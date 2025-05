anime – LE ROSE DI VERSAILLES: LADY OSCAR – di Ai Yoshimura

3.5 2 Voti Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Versailles no Bara Movie – Gekijou Versailles no Bara – (ベルサイユのばら)

Titolo internazionale: The Rose of Versailles Movie

Genere: film d’animazione – musical, storico, drammatico, sentimentale

Target: shoujo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo (+ 13 anni)

Durata: 1 ora e 54 minuti

Anno di uscita in Giappone: 31 Gennaio 2025

Tratto: manga di Riyoko Ikeda

Director: Ai Yoshimura

Unit Director: Aiko Wakatsuki, Chie Yamashiro, Hajime Ōtani, Kaori Makita, Masami Shimoda, Michiru Itabisashi, Nobuyoshi Arai, Seimei Kidokoro, Shingo Uchida, Shinobu Sasaki, Tomoko Hiramuki, Yūichi Abe

Script: Tomoko Konparu

Character design: Mariko Oka

Music: Hiroyuki Sawano, Kohta Yamamoto

Studios: Mappa

Titolo in Italia: Le Rose di Versailles: Lady Oscar

Anno di pubblicazione in Italia: 30 Aprile 2025

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Netflix, anche doppiato in italiano

Censura: no

Edizione italiana: Netflix Italia (solo streaming)

Sigle:

Opening

“The Rose of Versailles” by Miyuki Sawashiro, Aya Hirano, Toshiyuki Toyonaga and Kazuki Katō

Ending

“Versailles” by Ayaka

TRAMA

Maggio 1770. La principessa austriaca Maria Antonietta entra trionfalmente a Parigi per sposare il principe francese Luigi. Rimane colpita da una delle guardie a cavallo del suo corteo, ovvero Oscar. Ultima figlia della casata Jarjayes, il padre ha deciso di crescerla come un uomo. Due splendide rose nella reggia di Versailles, che però andranno incontro a numerose prove ed a una rivoluzione.

Il film è un musical, cioè con le canzoni (e ce ne sono ben 15) che fanno parte della trama e spiegano i sentimenti dei personaggi. In Italia le canzoni sono state lasciate in originale con sottotitoli in italiano (anche con il doppiaggio).

DOPPIATORI

Doppiaggio Italiano e Sonorizzazione – CDC SEFIT GROUP

Direzione del doppiaggio – Paola Majano

Dialoghi italiani – Anaïs Pain

Doppiatori italiani

Oscar François de Jarjayes – Margherita De Risi

Maria Antonietta – Martina Felli

André Grandier – Andrea Oldani

Hans Axel von Fersen – Manuel Meli

Alain de Soissons – Emanuele Ruzza

Florian de Gerodelle – Gabriele Vender

Luigi XVI – Simone Veltroni

Generale de Jarjayes – Andrea Lavagnino

Luigi XV – Saverio Indrio

Bernard Chatelet – Mattia Gajani Billi

Narratrice – Giò Giò Rapattoni

Doppiatori giapponesi

Miyuki Sawashiro – Oscar François de Jarjayes

Aya Hirano – Marie Antoinette

Toshiyuki Toyonaga – André Grandier

Kazuki Katō – Hans Axel von Fersen

OPERE RELATIVE

Manga

– Lady Oscar – Le Rose di Versailles – opera capostipite

– Lady Oscar – Le storie gotiche – spinoff

– Lady Oscar Kids – spinoff comico

– Eroica – la gloria di Napoleone – sequel

Anime

– Lady Oscar – Le rose di Versailles – serie tv

Film live

– Lady Oscar – film live action

Romanzi

– Lady Oscar – romanzi italiani

