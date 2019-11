anime – KILL LA KILL: DI NUOVO ADDIO – di Hiroyuki Imaishi

A cura di Beppe Black Red

SCHEDA

Titolo originale: Kill La KiIl: Sayonara o mochido – (キルラキル 「さよならをもう一度)

Traduzione letterale: Kill la Kill: di nuovo addio

Titolo internazionale: Kill La Kill 25 The final One OAV

Genere: oav – azione, scolastico, commedia, ecchi, fantascienza

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata: 27 minuti

Anno di uscita in Giappone: 2014

Director: Hiroyuki Imaishi

Character design: Sushio

Music: Hiroyuki Sawano

Studios: Trigger

Titolo in Italia: Kill la Kill: di nuovo addio

Edizione italiana: Disponibile su VVVVID come episodio 25 della serie, e nel cofanetto Dvd o Bluray in italiano

Sigle:

Sigla d’apertura

“ambiguous” by GARNiDELiA

Sigla di Chiusura

“Shinsekai Kokyogaku” by Sayonara Ponytail

Trailer

TRAMA

Oav ambientato dopo la serie tv (trama qua sotto priva di spoiler!)

E arrivata il momento della cerimonia dei diplomi all’istituto Honnoji, ma sembra che non sarà una cerimonia come tutte le altre… Infatti la stessa viene interrotta da dei “cloni” di Satsuki e dei quattro Deva!

Ma per quanto siano forti le copie gli originali sono totalmente diversi da come erano fino a poco fa!

Ma chi è la mente dietro questo attacco? Riusciranno Ryuko, Satstuki e i quattro Deva a sistemare le cose?

CURIOSITÀ

– Questo OAV è stato pubblicato insieme al nono DVD della serie ed è ambientato cronologicamente dopo l’episodio 24.

OPERE RELATIVE

Anime

– Kill la Kill – serie tv – prequel

Manga

– Kill la Kill – (uscito dopo la serie tv)

RECENSIONI

