ma un misterioso vento soffia sul mondo, cancellando dalla memoria collettiva tutta la civiltà, e facendo regredire le persone ad uno stato primitivo.

In America, un ragazzo di nome Wataru ha ancora dei ricordi del passato, e viaggia per uno stato devastato cercando persone che abbiano voglia di imparare quello che ha da insegnare.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Edizione italiana: Fabrizio Mazzotta

Doppiatori originali

Kazuki Yao: Wataru

Keiko Toda: Sophia

Kappei Yamaguchi: Johnny

Noriko Hidaka: Lisa

Osamu Saka: Simpson

Yūko Mita: Sue

Daisuke Gōri: Little John

Doppiatori italiani

Riccardo Rossi: Wataru

Cinzia De Carolis: Sophia

Massimiliano Alto: Johnny

Francesca Guadagno: Lisa

Gianni Vagliani: Simpson

Paola Majano: Sue

Giuliano Santi: Little John

RECENSIONI

