anime – L’ESTATE IN CUI HIKARU E’ MORTO – di Ryohei Takeshita

SCHEDA

Titolo originale: Hikaru ga Shinda Natsu – (光が死んだ夏)

Significato: “Hikaru”, oltre ad essere il nome di uno dei protagonisti, significa “Luce”, quindi il titolo può essere letto come “L’estate in cui Hikaru è morto” o “L’estate in cui la luce si è spenta”.

Titolo internazionale: The Summer Hikaru Died

Genere: serie tv – drammatico, horror, mistero, psicologico, soprannaturale

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo (+ 13 anni)

Numero episodi: 2 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Luglio 2025

Rete tv giapponese: Nippon Television Network e Netflix

Trasmissione: domenica alle 00:55 (JST)

Tratto: manga “L’Estate in cui Hikaru è morto” di Mokumokuren.

Director: Ryohei Takeshita

Series Composition: Ryohei Takeshita

Character design: Yūichi Takahashi

Music: Taro Umebayashi

Studios: CygamesPictures

Titolo in Italia: L’Estate in cui Hikaru è morto

Anno di pubblicazione in Italia: Luglio 2025

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Netflix, sottotitolato in italiano

Censura: no

Edizione italiana: Netflix Italia

Sigle

Opening Theme:

“Saikai” by Vaundy

Ending Theme:

“you are my monster” by TOOBOE

Trailer



TRAMA

Sei mesi prima Hikaru era scomparso, per una settimana, nei boschi attorno al suo piccolo villaggio montano. Quando è stato ritrovato, illeso, tutti hanno tirato un sospiro di sollievo. Tutti, tranne il suo amico fraterno Yoshiki, che ha subito percepito che qualcosa non andava.

Ora, in un torrido luglio, Yoshiki trova finalmente il coraggio di affrontarlo:

“Tu non sei Hikaru, vero?”

La risposta è agghiacciante: no, non lo è. Qualcosa ha preso il posto del ragazzo, imitandone perfettamente l’aspetto e i ricordi. Ma Yoshiki, piuttosto che accettare la morte dell’amico, sceglie di ignorare la verità e di continuare a vivere accanto a questo “sostituto”.

Intanto, nel villaggio cominciano a verificarsi eventi inquietanti, e ciò che si cela dietro la maschera del nuovo Hikaru potrebbe essere più oscuro e pericoloso di quanto Yoshiki sia disposto ad ammettere.

DOPPIATORI

Chiaki Kobayashi – Yoshiki Tsujinaka

Shūichirō Umeda – Hikaru

Chikahiro Kobayashi – Tanaka

Shion Wakayama – Yūki Tadokoro

Wakana Kowaka – Rie Kurebayashi

Yoshiki Nakajima – Yūta Maki

Yumiri Hanamori – Asako Yamagishi

OPERE RELATIVE

Manga

– L’Estate in cui Hikaru è morto

