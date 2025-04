anime – KOWLOON GENERIC ROMANCE – di Yoshiaki Iwasaki

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Kowloon Generic Romance – (九龍ジェネリックロマンス)

Titolo internazionale: Kowloon Generic Romance

Genere: serie tv – drammatico, fantascienza, mistero, sentimentale

Rating: adatto a tutti

Numero episodi: 2 – in corso (previsti 13)

Anno di uscita in Giappone: Aprile 2025 – in corso

Rete tv giapponese: Tv Tokio

Trasmissione: Sabato alle 23:00 (JST)

Tratto: dal manga “Kowloon Generico Romance”

Director: Yoshiaki Iwasaki

Series Composition: Jin Tanaka

Character design: Yuka Shibata

Music: Ryōhei Sataka

Studios: Arvo Animation

Titolo in Italia: Kowloon Generic Romance

Anno di pubblicazione in Italia: Aprile 2025

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Sigle:

Opening Theme:

“Summer Time Ghost” by Wednesday Campanella

Ending Theme:

“Koi no Retronym” by Mekakushe

TRAMA

Nella città murata di Kowloon a Hong Kong vive Kujirai, una agente immobiliare che battibecca spesso con il collega Kudou, anche se alla fine vanno sempre a pranzare insieme. Il quartiere è stretto, sviluppato in alto, e ha un’atmosfera nostalgica e decadente, che però i due amano. Ma Kujirai ha strani ricordi che non riesce a spiegarsi; inoltre, che cos’è quel progetto fantascientifico di “Generic Terra” così lontano dalla vita a Kowloon?

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Haruka Shiraishi – Reiko Kujirai

Tomokazu Sugita – Hajime Kudō

OPERE RELATIVE

Manga

– Kowloon Generic Romance

