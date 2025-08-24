anime – L’UOVO DELL’ANGELO – di Mamoru Oshii

Scheda a cura di Marichan.
SCHEDA
Titolo originale: Tenshi no Tamago – (天使のたまご)
Titolo internazionale: Angel’s Egg
Genere: oav – drammatico, fantascienza, psicologico, simbolico
Rating: consigliato ad un pubblico maturo
Durata: 75 minuti
Anno di uscita in Giappone: 1985 – nel 2025 ne è uscita una nuova versione, restaurata in 4K, per festeggiare i quaranta anni dell’opera
Tratto: opera originale
Director: Mamoru Oshii
Series composition: Mamoru Oshii
Character design: Yoshitaka Amano
Music: Yoshihiro Kanno
Studios: Studio Deen
Titolo in Italia: L’Uovo dell’angelo
Anno di uscita in Italia: annunciato dalla Lucky Red, uscita nei cinema italiani nel corso del 2025 – la versione sarà quella del 2025 in 4K
Trasmissione Tv: no
Disponibilità in streaming: attualmente non disponibile su piattaforme legali
Edizione home video italiana: annunciato dalla Lucky Red
Sigle:
Ending Theme:
“Prelude” by Yoshihiro Kanno
Trailer in 4K:
TRAMA
In un futuro dispotico, un uomo e una ragazza si incontrano in una città dimenticata, immersa nella pioggia eterna e avvolta dal silenzio.
La ragazza porta sempre con sé un grande uovo, convinta che sia un “Uovo d’Angelo”, e che al suo interno si nasconda qualcosa di sacro. Il ragazzo, enigmatico e razionale, le dice invece: “Non sai mai cosa c’è dentro un uovo finché non lo rompi”.
Attorno a loro si muove un mondo spettrale: pescatori che cacciano ombre di pesci inesistenti, scheletri fossilizzati di creature alate, e una città in rovina che sembra sospesa fuori dal tempo.
Mentre i due condividono il loro viaggio silenzioso, realtà e sogno si confondono, e l’uovo diventa il simbolo fragile e misterioso della speranza, della fede e della perdita.
CURIOSITA’ E CONTESTO STORICO
– Un’opera personale di Mamoru Oshii: realizzato nel 1985, in un momento di transizione per il regista, il film riflette la sua crisi interiore e religiosa.
– Simbolismo religioso: i riferimenti biblici e le immagini allegoriche rappresentano i dubbi spirituali di Oshii, che non ha mai dato un’interpretazione ufficiale dell’opera.
– Design di Yoshitaka Amano: celebre illustratore di “Final Fantasy” e “Vampire Hunter D”, dona al film un’atmosfera gotica e visionaria.
– Accoglienza: inizialmente un flop commerciale, è oggi considerato un capolavoro sperimentale e un cult per gli appassionati di animazione artistica.
– Un enigma aperto: Oshii ha sempre dichiarato che il significato del film resta volutamente ambiguo, lasciando allo spettatore il compito di interpretarlo.
DOPPIATORI
Jinpachi Nezu – Uomo
Mako Hyōdō – Ragazza
RECENSIONI