anime – KUSUNOKI’S GARDEN OF GODS – di Sekiju Sekino

Scheda a cura di Han.
SCHEDA
Titolo originale: Kami no Niwatsuki Kusunoki-tei – (神の庭付き楠木邸)
Titolo internazionale: Kusunoki’s Garden of Gods
Genere: serie tv – slice of life, soprannaturale, mitologia
Rating: consigliato a tutti
Numero episodi: 2 – in corso (previsti 12)
Anno di uscita in Giappone: Aprile 2026
Rete tv giapponese: Tokyo Mx
Trasmissione: domenica alle 01:30 (JST)
Tratto: Light novel
Director: Sekiju Sekino
Series composition: Yūji Kobayashi
Director of Photography: Anna Tomisaki
Character design: Yūko Inoue
Music: R.O.N
Studios: Juvenage
Titolo in Italia: Kusunoki’s Garden of Gods
Anno di uscita in Italia: Aprile 2026
Trasmissione Tv:
Disponibilità Tv in streaming: Crunchyroll, sub ita
Edizione italiana: Crunchyroll Italia
Edizione home video italiana: no
Sigle:
Trailer:
TRAMA
Minato Kusunoki appartiene a una famiglia capace di vedere gli spiriti e scacciare le presenze maligne. Dopo aver ereditato una vecchia casa un tempo maledetta, riesce a purificarla grazie ai suoi poteri, trasformandola in un luogo di pace.
Da quel momento, yokai e spiriti provenienti dalle montagne iniziano a far visita al suo giardino per rilassarsi e trovare tranquillità. Ma questa insolita convivenza rende la vita quotidiana di Minato tutt’altro che normale.
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DOPPIATORI
Shōgo Sakata – Minato Kusunoki
Daiki Kobayashi – Raijin
Hiroki Takahashi – Hoo
Kōji Yusa – Oryo
Makoto Koichi – Utsugi
Minako Kotobuki – Torika
Shinnosuke Tokudome – Seri
Shinshū Fuji – Yamagami
Show Hayami – Kirin
RECENSIONI