anime – JORAN: THE PRINCESS OF SNOW AND BLOOD – di Susumu Kudo

SCHEDA

Titolo originale: Joran The Princess of Snow and Blood – (擾乱 THE PRINCESS OF SNOW AND BLOOD)

Titolo internazionale: Joran The Princess of Snow and Blood – Jouran: Princess of Snow and Blood

Genere: serie tv – azione, drammatico, storico, soprannaturale

Rating: adatto ad un pubblico adulto

Numero episodi: 7 – in corso (previsti 12)

Anno di uscita in Giappone: Aprile 2021 – in corso

Rete tv giapponese: Nippon TV

Trasmissione: mercoledì alle 01:29 (JST)

Tratto: storia originale

Director: Susumu Kudo

Series Composition: Rika Nezu

Script: Kunihiko Okada, Rika Nezu

Character design: MICHIRU

Music: Kano Komiyama

Studios: Bakken Record

In Italia: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano su Crunchyroll.

Titolo nello streaming in Italia: Joran The Princess of Snow and Blood

Distributore: Crunchyroll Italia

Sigle:

Opening

“Exist” by RAISE A SUILEN

Ending

“Embrace of light” by RAISE A SUILEN

Trailer



TRAMA

1931 alternativo. In Giappone, un gruppo di agenti chiamati “Nue” lavora segretamente per mantenere il regno del principe Tokugawa Yoshinobu, combattendo sia nemici umani sia esseri soprannaturali.

Della squadra fa parte Yukimura Sawa, chiamata Yuki (“neve” in giapponese), di giorno libraia e di notte spietata sicario; che cerca anche vendetta per la sua famiglia assassinata quando era bambina.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Suzuko Mimori – Sawa Yukimura/Yuki

Ayasa Itō – Asahi Nakamura

Chikahiro Kobayashi – Jin Kuzuhara

Raychell – Elena Hanakaze

Shouta Aoi – Makoto Tsukishiro

