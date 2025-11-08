anime – LET’S GO KARAOKE! – di Asami Nakatani

Scheda a cura di Marichan.
SCHEDA
Titolo originale: Karaoke Iko! – (カラオケ行こ!)
Titolo internazionale: Let’s Go Karaoke!
Genere: commedia, musicale
Target: seinen
Rating: consigliato ad un pubblico maturo
Numero episodi: 5 (concluso)
Anno di uscita in Giappone:
Rete tv giapponese: Luglio 2025
Trasmissione: giovedì alle 21:30 (JST)
Tratto: Manga
Director: Asami Nakatani
Series composition: Yoshimi Narita
Director of Photography: Takafumi Kuwano
Character design: Junichirō Taniguchi, Mai Matsuura
Music: Takurō Iga
Studios: Doga Kobo
Titolo in Italia: Let’s Go Karaoke!
Anno di uscita in Italia: Luglio 2025
Trasmissione Tv: no
Disponibilità Tv in streaming: Crunchyroll, sub ita
Edizione italiana: Crunchyroll Italia
Edizione home video italiana: no
Sigle:
Opening Theme
“HOWL” by Ayumu Imazu
Ending Theme
“Seishun Jidai” by Koichi Morita & Top Gallants
Trailer:
TRAMA
Oka Satomi, studente delle medie e capitano del coro scolastico, si prepara alla sua ultima competizione musicale. Tuttavia, le parti da soprano stanno diventando sempre più impegnative, e la sua voce non gli obbedisce come un tempo.
A peggiorare le cose, nella sua vita entra Kasukabe, un membro della yakuza che gli chiede lezioni di canto per migliorare le sue esibizioni al karaoke con i superiori. Così, tra due mondi apparentemente opposti — la disciplina del coro e la vita criminale — nasce una bizzarra amicizia.
DOPPIATORI
Doppiatore – Personaggio
Daisuke Ono – Kyōji Narita
Shun Horie – Satomi Oka
OPERE RELATIVE
Manga
– Karaoke Iko!
– Famiresu Iko.
Live action
– Karaoke Iko! – drama
