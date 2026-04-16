anime – LA VITA NELLA STANZETTA AL MANGA CAFE’ – di Toshinori Watanabe

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Scheda a cura di Han.

SCHEDA

Titolo originale: Ichijouma Mankitsugurashi! – (一畳間まんきつ暮らし！)

Titolo internazionale: Ichijyoma Mankitsu Gurashi!

Genere: serie tv – commedia, ecchi, scolastico, manga

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 2 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Aprile 2026

Rete tv giapponese: AT-X

Trasmissione: domenica alle 02:00 (JST)

Tratto: manga

Director: Toshinori Watanabe

Series composition: Tatsuya Takahashi

Script: Tatsuya Takahashi, Kana Yamada

Character design: Fumiya Uehara

Music: monaca

Studios: PRA

Titolo in Italia: La vita nella stanzetta al manga cafè

Anno di uscita in Italia: Aprile 2026

Trasmissione Tv: no

Disponibilità Tv in streaming: su Prime Video, sub ita, nel canale tematico “Anime Generation” (con abbonamento aggiutivo)

Edizione italiana: Yamato Video

Edizione home video italiana: no

Sigle:

Opening Theme:

“Ciao Ciao” by Sophià la Mode

Ending Theme:

“Yawayawa NERD Chou FreQuency” by Mugendai Mewtype

Trailer:



TRAMA

Quando Meiko ottiene una borsa di studio per frequentare un’esclusiva scuola femminile a Tokyo, è convinta di poter finalmente lasciarsi alle spalle la vita di campagna e vivere nel lusso della grande città.

Ma appena arrivata scopre che c’è stato un enorme malinteso: è stata scelta solo perché scambiata per una famosa mangaka con un nome simile, e i dormitori destinati alle studentesse si trovano in realtà all’interno di un manga café.

Ad aspettarla ci sono ragazze dell’alta società molto lontane dall’eleganza che immaginava: gentili ma disordinate ed appassionate nerd; tra vita scolastica e quotidianità stravagante.

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DOPPIATORI

Hana Hishikawa – Meiko Morita

Chiharu – Marika Suzuki

Miyari Nemoto – Neo Nakano

Saho Shirasu – Rie Amamiya

OPERE RELATIVE

Manga

– Ichijouma Mankitsugurashi!

LINK inerenti alla serie

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