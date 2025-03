anime – LA NOSTRA ALBA: Break of Dawn – di Tomoyuki Kurokawa

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Han.

SCHEDA

Titolo originale: Bokura no Yoake – (ぼくらのよあけ)

Titolo internazionale: Break of Dawn

Genere: film d’animazione – avventura, fantascienza

Target: seinen

Rating: adatto a tutti

Durata: 120 minuti

Anno di uscita in Giappone: Ottobre 2022

Tratto: Manga “Bokura no Yoake” di Imai Tetsuya.

Director: Tomoyuki Kurokawa

Series Composition: Dai Sato

Character design: Takahiko Yoshida

Music: Masaru Yokoyama

Studios: Zero-G

Titolo in Italia: La nostra alba: Break of Dawn

Anno di pubblicazione in Italia: Marzo 2025

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: no

Censura: no

Edizione italiana: edito in Dvd e Bluray (anche in 4K) da Anime Factory, anche in versione Limited

Sigle:

Ending

“Itsushika” by Daichi Miura

Trailer



TRAMA

Estate del 2049. Yuuma, un bambino delle elementari che ama tutto ciò che riguarda lo spazio, scopre che un alieno ha preso il controllo di Nanako, il robot domestico della sua famiglia! L’extraterrestre è bloccato sulla Terra da anni e vorrebbe tornare a casa, ma la sua navicella spaziale è rotta. Toccherà a Yuuma e ai suoi amici aiutarlo; ma intanto una misteriosa cometa è in rotta di collisione con il nostro pianeta….

DOPPIATORI

Doppiatori originali

Aoi Yūki – Nanako

Hana Sugisaki – Yuma Sawatari

Haruka Tomatsu – Wako Kishi

Inori Minase – Honoka Kawai

Kana Hanazawa – Haruka Sawatari

Kenjirō Tsuda – Yoshitatsu Kawai

Natsuko Yokosawa – Mifuyu Kishi

Natsumi Fujiwara – Shingo Kishi

Nobuhiko Okamoto – Ginnosuke Tadokoro

Romi Park – The February Dawn

