anime – LE BIZZARRE AVVENTURE DI JOJO: STEEL BALL RUN – di Toshiyuki Kato

Scheda a cura di Han.
SCHEDA
Titolo originale: Steel Ball Run: JoJo no Kimyou na Bouken – (スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険)
Titolo internazionale: Steel Ball Run: JoJo’s Bizarre Adventure
Genere: serie tv – azione, avventura, mistero, soprannaturale
Target: shounen
Rating: consigliato ad un pubblico maturo
Numero episodi: 1 (in corso) – la serie verrà pubblicata al ritmo di un episodio al mese
Durata episodio: 50 minuti
Anno di uscita in Giappone: Aprile 2026 – in corso
Rete tv giapponese: Netflix
Tratto: 7° serie animata tratta dal manga “Le bizzarre avventure di Jojo” che adatta l’arco “Steel Ball Run”.
Series Director: Toshiyuki Kato
Director: Hideya Takahashi, Yasuhiro Kimura
Series composition: Yasuko Kobayashi
Character design: Daisuke Tsumagari
Music: Yūgo Kanno
Studios: David Production
Titolo in Italia: Le bizzarre avventure di Jojo: Steel Ball Run
Anno di uscita in Italia: Aprile 2026 – in corso
Trasmissione Tv: no
Disponibilità Tv in streaming: Netflix, anche doppiato in italiano
Edizione italiana: Netflix Italia
Edizione home video italiana: no
Sigle:
Ending Theme:
“Dance with STEEL BALL RUN” by Yūgo Kanno
Trailer:
TRAMA
America, 1890. Il fantino paraplegico Johnny Joestar decide di partecipare alla Steel Ball Run, una dura ma spettacolare corsa a cavallo attraverso gli Stati Uniti, da San Diego a New York, con un premio di 50 milioni di dollari.
Ma, a differenza degli altri concorrenti, Johnny non è interessato alla ricompensa. Il suo obiettivo è un altro: inseguire il misterioso fuorilegge Gyro Zeppeli e scoprire il segreto delle sue strane sfere d’acciaio, capaci di sprigionare un potere fuori dal comune. Un viaggio che si trasformerà presto in qualcosa di molto più grande e imprevedibile.
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DOPPIATORI
Edizione italiana
Doppiaggio Italiano e Sonorizzazione: Iyuno Italy
Direzione del doppiaggio: Mosè Singh
Dialoghi italiani: Francesca Scivoli
Fonico di doppiaggio: Federico Dascola
Assistente al doppiaggio: Marco Gullì
Fonico di Mix: Valerio Polloni
Doppiatori italiani
Johnny Joestar: Mosè Singh
Gyro Zeppeli: Guido Di Naccio
Steven Steel: Marco Balzarotti
Pocoloco: Massimo Triggiani
Diego Brando: Stefano Broccoletti
Lucy Steel: Camilla Villani
Sand Man: Francesco Leonardo Fabbri
Urmd Avdul: Francesco Rizzi
Doppiatori giapponesi
Johnny Joestar: Shōgo Sakata
Gyro Zeppeli: Yōhei Azakami
Steven Steel: Kenta Miyake
Pocoloco: Kenichiro Matsuda
Diego Brando: Kaito Ishikawa
Lucy Steel: Rie Takahashi
Sand Man: Masaaki Mizunaka
Urmd Avdul: Kenta Miyake
OPERE RELATIVE
Manga
“Le bizzarre avventure di JoJo” è una saga formata da diverse serie:
1- Parte 1: Phantom Blood
2- Parte 2: Battle Tendency
3- Parte 3: Stardust Crusaders
4- Parte 4: Diamond is Unbreakable
5- Parte 5: Vento Aureo
6- Parte 6: Stone Ocean
7- Parte 7: Steel Ball Run
8- Parte 8: JoJolion
9- Parte 9: Jojo Land
Serie tv
1 e 2- Le bizzarre avventure di Jojo (Phantom Blood e Battle Tendency)
3- Le bizzarre avventure di JoJo: Stardust Crusaders
4- Le bizzarre avventure di Jojo: Diamond Is Unbreakable
5- Le bizzarre avventure di JoJo: Vento Aureo
6- Le bizzarre avventure di JoJo: Stone Ocean
Oav
– Le bizzarre avventure di JoJo – 13 oav
Film d’animazione
– JoJo’s Bizarre Adventure Movie: Phantom Blood
LINK inerenti alla serie
Materiale su “Le bizzarre avventure di JoJo” presente sul sito:
Altre opere di Toshiyuki Kato presenti sul sito:
- Captain Tsubasa 2018 serie tv, anime
- Full Moon Sagashite serie tv, anime
RECENSIONI
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