anime – LET’S GO KARAOKE! – di Asami Nakatani

SCHEDA

Titolo originale: Karaoke Iko! – (カラオケ行こ!)

Titolo internazionale: Let’s Go Karaoke!

Genere: commedia, musicale

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 5 (concluso)

Anno di uscita in Giappone:

Rete tv giapponese: Luglio 2025

Trasmissione: giovedì alle 21:30 (JST)

Tratto: Manga

Director: Asami Nakatani

Series composition: Yoshimi Narita

Director of Photography: Takafumi Kuwano

Character design: Junichirō Taniguchi, Mai Matsuura

Music: Takurō Iga

Studios: Doga Kobo

Titolo in Italia: Let’s Go Karaoke!

Anno di uscita in Italia: Luglio 2025

Trasmissione Tv: no

Disponibilità Tv in streaming: Crunchyroll, sub ita

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Edizione home video italiana: no

Sigle:

Opening Theme

“HOWL” by Ayumu Imazu

Ending Theme

“Seishun Jidai” by Koichi Morita & Top Gallants

TRAMA

Oka Satomi, studente delle medie e capitano del coro scolastico, si prepara alla sua ultima competizione musicale. Tuttavia, le parti da soprano stanno diventando sempre più impegnative, e la sua voce non gli obbedisce come un tempo.

A peggiorare le cose, nella sua vita entra Kasukabe, un membro della yakuza che gli chiede lezioni di canto per migliorare le sue esibizioni al karaoke con i superiori. Così, tra due mondi apparentemente opposti — la disciplina del coro e la vita criminale — nasce una bizzarra amicizia.

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Daisuke Ono – Kyōji Narita

Shun Horie – Satomi Oka

OPERE RELATIVE

Manga

– Karaoke Iko!

– Famiresu Iko.

Live action

– Karaoke Iko! – drama