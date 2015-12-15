anime – LINK CLICK – di Li Haoling

4 2 Voti Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan.

SCHEDA

Titolo originale: Shiguang Dailiren – Link Click – (时光代理人)

Titolo internazionale: Link Click

Genere: anime cinese – serie tv – drammatico, fantascienza, mistero

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita: 2021

Rete tv: Bilibili – uscito in contemporanea in Giappone su Tokyo Mx

Paese: Cina

Tratto: storia originale

Director: Li Haoling

Series composition: Li Haoling

Character design: Lan

Music: Tenmon

Studios: Lan Studio

Titolo in Italia: Link Click

Anno di uscita in Italia: 2021

Trasmissione Tv: no

Disponibilità in streaming: Crunchyroll, anche doppiato in italiano

Edizione home video italiana: non disponibile

Sigle:

Trailer:



TRAMA

Nel cuore di una moderna metropoli si nasconde il “Time Photo Studio”, un piccolo negozio gestito da Cheng Xiaoshi e Lu Guang. Ma dietro l’apparenza modesta si cela un segreto straordinario: grazie ai loro poteri sovrannaturali i due possono “entrare” nelle fotografie dei clienti, rivivendo i momenti immortalati per portare a termine missione spesso rischiose.

Ogni incarico è una corsa contro il tempo, dove un singolo passo falso può alterare il presente e cambiare il destino delle persone.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Produzione del doppiaggio: ADC Group.

Direzione del doppiaggio: Silvano Piccardi.

Dialoghi italiani curati da Laura Cherubelli e Alessandro Germano.

Doppiatori Italiani

Cheng Xiaoshi: Alessandro Germano

Lu Guang: Davide Fumagalli

Qiao Ling: Federica Simonelli

Liu Min: Matteo De Mojana

Emma / Wu Lihua: Elisa Giorgio

Xiao Li: Diego Baldoin

Lu Hongbin: Marco Benedetti

Liu Siwen: Francesco Mei

Yu Xia: Gea Riva

OPERE RELATIVE

Anime

– Link Click 2 – serie tv

– Link Click 3: Bridon Arc – serie tv

Manhua

– Link Click

Live action

– Link Click

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Li Haoling presenti sul sito:

Flavors of Youth serie di film, anime