anime – KILARI – di Masaharu Okuwaki, Yoshitaka Fujimoto

Titolo originale: Kirarin Revolution – (きらりん☆レボリューション)
Titolo internazionale: Kirarin Revolution
Genere: serie tv – sentimentale, musica, mondo dello spettacolo
Target: shoujo
Rating: consigliato a tutti
Numero episodi: 153 (concluso)
Dall’episodio 103 fino al 153, l’animazione diventa in 3D e prende il nome di “Kirarin Revolution Stage 3”
Anno di uscita in Giappone: 2006 – 2009
Rete tv giapponese: At-x
Trasmissione: venerdì alle 18:00 (JST)
Tratto: Manga
Directors: Masaharu Okuwaki (ep. 1-102), Yoshitaka Fujimoto (ep. 103-153)
Series composition: Michihiro Tsuchiya
Character design: Yoshihiro Nagamori
Music: Bice
Studios: SynergySP, G&G Entertainment (ep. 1-102), SimImage (ep. 103-153)
Titolo in Italia: Kilari
Anno di uscita in Italia: 2010
Trasmissione Tv: reti Mediaset
Episodi: 102 – in Italia in tv non fu mai tradotto l’ultima stagione in 3D
Disponibilità in streaming: attualmente non disponibile su piattaforme legali
Edizione home video italiana: non disponibile
Sigle:
SIGLE GIAPPONESI
Opening Theme:
1: “Koi☆Kana” by Kirari Tsukishima starring Koharu Kusumi (eps 01-26)
2: “Balalaika” by Kirari Tsukishima starring Koharu Kusumi (eps 27-51)
3: “Happy” by Kirari Tsukishima starring Koharu Kusumi (eps 52-67)
4: “Hana wo Puun” by Kira☆Pika (eps 68-77)
5: “Chance!” by Kirari Tsukishima starring Koharu Kusumi (eps 78-102)
6: “Anataboshi” by Milky Way (eps 103-128)
7: “Tan Tan Taan!” by MilkyWay (eps 129-)
Ending Theme:
1: “SUGAO-flavor” by Kirari Tsukishima starring Koharu Kusumi (eps 1-17)
2: “Ooki na Ai de Motenashite” by ℃-ute (eps 18-26)
3: “Mizuiro Melody” by Kirari Tsukishima starring Koharu Kusumi (eps 27-38)
4: “Love da yo ☆ Darling ” by Kirari Tsukishima starring Koharu Kusumi (eps 39-51)
5: “Koi no Mahou wa Habibi no Bi!” by Kirari Tsukishima starring Koharu Kusumi (eps 52-64)
6: “Hana wo Puun” by Kira☆Pika (eps 65-67)
7: “Futari wa NS” by Kira☆Pika (eps 68-77)
8: “Ramutara” by Kirari Tsukishima starring Koharu Kusumi (eps 78-90)
9: “Olala” by Kirari Tsukishima starring Koharu Kusumi (eps 91-102)
10: “Sansan GOGO” by Milky Way (eps 103-115)
11: “Papancake” by Kirari Tsukishima starring Koharu Kusumi (eps 116-128)
12: “Gamusharara ” by MilkyWay (eps 129-153)
SIGLA ITALIANA
“Kilari – Il mondo è con te” di Valentina Ponzone
TRAMA
La protagonista è Kilari Tsukishima, una ragazza allegra e spensierata di 14 anni che non mostra alcun interesse per il mondo dello spettacolo… almeno fino a quando non incontra per caso Seiji Hiwatari, membro del popolare duo idol SHIPS. Colpita dal suo fascino, Kilari decide di intraprendere una carriera da idol con un unico obiettivo: avvicinarsi a lui.
Dotata di un talento naturale per il canto, ma completamente inesperta, Kilari si lancia così in un percorso pieno di sfide, provini, concerti e momenti esilaranti. Con lei c’è sempre il suo fedele gatto Na-san, capace di sorprendere tutti con le sue abilità fuori dal comune.
DOPPIATORI
DOPPIAGGIO ITALIANO
Studio di doppiaggio: Logos srl
Direzione del doppiaggio: Pino Pirovano & Mario Scarabelli
Adattamento dialoghi italiani: Walter Rubbuli
Doppiatori italiani
Kilari Tsukishima – Sonia Mazza (parlato) Valentina Ponzone (canto)
Naa-San – Anna Mazza (parlato) Valentina Ponzone (canto)
Hiroto Kazama – Simone D’Andrea – Antonio Divincenzo (canto)
Seiji Hiwatari – Alessio De Filippis – Antonio Divincenzo (canto)
Kumoi Kasumi – Mavi Felli
Muranishi Shachou – Diego Sabre
Erina Ogura – Emanuela Pacotto – Simona Scuto (canto)
Arashi Amamiya – Renato Novara
OPERE RELATIVE
Manga
– Kilari
