anime – LA VITA NELLA STANZETTA AL MANGA CAFE’ – di Toshinori Watanabe

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Scheda a cura di Han.

SCHEDA

Titolo originale: Ichijouma Mankitsugurashi! – (一畳間まんきつ暮らし！)
Titolo internazionale: Ichijyoma Mankitsu Gurashi!
Genere: serie tv – commedia, ecchi, scolastico, manga
Target: seinen
Rating: consigliato ad un pubblico maturo
Numero episodi: 2 – in corso
Anno di uscita in Giappone: Aprile 2026
Rete tv giapponese: AT-X
Trasmissione: domenica alle 02:00 (JST)
Tratto: manga

Director: Toshinori Watanabe
Series composition: Tatsuya Takahashi
Script: Tatsuya Takahashi, Kana Yamada
Character design: Fumiya Uehara
Music: monaca
Studios: PRA

Titolo in Italia: La vita nella stanzetta al manga cafè
Anno di uscita in Italia: Aprile 2026
Trasmissione Tv: no
Disponibilità Tv in streaming: su Prime Video, sub ita, nel canale tematico “Anime Generation” (con abbonamento aggiutivo)
Edizione italiana: Yamato Video
Edizione home video italiana: no

Sigle:
Opening Theme:
“Ciao Ciao” by Sophià la Mode
Ending Theme:
“Yawayawa NERD Chou FreQuency” by Mugendai Mewtype

Trailer:

TRAMA

Quando Meiko ottiene una borsa di studio per frequentare un’esclusiva scuola femminile a Tokyo, è convinta di poter finalmente lasciarsi alle spalle la vita di campagna e vivere nel lusso della grande città.
Ma appena arrivata scopre che c’è stato un enorme malinteso: è stata scelta solo perché scambiata per una famosa mangaka con un nome simile, e i dormitori destinati alle studentesse si trovano in realtà all’interno di un manga café.
Ad aspettarla ci sono ragazze dell’alta società molto lontane dall’eleganza che immaginava: gentili ma disordinate ed appassionate nerd; tra vita scolastica e quotidianità stravagante.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Hana Hishikawa – Meiko Morita
Chiharu – Marika Suzuki
Miyari Nemoto – Neo Nakano
Saho Shirasu – Rie Amamiya

OPERE RELATIVE

Manga
– Ichijouma Mankitsugurashi!

LINK inerenti alla serie

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