anime – KUSUNOKI’S GARDEN OF GODS – di Sekiju Sekino

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Scheda a cura di Han.

SCHEDA

Titolo originale: Kami no Niwatsuki Kusunoki-tei – (神の庭付き楠木邸)

Titolo internazionale: Kusunoki’s Garden of Gods

Genere: serie tv – slice of life, soprannaturale, mitologia

Rating: consigliato a tutti

Numero episodi: 2 – in corso (previsti 12)

Anno di uscita in Giappone: Aprile 2026

Rete tv giapponese: Tokyo Mx

Trasmissione: domenica alle 01:30 (JST)

Tratto: Light novel

Director: Sekiju Sekino

Series composition: Yūji Kobayashi

Director of Photography: Anna Tomisaki

Character design: Yūko Inoue

Music: R.O.N

Studios: Juvenage

Titolo in Italia: Kusunoki’s Garden of Gods

Anno di uscita in Italia: Aprile 2026

Trasmissione Tv:

Disponibilità Tv in streaming: Crunchyroll, sub ita

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Edizione home video italiana: no

Sigle:

Trailer:



TRAMA

Minato Kusunoki appartiene a una famiglia capace di vedere gli spiriti e scacciare le presenze maligne. Dopo aver ereditato una vecchia casa un tempo maledetta, riesce a purificarla grazie ai suoi poteri, trasformandola in un luogo di pace.

Da quel momento, yokai e spiriti provenienti dalle montagne iniziano a far visita al suo giardino per rilassarsi e trovare tranquillità. Ma questa insolita convivenza rende la vita quotidiana di Minato tutt’altro che normale.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Shōgo Sakata – Minato Kusunoki

Daiki Kobayashi – Raijin

Hiroki Takahashi – Hoo

Kōji Yusa – Oryo

Makoto Koichi – Utsugi

Minako Kotobuki – Torika

Shinnosuke Tokudome – Seri

Shinshū Fuji – Yamagami

Show Hayami – Kirin