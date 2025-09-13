anime – KILARI – di Masaharu Okuwaki, Yoshitaka Fujimoto

3 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Anne.

SCHEDA

Titolo originale: Kirarin Revolution – (きらりん☆レボリューション)

Titolo internazionale: Kirarin Revolution

Genere: serie tv – sentimentale, musica, mondo dello spettacolo

Target: shoujo

Rating: consigliato a tutti

Numero episodi: 153 (concluso)

Dall’episodio 103 fino al 153, l’animazione diventa in 3D e prende il nome di “Kirarin Revolution Stage 3”

Anno di uscita in Giappone: 2006 – 2009

Rete tv giapponese: At-x

Trasmissione: venerdì alle 18:00 (JST)

Tratto: Manga

Directors: Masaharu Okuwaki (ep. 1-102), Yoshitaka Fujimoto (ep. 103-153)

Series composition: Michihiro Tsuchiya

Character design: Yoshihiro Nagamori

Music: Bice

Studios: SynergySP, G&G Entertainment (ep. 1-102), SimImage (ep. 103-153)

Titolo in Italia: Kilari

Anno di uscita in Italia: 2010

Trasmissione Tv: reti Mediaset

Episodi: 102 – in Italia in tv non fu mai tradotto l’ultima stagione in 3D

Disponibilità in streaming: attualmente non disponibile su piattaforme legali

Edizione home video italiana: non disponibile

Sigle:

SIGLE GIAPPONESI

Opening Theme:

1: “Koi☆Kana” by Kirari Tsukishima starring Koharu Kusumi (eps 01-26)

2: “Balalaika” by Kirari Tsukishima starring Koharu Kusumi (eps 27-51)

3: “Happy” by Kirari Tsukishima starring Koharu Kusumi (eps 52-67)

4: “Hana wo Puun” by Kira☆Pika (eps 68-77)

5: “Chance!” by Kirari Tsukishima starring Koharu Kusumi (eps 78-102)

6: “Anataboshi” by Milky Way (eps 103-128)

7: “Tan Tan Taan!” by MilkyWay (eps 129-)

Ending Theme:

1: “SUGAO-flavor” by Kirari Tsukishima starring Koharu Kusumi (eps 1-17)

2: “Ooki na Ai de Motenashite” by ℃-ute (eps 18-26)

3: “Mizuiro Melody” by Kirari Tsukishima starring Koharu Kusumi (eps 27-38)

4: “Love da yo ☆ Darling ” by Kirari Tsukishima starring Koharu Kusumi (eps 39-51)

5: “Koi no Mahou wa Habibi no Bi!” by Kirari Tsukishima starring Koharu Kusumi (eps 52-64)

6: “Hana wo Puun” by Kira☆Pika (eps 65-67)

7: “Futari wa NS” by Kira☆Pika (eps 68-77)

8: “Ramutara” by Kirari Tsukishima starring Koharu Kusumi (eps 78-90)

9: “Olala” by Kirari Tsukishima starring Koharu Kusumi (eps 91-102)

10: “Sansan GOGO” by Milky Way (eps 103-115)

11: “Papancake” by Kirari Tsukishima starring Koharu Kusumi (eps 116-128)

12: “Gamusharara ” by MilkyWay (eps 129-153)

SIGLA ITALIANA

“Kilari – Il mondo è con te” di Valentina Ponzone

TRAMA

La protagonista è Kilari Tsukishima, una ragazza allegra e spensierata di 14 anni che non mostra alcun interesse per il mondo dello spettacolo… almeno fino a quando non incontra per caso Seiji Hiwatari, membro del popolare duo idol SHIPS. Colpita dal suo fascino, Kilari decide di intraprendere una carriera da idol con un unico obiettivo: avvicinarsi a lui.

Dotata di un talento naturale per il canto, ma completamente inesperta, Kilari si lancia così in un percorso pieno di sfide, provini, concerti e momenti esilaranti. Con lei c’è sempre il suo fedele gatto Na-san, capace di sorprendere tutti con le sue abilità fuori dal comune.

DOPPIATORI

DOPPIAGGIO ITALIANO

Studio di doppiaggio: Logos srl

Direzione del doppiaggio: Pino Pirovano & Mario Scarabelli

Adattamento dialoghi italiani: Walter Rubbuli

Doppiatori italiani

Kilari Tsukishima – Sonia Mazza (parlato) Valentina Ponzone (canto)

Naa-San – Anna Mazza (parlato) Valentina Ponzone (canto)

Hiroto Kazama – Simone D’Andrea – Antonio Divincenzo (canto)

Seiji Hiwatari – Alessio De Filippis – Antonio Divincenzo (canto)

Kumoi Kasumi – Mavi Felli

Muranishi Shachou – Diego Sabre

Erina Ogura – Emanuela Pacotto – Simona Scuto (canto)

Arashi Amamiya – Renato Novara

