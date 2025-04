anime – LAZARUS – di Shinichiro Watanabe

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Lazarus – (ラザロ)

Titolo internazionale: Lazarus

Genere: serie tv – azione, fantascienza

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 2 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Aprile 2025

Rete tv giapponese: Tv Tokyo

Trasmissione: domenica alle 23:45 (JST)

Tratto: storia originale

Director: Shinichiro Watanabe

Series Composition: Shinichiro Watanabe

Script: Dai Satō, Shinichirō Watanabe, Takahiro Ozawa, Tsukasa Kondō

Character design: Akemi Hayashi

Music: Bonobo, Floating Points, Kamasi Washington

Studios: Mappa

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto amatorialmente in italiano dal Bowling Ball Fansubs.

Sigle

Opening:

“Vortex” by Kamasi Washington

Ending:

“Lazarus” by The Boo Radleys

Trailer



TRAMA

Prossimo futuro. Il neuroscienziato Skinner inventa un antidolorifico miracoloso, chiamato “Hapna”, in grado di far passare qualsiasi tipo di dolore e senza effetti collaterali. Il farmaco diventa famoso ma, misteriosamente, il dottore scompare appena la medicina entra in commercio.

Tre anni dopo Skinner si rifà vivo, annunciando a tutto il mondo che chiunque abbia preso la sua invenzione morirà tra trenta giorni. Esiste una sola cura, e il dottore la preparerà solo se qualcuno riuscirà a catturarlo.

Ora tocca a una squadra di cinque agenti speciali trovare Skinner. Nome in codice: Lazarus.

La caccia all’uomo è iniziata.

DOPPIATORI

Maaya Uchida – Christine

Makoto Furukawa – Douglas Hadine

Mamoru Miyano – Axel Gilberto

Yūma Uchida – Leland

Akio Ōtsuka – Abel

Kōichi Yamadera – Skinner

Manaka Iwami – Eleina

Megumi Hayashibara – Hersch Lindemann

