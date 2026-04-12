anime – KEN IL GUERRIERO: HOKUTO NO KEN – di Hiroshi Maeda

Scheda a cura di Wizard09.
SCHEDA
Titolo originale: Hokuto no Ken: Fist of the North Star – (北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-)
Titolo internazionale: Hokuto no Ken: Fist of the North Star
Genere: avventura/combattimento, drammatico, post apocalittico
Target: shounen
Rating: consigliato ad un pubblico adulto (violenza)
Numero episodi: 2 – in corso
Anno di uscita in Giappone: Aprile 2026 – in corso
Rete tv giapponese: Tokyo MX
Trasmissione: sabato alle 01:00 (JST)
Tratto: dal manga “Ken il Guerriero“.
Director: Hiroshi Maeda
Series composition: Kazuhiko Inukai
Character design: Naoki Hisatsune
Cgi Director: Shinji Ikeda
Director of Photography: Yuki Takahashi
Music: Yuki Hayashi
Studios: TMS Entertainment
Titolo in Italia: Ken il guerriero: Hokuto no Ken
Anno di uscita in Italia: Aprile 2026
Trasmissione Tv: no
Disponibilità Tv in streaming: Prime Video, anche doppiato in italiano (incluso nell’abbonamento base)
Edizione italiana: no
Edizione home video italiana: Prime Video Italia
Sigle
Opening Theme:
“Hallelujah” by Alexandros
Ending Theme:
“Ai wo Torimodose!!” by Toshl
Trailer:
TRAMA
Nuova versione animata del 2026, più fedele al manga originale, che riprende la storia dall’inizio.
“Siamo alla fine del XX secolo. Il mondo intero è sconvolto dalle esplosioni atomiche. Gli oceani sono scomparsi e le pianure si sono trasformate in deserti… ma la razza umana è sopravvissuta.”
In questo scenario post-apocalittico, la civiltà è crollata e la legge del più forte domina ogni cosa. Tra lotte per acqua e cibo, il mondo è precipitato in un’era di violenza e disperazione.
Kenshiro è il successore della divina scuola di Hokuto, un’arte marziale letale che permette di annientare i nemici colpendo i punti di pressione del corpo. In viaggio alla ricerca della sua amata Yuria, rapita dal crudele Shin, un tempo suo amico e rivale in amore, Kenshiro intraprende un cammino che lo porterà a diventare il simbolo di speranza in un mondo senza pietà.
IMMAGINI clicca per ingrandire
DOPPIATORI
Doppiaggio italiano
Studio di doppiaggio: Transperfect Media
Direttore del doppiaggio: Paolo De Santis
Dialoghi italiani: Anais Pain
Traduzione: Andrea Prodomo, Davide Campari
Doppiatori italiani
Kenshiro: Maurizio Merluzzo
Bat: Sebastiano Tamburrini
Lin: Luna Fogu
Shin: Edoardo Lomazzi
Narratore: Paolo De Santis
Male Elder: Mario Scarabelli
Zeed: Francesco De Angelis
Misumi: Riccardo Rovatti
Spade: Davide Fazio
Doppiatori giapponesi
Kenshiro: Shunsuke Takeuchi
Bat: Daiki Yamashita
Lin: M.A.O.
Shin: Kōji Yusa
Narratore: Kōichi Yamadera
OPERE RELATIVE
Manga
– Ken il Guerriero – opera capostipite
– Ken il Guerriero: Le Origini del mito – spinoff/prequel
– Ken il Guerriero: Le Origini del Mito – Regenesis – spinoff/prequel
– Ken il Guerriero: la leggenda di Raoul il dominatore del cielo
– Rei: L’oscuro lupo blu
– Toki: Il Santo d’Argento
– Yuria: la Stella dell’Amore Materno
– Jagi: Il fiore malvagio
– Juza: La nuvola vagabonda
– Garuda dalle Ali d’Oro: La Genesi dei Cinque Astri in Cerchio di Nanto
Serie tv
– Ken il Guerriero
– Ken il Guerriero 2
– Ken il Guerriero: Le Origini del Mito – spinoff/prequel
– Ken il Guerriero: Le Origini del Mito 2 – Regenesis – spinoff/prequel
Film d’animazione
– Ken il guerriero – Il Film
– Ken il Guerriero: La Trilogia – serie di 3 film
– Ken il guerriero: La Leggenda – serie di 5 film
Oav
– Ken il guerriero – La leggenda
Live Action
– Il ritorno di Kenshiro – film
Videogiochi
– Hokuto no Ken : Seikimatsu Kyuuseishu Densetsu
– Fist of the north star: Ken Rage 2
LINK inerenti alla serie
Materiale su “Ken il guerriero” presente sul sito:
- Le Frasi più belle
- Testi delle Sigle e Ost originali
- Testo delle Sigla Italiana
- Censure: Il caso Ken articolo di approfondimento
RECENSIONI