anime – KAIJU NO. 8 STAGIONE 2 – di Shigeyuki Miya, Tomomi Kamiya

Scheda a cura di Marichan.

SCHEDA

Titolo originale: Kaijuu 8-gou 2nd Season – ( 怪獣8号 第2期)

Titolo internazionale: Monster #8 2nd Season

Genere: serie tv – azione, fantascienza, soprannaturale, kaiju (mostri)

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: in corso (previsti 11)

Anno di uscita in Giappone: Luglio – Settembre 2025

Rete tv giapponese: Tokyo Mx

Trasmissione: sabato alle 23:00 (JST)

Tratto: dal manga “Kaiju n.8” di Naoya Matsumoto.

Director: Shigeyuki Miya, Tomomi Kamiya

Series Composition: Ichiro Okouchi

Script: Ichiro Okouchi

Character design: Tetsuya Nishio

Music: Yuta Bando

Studios: Production I.G

Titolo in Italia: Kaiju No. 8 – stagione 2

Anno di pubblicazione in Italia: Luglio 2025

Trasmissione tv: no

Disponibilità in streaming: Crunchyroll, sia sottotitolato che doppiato in italiano

Edizione home video italiana: non disponibile

Sigle

Opening Theme:

“You Can’t Run From Yourself” by AURORA

Ending Theme:

“Beautiful Colors” by OneRepublic

Trailer



TRAMA

La seconda stagione riprende subito dopo gli eventi della prima: Kafka Hibino, il trentaduenne trasformato in Kaiju, è ora alle prese con il suo ruolo ambiguo nella Difesa contro i mostri. Assegnato alla Prima Divisione, sotto il comando del formidabile capitano Gen Narumi, Kafka dovrà affrontare sia minacce esterne — in primis il temibile Kaiju n. 9 — sia le tensioni interne legate alla sua natura ibrida.

DOPPIATORI

Doppiaggio italiani

Doppiaggio: Transperfect Italia

Direzione del doppiaggio: Davide Fumagalli

Traduzione: Eleonora Porto

Doppiatore italiano – Personaggio

Mattia Bressan – Kafka Hibino/Kaiju No. 8

Ezio Vivolo – Reno Ichikawa

Andrea Moretti – Kinugasa

Chiara Leoncini – Mina Ashiro

Claudio Colombo – Mizoguchi

Dario Sansalone – Yoshimura

Francesca Tretto – Konomi Okonogi

Luca Ghignone – Masahide Tokuda

Martina Tamburello – Kikoru Shinomiya

Omar Maestroni – Haruichi Izumo

Doppiatori giapponesi

Masaya Fukunishi – Kafka Hibino/Kaiju No. 8

Wataru Kato – Reno Ichikawa

Takuya Masumoto – Kinugasa

Asami Seto – Mina Ashiro

Mitsuru Miyamoto – Mizoguchi

Tomohiro Ōno – Yoshimura

OPERE RELATIVE

Manga

– Kaiju No. 8

Anime

– Kaiju No. 8 – serie tv – prequel

– Kaiju No. 8: Mission Recon – film d’animazione

LINK relativi all’opera

Altre opere di Shigeyuki Miya presenti sul sito: