anime – KAIJU NO. 8 STAGIONE 2 – di Shigeyuki Miya, Tomomi Kamiya

KAIJU NO. 8 STAGIONE 2 – di Shigeyuki Miya, Tomomi Kamiya

Anime anime K Azione anime Fantascienza anime Serie Tv anime Shounen anime Soprannaturale anime

Scheda a cura di Marichan.

SCHEDA

Titolo originale: Kaijuu 8-gou 2nd Season – ( 怪獣8号 第2期)
Titolo internazionale: Monster #8 2nd Season
Genere: serie tv – azione, fantascienza, soprannaturale, kaiju (mostri)
Target: shounen
Rating: consigliato ad un pubblico maturo
Numero episodi: in corso (previsti 11)
Anno di uscita in Giappone: Luglio – Settembre 2025
Rete tv giapponese: Tokyo Mx
Trasmissione: sabato alle 23:00 (JST)
Tratto: dal manga “Kaiju n.8” di Naoya Matsumoto.

Director: Shigeyuki Miya, Tomomi Kamiya
Series Composition: Ichiro Okouchi
Script: Ichiro Okouchi
Character design: Tetsuya Nishio
Music: Yuta Bando
Studios: Production I.G

Titolo in Italia: Kaiju No. 8 – stagione 2
Anno di pubblicazione in Italia: Luglio 2025
Trasmissione tv: no
Disponibilità in streaming: Crunchyroll, sia sottotitolato che doppiato in italiano
Edizione home video italiana: non disponibile

Sigle
Opening Theme:
“You Can’t Run From Yourself” by AURORA
Ending Theme:
“Beautiful Colors” by OneRepublic

Trailer

TRAMA

La seconda stagione riprende subito dopo gli eventi della prima: Kafka Hibino, il trentaduenne trasformato in Kaiju, è ora alle prese con il suo ruolo ambiguo nella Difesa contro i mostri. Assegnato alla Prima Divisione, sotto il comando del formidabile capitano Gen Narumi, Kafka dovrà affrontare sia minacce esterne — in primis il temibile Kaiju n. 9 — sia le tensioni interne legate alla sua natura ibrida.

DOPPIATORI

Doppiaggio italiani
Doppiaggio: Transperfect Italia
Direzione del doppiaggio: Davide Fumagalli
Traduzione: Eleonora Porto
Doppiatore italiano – Personaggio
Mattia Bressan – Kafka Hibino/Kaiju No. 8
Ezio Vivolo – Reno Ichikawa
Andrea Moretti – Kinugasa
Chiara Leoncini – Mina Ashiro
Claudio Colombo – Mizoguchi
Dario Sansalone – Yoshimura
Francesca Tretto – Konomi Okonogi
Luca Ghignone – Masahide Tokuda
Martina Tamburello – Kikoru Shinomiya
Omar Maestroni – Haruichi Izumo

Doppiatori giapponesi
Masaya Fukunishi – Kafka Hibino/Kaiju No. 8
Wataru Kato – Reno Ichikawa
Takuya Masumoto – Kinugasa
Asami Seto – Mina Ashiro
Mitsuru Miyamoto – Mizoguchi
Tomohiro Ōno – Yoshimura

OPERE RELATIVE

Manga
Kaiju No. 8

Anime
Kaiju No. 8 – serie tv – prequel
– Kaiju No. 8: Mission Recon – film d’animazione

