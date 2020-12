anime – IN QUESTO ANGOLO DI MONDO (Kono Sekai no Katasumi ni) – di Sunao Katabuchi

Vota! [Totale: 0 Media: 0 ] Devi fare il login per votare

SCHEDA

Titolo originale: Kono Sekai no Katasumi ni – (この世界の片隅に)

Titolo internazionale: In This Corner of the World

Genere: film d’animazione – drammatico, storico, slice of life, guerra

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata: 2 ore e 36 minuti

Anno di uscita in Giappone: 2016

Tratto: adattamento dal manga “In questo angolo di mondo”

Director: Sunao Katabuchi

Series Composition: Sunao Katabuchi

Character design: Hidenori Matsubara

Music: Kotringo

Studios: Mappa

Titolo in Italia: In Questo Angolo di Mondo

Anno di pubblicazione in Italia: uscito nei cinema italiani nel 2017, nel 2018 esce in home video e nelle tv online

Trasmissione tv online: VVVVID e Netflix – doppiato in italiano

Censura: no

Edizione italiana: edito in home video dalla Dynit

Trailer italiano



TRAMA

Seconda guerra mondiale. La storia è ambientata nella vecchia città di Kure. Suzu Urano è in età per maritarsi, quindi si sposa con Hojo, entrando a far parte della sua famiglia. Lei è una ragazza dal cuore puro e gentile, eppure la vita troverà il modo di metterla alla prova più volte.

DOPPIATORI

Doppiatori originali

Rena Nōnen: Suzu Urano

Yoshimasa Hosoya: Shusaku Hojo

Mayumi Shintani: San Hojo

Shigeru Ushiyama: Entaro Hojo

Minori Omi: Keiko Kuromura

Natsuki Inaba: Harumi Kuromura

Tsuyoshi Koyama: Juro Urano

Masumi Tsuda: Kiseno Urano

Megumi Han: Sumi Urano

Hisako Kyouda: Ito Morita

Daisuke Ono: Tetsu Mizuhara

Nanase Iwai: Rin Shiraki

Tomoko Shiota: Kobayashi

Kotone Tachibana: Kariya

Hiromi Seta: Chita

Kikuyo Semi: Doumoto

Doppiatori italiani

Loretta Di Pisa: Suzu Urano

Daniele Raffaeli: Shusaku Hojo

Antonella Giannini: San Hojo

Enzo Avolio: Entaro Hojo

Valentina Mari: Keiko Kuromura

Martina Bebi: Harumi Kuromura

Roberto Certomà: Juro Urano

Paola Del Bosco: Kiseno Urano

Ludovica Bebi: Sumi Urano

Graziella Polesinanti: Ito Morita

Massimo Triggiani: Tetsu Mizuhara

Elena Vanni: Rin Shiraki

Irene Di Valmo: Kariya

Benedetta Degli Innocenti: Chita

Giorgina Pazi: Doumoto

RECENSIONI