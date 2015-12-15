anime – LINK CLICK – di Li Haoling

Scheda a cura di Marichan.
SCHEDA
Titolo originale: Shiguang Dailiren – Link Click – (时光代理人)
Titolo internazionale: Link Click
Genere: anime cinese – serie tv – drammatico, fantascienza, mistero
Rating: consigliato ad un pubblico maturo
Numero episodi: 12 (concluso)
Anno di uscita: 2021
Rete tv: Bilibili – uscito in contemporanea in Giappone su Tokyo Mx
Paese: Cina
Tratto: storia originale
Director: Li Haoling
Series composition: Li Haoling
Character design: Lan
Music: Tenmon
Studios: Lan Studio
Titolo in Italia: Link Click
Anno di uscita in Italia: 2021
Trasmissione Tv: no
Disponibilità in streaming: Crunchyroll, anche doppiato in italiano
Edizione home video italiana: non disponibile
Sigle:
TRAMA
Nel cuore di una moderna metropoli si nasconde il “Time Photo Studio”, un piccolo negozio gestito da Cheng Xiaoshi e Lu Guang. Ma dietro l’apparenza modesta si cela un segreto straordinario: grazie ai loro poteri sovrannaturali i due possono “entrare” nelle fotografie dei clienti, rivivendo i momenti immortalati per portare a termine missione spesso rischiose.
Ogni incarico è una corsa contro il tempo, dove un singolo passo falso può alterare il presente e cambiare il destino delle persone.
DOPPIATORI
Produzione del doppiaggio: ADC Group.
Direzione del doppiaggio: Silvano Piccardi.
Dialoghi italiani curati da Laura Cherubelli e Alessandro Germano.
Doppiatori Italiani
Cheng Xiaoshi: Alessandro Germano
Lu Guang: Davide Fumagalli
Qiao Ling: Federica Simonelli
Liu Min: Matteo De Mojana
Emma / Wu Lihua: Elisa Giorgio
Xiao Li: Diego Baldoin
Lu Hongbin: Marco Benedetti
Liu Siwen: Francesco Mei
Yu Xia: Gea Riva
OPERE RELATIVE
Anime
– Link Click 2 – serie tv
– Link Click 3: Bridon Arc – serie tv
Manhua
– Link Click
Live action
– Link Click
