anime – LE BIZZARRE AVVENTURE DI JOJO: STEEL BALL RUN – di Toshiyuki Kato

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Han.

SCHEDA

Titolo originale: Steel Ball Run: JoJo no Kimyou na Bouken – (スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険)

Titolo internazionale: Steel Ball Run: JoJo’s Bizarre Adventure

Genere: serie tv – azione, avventura, mistero, soprannaturale

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 1 (in corso) – la serie verrà pubblicata al ritmo di un episodio al mese

Durata episodio: 50 minuti

Anno di uscita in Giappone: Aprile 2026 – in corso

Rete tv giapponese: Netflix

Tratto: 7° serie animata tratta dal manga “Le bizzarre avventure di Jojo” che adatta l’arco “Steel Ball Run”.

Series Director: Toshiyuki Kato

Director: Hideya Takahashi, Yasuhiro Kimura

Series composition: Yasuko Kobayashi

Character design: Daisuke Tsumagari

Music: Yūgo Kanno

Studios: David Production

Titolo in Italia: Le bizzarre avventure di Jojo: Steel Ball Run

Anno di uscita in Italia: Aprile 2026 – in corso

Trasmissione Tv: no

Disponibilità Tv in streaming: Netflix, anche doppiato in italiano

Edizione italiana: Netflix Italia

Edizione home video italiana: no

Sigle:

Ending Theme:

“Dance with STEEL BALL RUN” by Yūgo Kanno

Trailer:



TRAMA

America, 1890. Il fantino paraplegico Johnny Joestar decide di partecipare alla Steel Ball Run, una dura ma spettacolare corsa a cavallo attraverso gli Stati Uniti, da San Diego a New York, con un premio di 50 milioni di dollari.

Ma, a differenza degli altri concorrenti, Johnny non è interessato alla ricompensa. Il suo obiettivo è un altro: inseguire il misterioso fuorilegge Gyro Zeppeli e scoprire il segreto delle sue strane sfere d’acciaio, capaci di sprigionare un potere fuori dal comune. Un viaggio che si trasformerà presto in qualcosa di molto più grande e imprevedibile.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Edizione italiana

Doppiaggio Italiano e Sonorizzazione: Iyuno Italy

Direzione del doppiaggio: Mosè Singh

Dialoghi italiani: Francesca Scivoli

Fonico di doppiaggio: Federico Dascola

Assistente al doppiaggio: Marco Gullì

Fonico di Mix: Valerio Polloni

Doppiatori italiani

Johnny Joestar: Mosè Singh

Gyro Zeppeli: Guido Di Naccio

Steven Steel: Marco Balzarotti

Pocoloco: Massimo Triggiani

Diego Brando: Stefano Broccoletti

Lucy Steel: Camilla Villani

Sand Man: Francesco Leonardo Fabbri

Urmd Avdul: Francesco Rizzi

Doppiatori giapponesi

Johnny Joestar: Shōgo Sakata

Gyro Zeppeli: Yōhei Azakami

Steven Steel: Kenta Miyake

Pocoloco: Kenichiro Matsuda

Diego Brando: Kaito Ishikawa

Lucy Steel: Rie Takahashi

Sand Man: Masaaki Mizunaka

Urmd Avdul: Kenta Miyake

OPERE RELATIVE

Manga

“Le bizzarre avventure di JoJo” è una saga formata da diverse serie:

1- Parte 1: Phantom Blood

2- Parte 2: Battle Tendency

3- Parte 3: Stardust Crusaders

4- Parte 4: Diamond is Unbreakable

5- Parte 5: Vento Aureo

6- Parte 6: Stone Ocean

7- Parte 7: Steel Ball Run

8- Parte 8: JoJolion

9- Parte 9: Jojo Land

Serie tv

1 e 2- Le bizzarre avventure di Jojo (Phantom Blood e Battle Tendency)

3- Le bizzarre avventure di JoJo: Stardust Crusaders

4- Le bizzarre avventure di Jojo: Diamond Is Unbreakable

5- Le bizzarre avventure di JoJo: Vento Aureo

6- Le bizzarre avventure di JoJo: Stone Ocean

Oav

– Le bizzarre avventure di JoJo – 13 oav

Film d’animazione

– JoJo’s Bizarre Adventure Movie: Phantom Blood

LINK inerenti alla serie

Materiale su “Le bizzarre avventure di JoJo” presente sul sito:

Altre opere di Toshiyuki Kato presenti sul sito:

RECENSIONI



>