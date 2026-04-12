anime – KEN IL GUERRIERO: HOKUTO NO KEN – di Hiroshi Maeda

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Scheda a cura di Wizard09.

SCHEDA

Titolo originale: Hokuto no Ken: Fist of the North Star – (北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-)

Titolo internazionale: Hokuto no Ken: Fist of the North Star

Genere: avventura/combattimento, drammatico, post apocalittico

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico adulto (violenza)

Numero episodi: 2 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Aprile 2026 – in corso

Rete tv giapponese: Tokyo MX

Trasmissione: sabato alle 01:00 (JST)

Tratto: dal manga “Ken il Guerriero“.

Director: Hiroshi Maeda

Series composition: Kazuhiko Inukai

Character design: Naoki Hisatsune

Cgi Director: Shinji Ikeda

Director of Photography: Yuki Takahashi

Music: Yuki Hayashi

Studios: TMS Entertainment

Titolo in Italia: Ken il guerriero: Hokuto no Ken

Anno di uscita in Italia: Aprile 2026

Trasmissione Tv: no

Disponibilità Tv in streaming: Prime Video, anche doppiato in italiano (incluso nell’abbonamento base)

Edizione italiana: no

Edizione home video italiana: Prime Video Italia

Sigle

Opening Theme:

“Hallelujah” by Alexandros

Ending Theme:

“Ai wo Torimodose!!” by Toshl

Trailer:



TRAMA

Nuova versione animata del 2026, più fedele al manga originale, che riprende la storia dall’inizio.

“Siamo alla fine del XX secolo. Il mondo intero è sconvolto dalle esplosioni atomiche. Gli oceani sono scomparsi e le pianure si sono trasformate in deserti… ma la razza umana è sopravvissuta.”

In questo scenario post-apocalittico, la civiltà è crollata e la legge del più forte domina ogni cosa. Tra lotte per acqua e cibo, il mondo è precipitato in un’era di violenza e disperazione.

Kenshiro è il successore della divina scuola di Hokuto, un’arte marziale letale che permette di annientare i nemici colpendo i punti di pressione del corpo. In viaggio alla ricerca della sua amata Yuria, rapita dal crudele Shin, un tempo suo amico e rivale in amore, Kenshiro intraprende un cammino che lo porterà a diventare il simbolo di speranza in un mondo senza pietà.

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DOPPIATORI

Doppiaggio italiano

Studio di doppiaggio: Transperfect Media

Direttore del doppiaggio: Paolo De Santis

Dialoghi italiani: Anais Pain

Traduzione: Andrea Prodomo, Davide Campari

Doppiatori italiani

Kenshiro: Maurizio Merluzzo

Bat: Sebastiano Tamburrini

Lin: Luna Fogu

Shin: Edoardo Lomazzi

Narratore: Paolo De Santis

Male Elder: Mario Scarabelli

Zeed: Francesco De Angelis

Misumi: Riccardo Rovatti

Spade: Davide Fazio

Doppiatori giapponesi

Kenshiro: Shunsuke Takeuchi

Bat: Daiki Yamashita

Lin: M.A.O.

Shin: Kōji Yusa

Narratore: Kōichi Yamadera

OPERE RELATIVE

Manga

– Ken il Guerriero – opera capostipite

– Ken il Guerriero: Le Origini del mito – spinoff/prequel

– Ken il Guerriero: Le Origini del Mito – Regenesis – spinoff/prequel

– Ken il Guerriero: la leggenda di Raoul il dominatore del cielo

– Rei: L’oscuro lupo blu

– Toki: Il Santo d’Argento

– Yuria: la Stella dell’Amore Materno

– Jagi: Il fiore malvagio

– Juza: La nuvola vagabonda

– Garuda dalle Ali d’Oro: La Genesi dei Cinque Astri in Cerchio di Nanto

Serie tv

– Ken il Guerriero

– Ken il Guerriero 2

– Ken il Guerriero: Le Origini del Mito – spinoff/prequel

– Ken il Guerriero: Le Origini del Mito 2 – Regenesis – spinoff/prequel

Film d’animazione

– Ken il guerriero – Il Film

– Ken il Guerriero: La Trilogia – serie di 3 film

– Ken il guerriero: La Leggenda – serie di 5 film

Oav

– Ken il guerriero – La leggenda

Live Action

– Il ritorno di Kenshiro – film

Videogiochi

– Hokuto no Ken : Seikimatsu Kyuuseishu Densetsu

– Fist of the north star: Ken Rage 2

LINK inerenti alla serie

Materiale su “Ken il guerriero” presente sul sito: