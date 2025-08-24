anime – L’UOVO DELL’ANGELO – di Mamoru Oshii

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Tenshi no Tamago – (天使のたまご)

Titolo internazionale: Angel’s Egg

Genere: oav – drammatico, fantascienza, psicologico, simbolico

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata: 75 minuti

Anno di uscita in Giappone: 1985 – nel 2025 ne è uscita una nuova versione, restaurata in 4K, per festeggiare i quaranta anni dell’opera

Tratto: opera originale

Director: Mamoru Oshii

Series composition: Mamoru Oshii

Character design: Yoshitaka Amano

Music: Yoshihiro Kanno

Studios: Studio Deen

Titolo in Italia: L’Uovo dell’angelo

Anno di uscita in Italia: annunciato dalla Lucky Red, uscita nei cinema italiani nel corso del 2025 – la versione sarà quella del 2025 in 4K

Trasmissione Tv: no

Disponibilità in streaming: attualmente non disponibile su piattaforme legali

Edizione home video italiana: annunciato dalla Lucky Red

Sigle:

Ending Theme:

“Prelude” by Yoshihiro Kanno

Trailer in 4K:



TRAMA

In un futuro dispotico, un uomo e una ragazza si incontrano in una città dimenticata, immersa nella pioggia eterna e avvolta dal silenzio.

La ragazza porta sempre con sé un grande uovo, convinta che sia un “Uovo d’Angelo”, e che al suo interno si nasconda qualcosa di sacro. Il ragazzo, enigmatico e razionale, le dice invece: “Non sai mai cosa c’è dentro un uovo finché non lo rompi”.

Attorno a loro si muove un mondo spettrale: pescatori che cacciano ombre di pesci inesistenti, scheletri fossilizzati di creature alate, e una città in rovina che sembra sospesa fuori dal tempo.

Mentre i due condividono il loro viaggio silenzioso, realtà e sogno si confondono, e l’uovo diventa il simbolo fragile e misterioso della speranza, della fede e della perdita.

CURIOSITA’ E CONTESTO STORICO

– Un’opera personale di Mamoru Oshii: realizzato nel 1985, in un momento di transizione per il regista, il film riflette la sua crisi interiore e religiosa.

– Simbolismo religioso: i riferimenti biblici e le immagini allegoriche rappresentano i dubbi spirituali di Oshii, che non ha mai dato un’interpretazione ufficiale dell’opera.

– Design di Yoshitaka Amano: celebre illustratore di “Final Fantasy” e “Vampire Hunter D”, dona al film un’atmosfera gotica e visionaria.

– Accoglienza: inizialmente un flop commerciale, è oggi considerato un capolavoro sperimentale e un cult per gli appassionati di animazione artistica.

– Un enigma aperto: Oshii ha sempre dichiarato che il significato del film resta volutamente ambiguo, lasciando allo spettatore il compito di interpretarlo.

DOPPIATORI

Jinpachi Nezu – Uomo

Mako Hyōdō – Ragazza

